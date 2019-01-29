На украинском форуме выдали лозунг: "Либо Порошенко, либо Путин"
На украинском форуме, где главной «звездой» был Пётр Порошенко, участники обратили внимание на весьма оригинальный способ агитации за действующего президента. Сам форум де-юре не был предвыборным, однако де-факто именно под избирательную кампанию Порошенко он и был заточен. Сами выборы на Украине (если не будет очередной попытки с военным положением) намечены на 31 марта. Оригинальность способа агитации состоит в том, что во время выступления действующего главы государства на больших экранах появились два портрета с подписью: «Либо Порошенко, либо Путин».
При этом слова о Порошенко были выведены белым цветом, а о Путине – чёрным. Судя по всему, пиарщики главы государства Украина решили таким образом подчеркнуть всю важность выборов и отметить, что если на Украине не победит Порошенко, то «придёт Путин», и «конец европейскому будущему». Однако в итоге случился политический курьёз. Во-первых, белые буквы практически не читались, особенно с задних рядов, в отличие от чёрных. Во-вторых, лозунг интересен хотя бы тем, что в последних опросах на Украине выяснилось: Владимиру Путину доверяют больше граждан Украины, чем Петру Порошенко.
Ситуацию прокомментировала Мария Захарова на своей странице в Фейсбуке:
В комментариях украинских пользователей в соцсетях отмечено, что если бы для Украины действительно был выбор «Порошенко или Путин», то Путин победил бы с большим отрывом.
При этом слова о Порошенко были выведены белым цветом, а о Путине – чёрным. Судя по всему, пиарщики главы государства Украина решили таким образом подчеркнуть всю важность выборов и отметить, что если на Украине не победит Порошенко, то «придёт Путин», и «конец европейскому будущему». Однако в итоге случился политический курьёз. Во-первых, белые буквы практически не читались, особенно с задних рядов, в отличие от чёрных. Во-вторых, лозунг интересен хотя бы тем, что в последних опросах на Украине выяснилось: Владимиру Путину доверяют больше граждан Украины, чем Петру Порошенко.
Ситуацию прокомментировала Мария Захарова на своей странице в Фейсбуке:
А Путин в курсе, что его на Украине могут вместо Порошенко выбрать? Интересно, как будут выглядеть бюллетени.
В комментариях украинских пользователей в соцсетях отмечено, что если бы для Украины действительно был выбор «Порошенко или Путин», то Путин победил бы с большим отрывом.
- Использованы фотографии:
- сайт президента Украины
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