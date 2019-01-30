Состояние и перспективы десантных сил ВМФ России
В составе российского военно-морского флота присутствуют достаточно многочисленные десантные силы, в составе которых имеются корабли и катера множества проектов. Эта составляющая ВМФ предназначена для доставки войск в указанный район и обеспечения высадки на подготовленное или неподготовленное побережье. Российская судостроительная промышленность строит различные десантные корабли и катера и обеспечивает развитие надводного флота. Тем не менее, текущее состояние и перспективы десантных сил могут быть поводом для беспокойства.
Согласно открытым данным, в настоящее время в составе ВМФ России имеется более полусотни десантных кораблей и катеров. Такие боевые единицы служат в составе всех оперативно-стратегических объединений и обеспечивают решение актуальных задач. В частности, именно десантные корабли в последние годы являются одним из основных средств снабжения российских войск в Сирии. Кроме того, десантные силы обеспечивают освоение удаленных районов Арктики.
Список кораблей
В прошлом году в боевой состав ВМФ был принят новейший большой десантный корабль «Иван Грен» проекта 11711. В этом году ожидается передача заказчику второго БДК этого проекта – «Петр Моргунов». Корабли проекта 11711 водоизмещением 5 тыс. т имеют крупную десантную палубу, способную вместить до 13 танков, до 36 боевых бронированных машин или до 300 десантников. Также корабль несет два вертолета Ка-29. Для поддержки высаживаемого десанта используются крупнокалиберные пулеметы артиллерийские установки семейства АК-630М.
БДК типа «11711» были разработаны на основе проекта 1171 «Тапир». В строю остается четыре корабля этого типа – «Саратов», «Орск», «Николай Вилков» и «Николай Фильченков». Корабли водоизмещением 4360 т могут перевозить до 20 танков или до 45 бронетранспортеров. Имеются кубрики на 300 человек. Вооружение «Тапиров» зависит от модификации. На кораблях разных серий используются реактивные системы залпового огня А-215 «Град-М», зенитные комплексы «Стрела» или «Игла», а также артиллерийские системы калибром 25 и 57 мм.
Наиболее массовыми БДК российского ВМФ являются корабли проекта 775. Из 28 построенных кораблей в строю остаются 16. Такие БДК при полном водоизмещении 4,4 тыс. т способны брать на борт 10 средних танков или 10-12 единиц другой бронетехники, а также 340 десантников. При высадке десант поддерживают установка «Град-М» и ПЗРК, а также артиллерийские установки АК-725 калибром 57 мм или АК-176 калибром 76 мм и зенитные автоматы АК-630М.
Уникальными представителями российских десантных сил являются малые десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 «Зубр». К сожалению, из достаточно крупной серии в строю осталось только два таких корабля. «Зубр» способен перевозить 3 танка или до 10 легких бронемашин. Имеются кубрики для 140 человек десанта. Грузовая палуба может быть переоборудована для размещения личного состава и обеспечить перевозку еще 366 человек. Корабли пр. 12322 несут пару систем залпового огня А-22 «Огонь» и два автомата АК-630. Также имеются ПЗРК. Важнейшей особенностью «Зубров» является наличие воздушной подушки, позволяющей развивать скорость до 60 узлов и выходить на пологие участки берега.
Флот также располагает почти тремя десятками десантных катеров нескольких проектов. С точки зрения общей численности, именно они составляют основу десантных сил российского ВМФ. Более многочисленные катера должны дополнять крупные корабли и ускорять доставку десанта к берегу.
Самыми старыми из несущих службу являются десантные катера пр. 1176 «Акула», строившиеся с начала семидесятых годов. Сейчас в составе ВМФ числится 13 таких катеров. Ее четыре продолжают службу в других силовых структурах. «Акула» имеет полное водоизмещение чуть более 107 т. Она может взять на борт до 50 т груза – один танк, две легкие бронемашины или два грузовика, а также 20 десантников. Собственное вооружение отсутствует.
Продолжают службу 12 десантных катеров проекта 11770 «Серна». Эти катера имеют полное водоизмещение 105 т и способны развивать скорость до 30 узлов. Высокие ходовые качества достигаются за счет использования т.н. воздушной каверны под днищем корпуса. «Серна» берет на борт 45 т груза. Это может быть танк или пара боевых машин либо до 92 человек десанта. Штатное вооружение отсутствует, десанту приходиться полагаться только на свое оружие.
Развитием идей «Серны» стал проект 21820 «Дюгонь», тоже использующий принцип воздушной каверны. К настоящему времени построено пять новых кораблей пр. 21820. Катера имеют водоизмещение 280 т и грузоподъемность 140 т. Они могут перевозить 2 танка или 4 боевые машины пехоты либо до 90 человек. В отличие от предшественников, «Дюгонь» получает пару тумбовых установок с пулеметами КПВ, а также перевозит несколько ПЗРК.
