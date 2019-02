Противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin (США)

Расчет комплекса FGM-148 на позиции. Фото Lockheed Martin / lockheedmartin.com



Транспортно-пусковые контейнеры с ракетами на производстве. Фото Lockheed Martin / lockheedmartin.com



Боец использует блок CLU в качестве средства наблюдения. ТПК с ракетой не установлены. Фото US Marine Corps



Интерфейс блока CLU в режиме NFOV. Фото US Army



Расчет ПТРК выполняет пуск на учениях. Фото US Army



Британские солдаты с FGM-148. Фото US DoD



Запуск ракеты. Фото Lockheed Martin / lockheedmartin.com



Попадание в цель и подрыв ракеты. Фото UK MoD

В 1996 году на вооружение армии США был принят новейший противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin. Эта система относилась новейшему на тот момент третьему поколению и имела ряд важных особенностей, обеспечивавших эффективное решение боевых задач. В силу разных причин комплекс «Джавелин» получил широкую известность и даже стал причиной и темой множества споров. Реальные возможности этого ПТРК обсуждаются и критикуются до сих пор, а США и их союзники, не обращая внимания на это, продолжают использовать подобное вооружение.Изделие FGM-148 представляет собой переносной противотанковый комплекс с управляемой ракетой. От других систем своего класса Javelin отличается специфической архитектурой, функциями аппаратуры и алгоритмами боевой работы. В частности, важнейшей особенностью ракеты этого комплекса является головка самонаведения, реализующая принцип «запустил-забыл». С ее помощью обеспечиваются достаточная боевая эффективность и большая маневренность расчета на поле боя, способствующая повышению его безопасности.В 1983 году Пентагон запустил новую программу AAWS-M (Advanced Anti-Tank Weapon System-Medium – «Усовершенствованная противотанковая система, средняя»), целью которой было создание перспективного ПТРК. В 1986 году программа дошла до стадии сравнительных испытаний нескольких опытных образцов от разных компаний-разработчиков. По результатам этого этапа был выбран самый лучший проект. Готовый ПТРК для армии должны были создать компании Texas Instruments и Martin Marietta (ныне Raytheon и Lockheed Martin).В 1991 году стартовали испытания опытных систем нового типа, получивших армейское обозначение FGM-148 и имя Javelin («Дротик»). В дальнейшем осуществлялась доводка отдельных компонентов; первые стрельбы с полным составом оборудования прошли в 1993-м. В следующем году стартовала малосерийная сборка компонентов комплекса. После прохождения государственных испытаний, в 1996 году, новейший ПТРК был принят на вооружение армии США.Первым заказчиком серийных изделий FGM-148 стали вооруженные силы Соединенных Штатов. Уже первые годы серийное производство показало желаемые темпы выпуска ракет и прочего оборудования. За первые 20 лет производства американские войска успели получить чуть менее 8 тыс. блоков управления и свыше 28 тыс. ракет. Производство «Джавелинов» в интересах американской армии продолжается.В начале двухтысячных годов появились первые контракты на поставку ПТРК Javelin третьим странам. Первыми такое оружие заказали союзники США по НАТО. В дальнейшем покупателями стали различные государства Европы, Азии и Африки. К настоящему времени FGM-148 приняты на вооружение более чем в двух десятках стран. Ожидается появление новых заказчиков. Одним из последних покупателей стала Украина, и этот заказ представляет особый интерес. В 2018 году стало известно, что украинской армии – после нескольких лет консультаций и уговоров – отправят 37 пусковых блоков и 210 управляемых ракет Javelin. При этом новое оружие запрещено использовать в зоне боевых действий на Донбассе во избежание его попадания в чужие руки.Примечательно, что некоторые иностранные государства отказались от закупки американских ПТРК. К примеру, в 2013 году Индия не стала заказывать такое оружие в связи с невозможностью передачи технологий производства. Германия тоже не пожелала приобретать FGM-148 в связи с наличием собственных противотанковых комплексов. Интересным образом обстоит дело с французскими заказами. В прошлом армия Франции приобрела «Джавелины», но новые контракты заключаться не будут: в будущем планируется приобретать ПТРК собственного производства.Впервые ПТРК FGM-148 был использован в ходе реальной операции в 2003 году, во время вторжения коалиции в Ирак. Подобное оружие использовалось подразделениями сухопутных войск и Корпуса морской пехоты США для борьбы с иракскими танками и другими боевыми бронированными машинами. Известно несколько случаев применения такого оружия, в том числе массированного. По результатам иракской кампании комплексы «Джавелин» получили высокую оценку.