Противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin (США)

Расчет комплекса FGM-148 на позиции. Фото Lockheed Martin / lockheedmartin.com

Транспортно-пусковые контейнеры с ракетами на производстве. Фото Lockheed Martin / lockheedmartin.com

Боец использует блок CLU в качестве средства наблюдения. ТПК с ракетой не установлены. Фото US Marine Corps