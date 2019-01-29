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Порошенко заявил, что Украине нужен "холодный мир" с Россией

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Риторика президента Украины говорит о том, что предвыборная гонка в самом разгаре. Человек, который в 2014 году обещал первым делом остановить войну на Донбассе снова заговорил о мире, считая, что ему и в этот раз украинский избиратель поверит. По словам Порошенко, высказанным на форуме с названием «От Крут до Брюсселя. Мы идём своим путём», украинцы устали от войны.




Действующий украинский президент заявил, что Украине нужен мир с Россией:
Нужен холодный, но мир. Люди устали от войны. На этих болезненных эмоциях играет российская пропаганда.


Далее украинский президент фактически открыто признал, что речь идёт предвыборной риторике, отметив, что тема войны и мира будет главной на предстоящих 31 марта выборах.

Порошенко также заявил, что «холодный мир» способна обеспечить боеспособная армия, а сам он предпримет все меры, чтобы продолжать «линию по восстановлению целостности Украины политико-дипломатическим путём».

Важно напомнить, что, по версии Порошенко, Украина уже пятый год сдерживает российскую армию, являясь оплотом безопасности на границах Европы. О том, что «сдерживание» почему-то приводит к одновременному обнищанию Украины и обогащению самого Порошенко, президент не рассказал.
Использованы фотографии:
Фейсбук/Порошенко
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