Вскоре системы этого типа были отправлены в Афганистан. Там они использовались для борьбы с техникой и сооружениями противника в различных условиях, в том числе в горах. В целом, были получены удовлетворительные результаты. В частности, выяснилось, что сравнительно малая дальность стрельбы вполне достаточна для решения актуальных задач в имеющихся условиях. Также отмечалось психологическое воздействие на противника: внезапно падающая сверху ракета могла заставить боевиков спешно уйти с позиции.Как минимум, с 2015-16 годов комплексы Javelin используются разными формированиями, участвующими в сирийской гражданской войне. Такое оружие имеется у американских спецподразделений, Сирийских демократических сил и курдского ополчения. На этот раз американские ракеты использовались не только против бронетехники и различных построек. Характерной для этого конфликта мишенью стали «шахид-мобили». Эффективность ПТРК против таких угроз считается достаточной.ПТРК Javelin включает три основных компонента, каждый из которых решает свою задачу. Это блок управления Command Launch Unit (CLU), транспортно-пусковой контейнер Launch Tube Assembly (LTA) и собственно управляемая ракета. LTA и ракета поставляются в войска в виде единого изделия. Перед применением оружия этот блок соединяется с CLU и подключается к его системам управления. После этого можно выполнять наведение и осуществлять запуск ракеты. После пуска ТПК типа LTA сбрасывается, и на его место монтируется новый.Контейнер является одноразовым, тогда как блок управления способен осуществить множество пусков. При этом блок CLU может использоваться самостоятельно. Без установки ракеты это изделие может выполнять функции прибора наблюдения с дневным и ночным каналами, а также с возможностью изменения поля зрения. Впрочем, это не основная функция блока, и для решения таких задач существуют менее громоздкие и тяжелые приборы.Изделие CLU выполнено в виде блока с корпусом сложной формы, на котором располагаются различные выступающие устройства. Так, на передней стенке блока устанавливаются несколько объективов оптико-электронных систем. Часть этих устройств имеет съемные защитные крышки. Справа сверху на корпусе имеются крепления для установки LTA, снизу предусмотрены пульт управления и рукоятки. На заднюю панель корпуса выведен окуляр для ведения наблюдений за полем боя.Оптическая аппаратура блока CLU обеспечивает четыре режима обзора. Первый использует видеокамеру с увеличением 4х и предназначен для работы в светлое время суток. Три других режима относятся к работе тепловизора. В первом режиме WFOV (Wide Field of View – «Широкий сектор обзора») тепловизор имеет четырехкратное увеличение и обеспечивает простой обзор местности. Для предварительного наведения и захвата цели используется режим NFOW (Narrow Field of View) с уменьшенным сектором обзора и увеличением 12х. Найдя цель, оператор ПТРК должен брать ее на сопровождение при режиме SFOV (Seeker Field of View). На этом режиме автоматика определяет местоположение цели, а также передает необходимые данные в головку самонаведения ракеты. После выполнения подобных операций комплекс может выполнить выстрел.Ракета FGM-148 представляет собой управляемый боеприпас с тепловой головкой самонаведения и рядом важных функций. Изделие получило цилиндрический корпус большого удлинения, разделенный на несколько отсеков. В центральной и хвостовой части предусматривается установка раскладных плоскостей. Головной отсек вмещает тепловую ГСН, причем часть аппаратуры располагается рядом с лидирующим зарядом боевой части. Основной заряд тандемной кумулятивной боевой части помещен в центре корпуса, рядом с первым набором плоскостей. Хвостовой отсек отдан под твердотопливный двигатель и рулевые машинки. Там же помещается стартовый заряд, ответственный за вывод ракеты из LTA.Управляемая ракета имеет тепловую головку самонаведения с системой охлаждения приемной матрицы, обеспечивающей повышение чувствительности. Сигнал с ГСН поступает на автопилот, обеспечивающий управление ракетой в полете. Системы управления ракеты имеют несколько основных режимов работы с разными профилями полета, оптимизированными для поражения разных целей. Так, при атаке бронетехники ракета должна набирать определенную высоту и буквально падать на нее, поражая наименее защищенные части корпуса. Для поражения сооружений или летательных аппаратов используется горизонтальный полет с маневрированием.FGM-148 комплектуется тандемной кумулятивной боевой частью, способной поражать бронетехнику с системами динамической защиты. Малоразмерный лидирующий блок такой боевой части имеет заряд взрывчатого вещества с молибденовой воронкой; более крупный основной блок оснащен медной. Общая масса боевой части – 8,4 кг. Заявленная бронепробиваемость достигает 600-800 мм гомогенной брони за динамической защитой.