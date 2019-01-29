Китай для России - дружественная страна или 1,5-миллиардная угроза?

Китай сегодня является лидером по численности населения. Население страны составляет почти 1,5 млрд человек.За коррупцию и наркоторговлю жителей Поднебесной приговаривают к расстрелу - расстрел чиновников стал обычным для Китая делом. Вот только числа коррупционеров это не уменьшает.Власти этого государства ради реализации целей с лёгкостью способны переселить огромное количество своих граждан. Не так давно в Китае была создана универсальная система учёта граждан, которая учитывает и уровень образования, и уровень благонадёжности, и способность платить по кредитам. В зависимости от этих показателей гражданину Китая присваивается рейтинг.Китайцы пока на добровольной основе участвуют в работе этой системы, однако уже 15 миллионов граждан в 2018 году были сняты с авиа и железнодорожных рейсов из-за своего низкого рейтинга.По объёмам экономики Китай занимает второе место и при этом уже наступает на пятки экономике США. Некоторые экономисты приводят данные о том, что Китай уже первый по ВВП. Не за горами то время, когда статую Свободы, которая воспринимается как символ мирового могущества, окончательно может сменить китайский символ - красный дракон.Чем это может обернуться не только для России, но и для всего мира? Авторы программы попытаются ответить на этот вопрос, обратившись к личности Си Цзиньпина. Китайский лидер на сегодняшний день считается одной из самых закрытых политических фигур, о нём практически ничего не известно, кроме официоза.Чем является Китай – угрозой или другом, готовым прийти на помощь? Каково реальное отношение к России в стране, где численность населения в 10 раз больше российской? Почему Соединённые Штаты против российско-китайских позитивных отношений?Неизвестные и малоизвестные факты истории нашего восточного в программе «Код доступа».