В недавнем прошлом началось строительство скоростных десантных катеров пр. 02510 / БК-16. Флот уже получил не менее трех таких катеров. Такая техника предназначается только для использования спецподразделениями и не может нести крупный груз. В салоне помещается 19 человек, а перевозка крупного вооружения или техники невозможна. Высаживающийся десант поддерживается огнем одного крупнокалиберного пулемета или автоматического гранатомета, а также четырьмя пулеметами ПКМ.
В прошлом в составе десантных сил присутствовало значительное число катеров на воздушной подушке, но к настоящему времени все они прекратили службу и отправились на разборку. Последние образцы передали на утилизацию в середине и во второй половине двухтысячных годов.
Силы флотов
Как уже упоминалось, десантные корабли и катера имеются в составе всех флотов ВМФ России. Наибольшей группировкой такого рода обладает Балтийский флот – 15 единиц. В составе Черноморского флота служит 11 десантных кораблей и катеров. Десантные силы Северного и Тихоокеанского флота имеют 10 (по другим данным, 9) и 9 боевых единиц соответственно. Каспийская флотилия эксплуатирует не более 7 десантных катеров.
Десантные силы Балтийского флота включают четыре БДК проекта 775 – три единицы пр. 775/II и один корабль пр. 775/III. Именно Балтфлот владеет парой кораблей на воздушной подушке типа «Зубр». Также у него есть по три катера проектов 1176, 11770 и 21820. Итого, шесть кораблей и девять катеров. Эта группировка неоднократно подтверждала свои возможности в ходе учений. Кроме того, корабли Балтийского флота участвуют в снабжении сирийской группировки.
На Черном море служат три БДК проекта 1171 «Тапир». Один из них, БДК-65 «Саратов», в настоящее время находится на ремонте. Также имеются три корабля проекта 775/II; из них два продолжают службу, а БДК-67 «Ямал» проходит ремонт и модернизацию. Имеется один БДК проекта 775/III – БДК-54 «Азов». Также Черноморский флот располагает двумя катерами пр. 11770 «Серна» и одним типа «Акула». Точный статус последнего неизвестен. По некоторым данным, этот катер ожидает списания.
Основу десантных сил Северного флота составляют четыре БДК проекта 775/II, причем лишь три продолжают службу. Корабль «Оленегорский горняк» до конца текущего года будет оставаться на ремонте. С прошлого года в составе Северного флота служит пока единственный БДК пр. 11711. Группировка катеров включает три единицы проекта 1176 «Акула», а также два новейших БК-16. Статус одного из катеров типа «Акула» неизвестен. Возможно, он выведен в резерв или даже списан. Северный флот обеспечивает развитие арктической группировки вооруженных сил, и его БДК неоднократно доставляли различные грузы на удаленные острова.
Тихоокеанский флот имеет один большой десантный корабль проекта «Тапир» –«Николай Вилков». Еще два его БДК построены по пр. 775. Также имеется БДК «Пересвет» проекта 775/III. Служат пять катеров трех основных типов: три «Акулы», а также одна «Серна» и одна «Дюгонь». По некоторым данным, катер Д-70 пр. 1176 в обозримом будущем будет списан и утилизирован ввиду физического устаревания. Согласно иным сведениям, его уже списали.
Каспийская флотилия в целом не отличается большой численностью, и ее десантные силы не являются исключением. Для перевозки и высадки десантников она имеет лишь семь катеров трех типов. Это один катер пр. 1176, а также пять единиц типа «Серна» и один катер типа «Дюгонь». Более крупные десантные корабли в составе Каспийской флотилии отсутствуют.
Ближайшее будущее
В последние годы российское министерство обороны и судостроительная промышленность реализуют Государственные программы вооружения, предусматривающие в том числе строительство кораблей и катеров разных типов. В существующих программах, запланированных на ближайшее будущее, предлагается строительство некоторого количества новых боевых единиц для десантных сил ВМФ. При этом некоторые планы все еще не определены и могут измениться.
Уже в этом году судостроители должны завершить испытания новейшего большого десантного корабля «Петр Моргунов» проекта 11711. До недавнего времени утверждалось, что на этом строительство БДК пр. 11711 завершится, однако несколько недель назад появились новые сведения. В начале декабря руководство Объединенной судостроительной корпорации рассказало о планах по доработке существующего проекта. Затем по обновленному проекту могут построить два или три новых корабля. Будет ли создаваться модернизированный проект, и когда могут появиться обновленные корабли – зависит от командования и его взглядов на развитие флота.