Двигательная установка ракеты «Джавелин» состоит из двух компонентов. За выход из ТПК отвечает стартовый заряд малой массы. После удаления от оператора на безопасное расстояние ракета включает маршевый твердотопливный двигатель. Два заряда используют общий корпус и разделены металлическим диском-перегородкой. Маршевый двигатель обеспечивает полет с дозвуковой скоростью по любому профилю. Дальность стрельбы ограничивается 2500 м. Сообщалось о возможности модернизации силовой установки и увеличении дальности полета ракеты.Ракета комплекса FGM-148 поставляется в транспортно-пусковом контейнере LTA. Это изделие представляет собой трубу с набором креплений и разъемов для соединения с блоком CLU. Торцы закрываются крышками с мягкими ободами, предотвращающими повреждение контейнера и его содержимого. Также на ТПК имеется ремень для переноски.Ракета без контейнера имеет длину чуть менее 1,1 м при диаметре корпуса (без учета плоскостей) 127 мм. Масса – 10,1 кг. LTA с изделием имеет длину 1,2 м и максимальный диаметр (по крышкам) около 300 мм. Масса – около 15 кг. Комплекс в сборе весит 22,3 кг. Габариты и масса комплекса Javelin и отдельных его составляющих позволили сократить боевой расчет до двух человек. При необходимости переносить и использовать такое оружие может один оператор, однако это негативно сказывается на боевых качествах.Подобно любым другим системам вооружения, американский ПТРК FGM-148 Javelin имеет как преимущества, так и недостатки. При этом заказчик счел имеющееся соотношение плюсов и минусов допустимым, в результате чего комплекс поступил на вооружение и пока не планируется к замене. Таким образом, ПТРК продолжает соответствовать актуальным требованиям, хотя возможно дальнейшее развитие отдельных его элементов.Одним из главных преимуществ «Джавелина» считается сравнительно малые вес и габариты, облегчающие его транспортировку и применение. Второй важнейший плюс связан с применением инфракрасной ГСН, реализующей принцип «запустил-забыл». Это в известной мере сокращает риски для расчета и позволяет ему не оставаться на позиции после запуска. Одновременно с этим двигатели не производят много дыма и не демаскируют позицию. Также скрытности применения способствует применение пассивных оптико-электронных систем наблюдения, ничего не излучающих в сторону цели. Профиль полета с атакой сверху обеспечивает поражение бронеобъекта в наименее защищенную часть. Наконец, блок CLU может применяться не только в качестве средства управления ПТРК, но и как система наблюдения.Главным недостатком ПТРК FGM-148 считается малая дальность стрельбы – по этому параметру он проигрывает массе других современных комплексов. Принцип «запустил-забыл» не позволяет корректировать траекторию ракеты или перенацеливать ее после пуска. Имеющаяся боевая часть может быть недостаточно мощной для поражения современных танков в лоб. Существуют определенные ограничения, связанные с метеоусловиями и спецификой поля боя. Также для эффективной работы тепловизионная аппаратура ракеты и CLU нуждается в предварительном охлаждении, требующем определенное время. Существенной проблемой может быть и высокая стоимость комплекса. По этому параметру он превосходит едва ли не все прочие современные образцы своего класса.Противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin был принят на вооружение армии США более двух десятилетий назад и до сих пор остается в строю. Эту систему считают современной и пригодной для дальнейшей эксплуатации. Замена «Джавелинов» более новыми образцами пока не планируется. Это означает, что заказчик и основной эксплуатант доволен этими комплексами, и их характеристики его полностью устраивают. Соотношение сильных и слабых сторон считается приемлемым и не дает поводов для срочной разработки новых противотанковых систем.К настоящему времени комплекс FGM-148 успел стать одним из основных противотанковых средств в вооруженных силах США и ряда других стран. Эксплуатация этих систем продолжается, и время от времени их применяют в условиях реальных вооруженных конфликтов. Одновременно продолжаются споры о реальных возможностях и потенциале этого ПТРК, подогреваемые определенными событиями на международной арене. По всей видимости, горячие обсуждения «Джавелина» будут продолжаться до тех пор, пока его не снимут с вооружения. Замена этого комплекса пока не планируется, и потому он еще долго будет оставаться актуальной темой.