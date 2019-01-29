Порошенко заявил, что Украине нужен "холодный мир" с Россией

Нужен холодный, но мир. Люди устали от войны. На этих болезненных эмоциях играет российская пропаганда.

Риторика президента Украины говорит о том, что предвыборная гонка в самом разгаре. Человек, который в 2014 году обещал первым делом остановить войну на Донбассе снова заговорил о мире, считая, что ему и в этот раз украинский избиратель поверит. По словам Порошенко, высказанным на форуме с названием «От Крут до Брюсселя. Мы идём своим путём», украинцы устали от войны.Действующий украинский президент заявил, что Украине нужен мир с Россией:Далее украинский президент фактически открыто признал, что речь идёт предвыборной риторике, отметив, что тема войны и мира будет главной на предстоящих 31 марта выборах.Порошенко также заявил, что «холодный мир» способна обеспечить боеспособная армия, а сам он предпримет все меры, чтобы продолжать «линию по восстановлению целостности Украины политико-дипломатическим путём».Важно напомнить, что, по версии Порошенко, Украина уже пятый год сдерживает российскую армию, являясь оплотом безопасности на границах Европы. О том, что «сдерживание» почему-то приводит к одновременному обнищанию Украины и обогащению самого Порошенко, президент не рассказал.