В ближайшие годы должна состояться закладка первого десантного катера новой серии. Прошлой осенью было объявлено о планах по возрождению строительства катеров на воздушной подушке проекта 12061 «Мурена», вернее их модернизированной версии. Минобороны желает получить восемь таких катеров. Согласно актуальным планам прошлой осени, строительство должно было стартовать в 2021 году на Хабаровском судостроительном заводе, однако рассматривался вопрос переноса закладки головного катера на 2019-й.
По разным данным, в обозримом будущем флот получит некоторое количество новых скоростных десантных катеров пр. 02510 / БК-16. Кроме того, подобную технику будут получать иные силовые структуры. Такие катера представляют интерес не только для ВМФ России.
На протяжении нескольких последних лет обсуждается возможность строительства первых отечественных универсальных десантных кораблей. В 2015 году промышленность предложила флоту проект с рабочим названием «Прибой», предусматривающий строительство УДК водоизмещением 24 тыс. тонн с возможностью перевозки сухопутной и амфибийной техники, десантных катеров, а также вертолетов. Максимальная вместимость грузовой палубы определяется в 45-50 единиц бронетехники; кубрики могут обеспечить перевозку 500 десантников. Корабль предлагается оснастить артиллерийским и ракетным вооружением. Также десант должны поддерживать ударные вертолеты, взлетающие с палубы УДК.
С 2015 года официальные лица неоднократно говорили о принципиальной возможности будущего строительства УДК типа «Прибой» или иных подобных боевых единиц, однако реальные работы в этом направлении пока не начинались. Сроки возможного начала строительства постоянно сдвигаются вправо. По всей видимости, строительство головного «Прибоя» начнется не ранее первой половины двадцатых годов – при условии, что Минобороны все же закажет такой корабль.
Актуальные вопросы
В настоящее время в составе военно-морского флота России имеется более полусотни десантных кораблей и катеров ряда типов. Имеющиеся боевые единицы служат в составе всех основных флотов, и их подавляющее большинство продолжает службу. Несколько кораблей и катеров пока находятся на ремонте, а статус некоторого количества техники неясен. Тем не менее, даже без «сомнительных» и ремонтируемых кораблей десантные силы остаются достаточно многочисленными и вполне способны решать поставленные задачи.
Следует отметить, что в настоящее время десантные силы сталкиваются с существенными проблемами и затруднениями. Прежде всего, сложности связаны с возрастом техники, а также с расходованием ресурса при решении актуальных задач. За последние десятилетия ВМФ получил только один большой десантный корабль – «Иван Грен». Более старые БДК начали службу не позднее начала девяностых годов. Ситуация в сфере десантных катеров гораздо лучше. В последние годы в существенных количествах строились новые катера проектов «Серна» и «Дюгонь». Их появление позволило списать часть устаревшей техники.
Проблема возраста БДК усугубляется тем, что им в последние годы приходится активно работать, обеспечивая решение важных задач. С 2012 года именно большие десантные корабли являются основой т.н. Сирийского экспресса. На протяжении нескольких лет они перевозят из нашей страны в Сирию грузы военного и гражданского назначения. Такая поддержка дружественного государства имеет большое политическое и гуманитарное значение, но приводит к выработке ресурса кораблей – и без того не самых новых.
Промышленность ведет строительство новых кораблей и катеров, однако его темпы могут быть недостаточными для получения желаемых результатов. Судостроительные заводы загружены более приоритетными заказами: пока Минобороны отдает предпочтение хорошо вооруженным многоцелевым боевым кораблям, тогда как десантные силы имеют меньший приоритет. Кроме того, финансовые возможности военного ведомства не безграничны. Все это сокращает темпы обновления материальной части, что в сочетании с другими актуальными факторами не способствует скорейшему перевооружению и развитию десантных сил.
Тем не менее, нельзя не признать, что в последние годы ситуация меняется к лучшему. Ведется строительство новых кораблей и катеров всех основных классов, в том числе способных перевозить и высаживать десант. Также осуществляется разработка совершенно новых проектов, по которым в будущем будут строиться новые корабли. Таким образом, текущее состояние десантных сил ВМФ России вряд ли можно назвать идеальным, но при этом есть основания для сдержанного оптимизма. При своевременном и полноценном выполнении различных планов флот сможет сохранить требуемый десантный потенциал, а затем и преумножить его. Впрочем, для этого придется приложить немало усилий и потратить немало времени.
