В США закончили модернизацию ракет Trident 2 для подводных лодок
Военно-морские силы США официально закончили длящееся более 10 лет ядерное перевооружение, в ходе которого производилась модернизация ядерных боеголовок ракет Trident 2, передает "Warspot" со ссылкой на пресс-службу Национальной администрации по ядерной безопасности (NNSA).
Стоящие на вооружении американского флота ракеты Trident 2 были оборудованы ядерными боеголовками W76-0, которые выпускались с 70-х годов прошлого века. В 2008 году было принято решение о модернизации ракет, в ходе которой боеголовки модифицировались до уровня W76-1, что продлевало срок службы ракет еще на 20 лет и добавляло в конструкцию дополнительные "механизмы безопасности". В январе было официально объявлено о завершении процесса перевооружения.
Между тем в США заявили о запуске производства новых ядерных боеголовок W76-2 с пониженной мощностью заряда. Это модификация боеголовки W76-1 должна поступить на вооружение американских ВМС в конце 2019 года. Она также пойдет на оснащение ракет Trident 2. Заявлено, что почти идентичность с ядерной боеголовкой W76-1, позволяет перевооружить ВМС на новые ракеты в относительно короткий срок.
Решение принять на вооружение ядерную боеголовку с мощностью взрыва меньше, чем была использована против Хиросимы, вызвало неоднозначную реакцию в Вашингтоне. По мнению некоторых экспертов, противник все равно не узнает, что против него выпущена ракета с ядерной боеголовкой пониженного могущества и в ответ отправит свою, но более мощную.
Trident — семейство американских трёхступенчатых твердотопливных баллистических ракет, размещаемых на подводных лодках. Ракета может нести до 14 боеголовок W76 (100 кт) или до 8 W88 (475 кт), которые также проходят модернизацию.
Стоящие на вооружении американского флота ракеты Trident 2 были оборудованы ядерными боеголовками W76-0, которые выпускались с 70-х годов прошлого века. В 2008 году было принято решение о модернизации ракет, в ходе которой боеголовки модифицировались до уровня W76-1, что продлевало срок службы ракет еще на 20 лет и добавляло в конструкцию дополнительные "механизмы безопасности". В январе было официально объявлено о завершении процесса перевооружения.
Между тем в США заявили о запуске производства новых ядерных боеголовок W76-2 с пониженной мощностью заряда. Это модификация боеголовки W76-1 должна поступить на вооружение американских ВМС в конце 2019 года. Она также пойдет на оснащение ракет Trident 2. Заявлено, что почти идентичность с ядерной боеголовкой W76-1, позволяет перевооружить ВМС на новые ракеты в относительно короткий срок.
Решение принять на вооружение ядерную боеголовку с мощностью взрыва меньше, чем была использована против Хиросимы, вызвало неоднозначную реакцию в Вашингтоне. По мнению некоторых экспертов, противник все равно не узнает, что против него выпущена ракета с ядерной боеголовкой пониженного могущества и в ответ отправит свою, но более мощную.
Trident — семейство американских трёхступенчатых твердотопливных баллистических ракет, размещаемых на подводных лодках. Ракета может нести до 14 боеголовок W76 (100 кт) или до 8 W88 (475 кт), которые также проходят модернизацию.
- Использованы фотографии:
- lockheedmartin.com
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