На позициях в районе "Дачи", разворованы километры высоковольтных проводов, которые тупо срезаны и вывезены на пункты приёма металлолома.

На страницах украинских волонтёров в социальных сетях продолжают публиковаться заметки о «подвигах» 72-й бригады ВСУ – так называемой бригады «Чёрных Запорожцев». Речь идёт о вооружённом формировании, которое несколько дней назад было выведено с позиций на «Светлодарской дуге» в составе примерно 40 процентов от списочного. Ранее в волонтёрском корпусе сообщили, что военнослужащие буквально бегут из бригады, которой командует Руслан Татусь. При этом вина за небоевые потери личного состава возлагается непосредственно на комбрига.Если ранее сообщалось, что за время последней «командировки» бригада вывезла с территории, прилегающей к линии соприкосновения, 140 противотанковых ежей, которые грузили автокраном и сдавали в пункт приёма чермета, то теперь новые данные из той же серии. Называющий себя волонтёром ВСУ Юрий Мысягин публикует материал, в котором говорится, что военнослужащие 72-й омбр срезали все линии электропередач там, где располагались их позиции. Речь идёт о километрах ЛЭП.Из поста Тот же волонтёр заявляет, что из-за недоукомплектации подразделений бригады личным составом ситуация в последнее время складывалась следующим образом: на позициях, где должны были находиться 7-8 военнослужащих, находились двое-трое. Отмечается, что при этом психологическое состояние военнослужащих ВСУ было "неважным". Это позволило народной милиции ДНР восстановить глубину так называемой "серой зоны" в районе Троицкого. Не так давно в ВСУ с пафосом заявляли о взятии под свой контроль примерно 1 км глубины "серой зоны" на указанном направлении. Эта "перемога" в итоге оказалась утраченной.Волонтёр добавляет, что в бригаде в 2017 году был сформирован батальон, который отличался тем, что подготовку его военнослужащих осуществляли западные инструкторы. Заявлено, что после прихода в бригаду Татуся, от батальона примерно за год осталось всего 15 процентов личного состава. Добавлено, что разбежались люди, имеющие богатый военный опыт и важные навыки, полученные в том числе и при обучении натовскими военными инструкторами.