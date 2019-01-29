Индии рассказали об актуальности приобретения Су-35 или МиГ-35

Стоимость будет на 20% дешевле, чем у конкурентов. При этом стоимость часа полёта в 2,5 раза ниже, чем у МиГ-29.

В Индии продолжают рассматривать вопрос, какими истребители стоит пополнить свои ВВС в ближайшее время. Речь идёт об истребителях 4-го поколения, так как с приобретением истребителя 5-го поколения у Индии обозначились критические проблемы после выхода из совместной с Россией программы FGFA. Напомним, что индийская сторона объявила российский вариант самолёта «не дотягивающим до истребителя пятого поколения». Это уже сейчас приносит индийской оборонке негативные плоды – ведущий авиастроительный концерн HAL априори лишился заказов в рамках этой программы.Журнал Aviation Week приводит перечень истребителей, которые Индия рассматривает в качестве потенциальной покупки. При этом отмечается, что ВВС Индии рассматривают вариант пополнения 110-ю истребителями.В списке сразу две российские модели. Это истребители Су-35 и МиГ-35.При этом отмечено, что на данный момент Индия склоняется к приобретению партии Су-30МКИ и модернизации уже имеющихся самолётов. Однако заявлено, что ВВС Индии вполне могли бы рассмотреть вариант приобретения тех же Су-35 как более маневренных истребителей, а также истребителей, обладающих более широкими возможностями по применяемым вооружениям. Акцент делается на область применения корректируемых авиабомб (КАБ) и ракетных вооружений.В сообщении о МиГ-35 говорится, что эта сделка могла бы стать крайне выгодной.Из материала:Отмечается высокая антикоррозийная стойкость, что весьма актуально для применения истребителя в тропических условиях и над морем.Добавлено, что концерн HAL мог быть использовать для лицензированного производства МиГ-35 мощности в Нашике. Также говорится о том, что Индия могла бы договориться с РФ о так называемой модульной сборке истребителей, имея опыт в этом плане по МиГ-29.Среди главных конкурентов российских истребителей называются французский Dassault Rafale и шведский SAAB Gripen E.Ранее в Индии высмеяли предложение США по F-16. В экспертной среде заявили, что эти самолёты нужны ВВС страны только в одном случае – пополнить музей боевой авиации.