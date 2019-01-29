Минобороны заканчивает строительство новой базы ПВО в Арктике

Министерство обороны России заканчивает строительство военного городка в якутском порту Тикси для соединения войск противовоздушной обороны (ПВО) Северного флота. Об этом сообщила пресс-служба флота.Согласно сообщению, в якутском поселке Тикси, расположенном на побережье одноимённой бухты моря Лаптевых, почти завершено строительство военного городка блочно-модульного типа. Городок, предназначенный для размещения военнослужащих соединения противовоздушной обороны Северного флота, готов на 95%. Строительство ведется под личным контролем командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова.Как ранее сообщалось. строительство городка началось в августе 2018 года, он будет включать в себя все современные удобства для проживания. Всего строится 11 объектов, среди которых общежитие, административных корпус, столовая, гараж, дизельная электростанция и многое другое. Все возводимые объекты будут соединены между собой крытыми переходами для обеспечения беспрепятственного перемещения военнослужащих между ними в условиях Крайнего Севера и Арктики.Новый военный городок предназначен для проживания военнослужащих соединения ВВС и ПВО Северного флота, развернутого на архипелаге Новая Земля, а также в поселках Диксон и Тикси. Воздушное пространство на российской Арктикой будут охранять ЗРС С-300В4.