На украинском форуме выдали лозунг: "Либо Порошенко, либо Путин"

А Путин в курсе, что его на Украине могут вместо Порошенко выбрать? Интересно, как будут выглядеть бюллетени.

На украинском форуме, где главной «звездой» был Пётр Порошенко, участники обратили внимание на весьма оригинальный способ агитации за действующего президента. Сам форум де-юре не был предвыборным, однако де-факто именно под избирательную кампанию Порошенко он и был заточен. Сами выборы на Украине (если не будет очередной попытки с военным положением) намечены на 31 марта. Оригинальность способа агитации состоит в том, что во время выступления действующего главы государства на больших экранах появились два портрета с подписью: «Либо Порошенко, либо Путин».При этом слова о Порошенко были выведены белым цветом, а о Путине – чёрным. Судя по всему, пиарщики главы государства Украина решили таким образом подчеркнуть всю важность выборов и отметить, что если на Украине не победит Порошенко, то «придёт Путин», и «конец европейскому будущему». Однако в итоге случился политический курьёз. Во-первых, белые буквы практически не читались, особенно с задних рядов, в отличие от чёрных. Во-вторых, лозунг интересен хотя бы тем, что в последних опросах на Украине выяснилось: Владимиру Путину доверяют больше граждан Украины, чем Петру Порошенко.Ситуацию прокомментировала Мария Захарова на своей странице в Фейсбуке:В комментариях украинских пользователей в соцсетях отмечено, что если бы для Украины действительно был выбор «Порошенко или Путин», то Путин победил бы с большим отрывом.