По материалам сайтов:
http://mil.ru/
https://ria.ru/
https://tass.ru/
http://tvzvezda.ru/
https://flot.com/
https://flotprom.ru/
http://flot.sevastopol.info/
Согласно открытым данным, в настоящее время в составе ВМФ России имеется более полусотни десантных кораблей и катеров. Такие боевые единицы служат в составе всех оперативно-стратегических объединений и обеспечивают решение актуальных задач. В частности, именно десантные корабли в последние годы являются одним из основных средств снабжения российских войск в Сирии. Кроме того, десантные силы обеспечивают освоение удаленных районов Арктики.
Список кораблей
В прошлом году в боевой состав ВМФ был принят новейший большой десантный корабль «Иван Грен» проекта 11711. В этом году ожидается передача заказчику второго БДК этого проекта – «Петр Моргунов». Корабли проекта 11711 водоизмещением 5 тыс. т имеют крупную десантную палубу, способную вместить до 13 танков, до 36 боевых бронированных машин или до 300 десантников. Также корабль несет два вертолета Ка-29. Для поддержки высаживаемого десанта используются крупнокалиберные пулеметы артиллерийские установки семейства АК-630М.
БДК типа «11711» были разработаны на основе проекта 1171 «Тапир». В строю остается четыре корабля этого типа – «Саратов», «Орск», «Николай Вилков» и «Николай Фильченков». Корабли водоизмещением 4360 т могут перевозить до 20 танков или до 45 бронетранспортеров. Имеются кубрики на 300 человек. Вооружение «Тапиров» зависит от модификации. На кораблях разных серий используются реактивные системы залпового огня А-215 «Град-М», зенитные комплексы «Стрела» или «Игла», а также артиллерийские системы калибром 25 и 57 мм.
Наиболее массовыми БДК российского ВМФ являются корабли проекта 775. Из 28 построенных кораблей в строю остаются 16. Такие БДК при полном водоизмещении 4,4 тыс. т способны брать на борт 10 средних танков или 10-12 единиц другой бронетехники, а также 340 десантников. При высадке десант поддерживают установка «Град-М» и ПЗРК, а также артиллерийские установки АК-725 калибром 57 мм или АК-176 калибром 76 мм и зенитные автоматы АК-630М.
Уникальными представителями российских десантных сил являются малые десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 «Зубр». К сожалению, из достаточно крупной серии в строю осталось только два таких корабля. «Зубр» способен перевозить 3 танка или до 10 легких бронемашин. Имеются кубрики для 140 человек десанта. Грузовая палуба может быть переоборудована для размещения личного состава и обеспечить перевозку еще 366 человек. Корабли пр. 12322 несут пару систем залпового огня А-22 «Огонь» и два автомата АК-630. Также имеются ПЗРК. Важнейшей особенностью «Зубров» является наличие воздушной подушки, позволяющей развивать скорость до 60 узлов и выходить на пологие участки берега.
Флот также располагает почти тремя десятками десантных катеров нескольких проектов. С точки зрения общей численности, именно они составляют основу десантных сил российского ВМФ. Более многочисленные катера должны дополнять крупные корабли и ускорять доставку десанта к берегу.
Самыми старыми из несущих службу являются десантные катера пр. 1176 «Акула», строившиеся с начала семидесятых годов. Сейчас в составе ВМФ числится 13 таких катеров. Ее четыре продолжают службу в других силовых структурах. «Акула» имеет полное водоизмещение чуть более 107 т. Она может взять на борт до 50 т груза – один танк, две легкие бронемашины или два грузовика, а также 20 десантников. Собственное вооружение отсутствует.
Продолжают службу 12 десантных катеров проекта 11770 «Серна». Эти катера имеют полное водоизмещение 105 т и способны развивать скорость до 30 узлов. Высокие ходовые качества достигаются за счет использования т.н. воздушной каверны под днищем корпуса. «Серна» берет на борт 45 т груза. Это может быть танк или пара боевых машин либо до 92 человек десанта. Штатное вооружение отсутствует, десанту приходиться полагаться только на свое оружие.
Развитием идей «Серны» стал проект 21820 «Дюгонь», тоже использующий принцип воздушной каверны. К настоящему времени построено пять новых кораблей пр. 21820. Катера имеют водоизмещение 280 т и грузоподъемность 140 т. Они могут перевозить 2 танка или 4 боевые машины пехоты либо до 90 человек. В отличие от предшественников, «Дюгонь» получает пару тумбовых установок с пулеметами КПВ, а также перевозит несколько ПЗРК.
В недавнем прошлом началось строительство скоростных десантных катеров пр. 02510 / БК-16. Флот уже получил не менее трех таких катеров. Такая техника предназначается только для использования спецподразделениями и не может нести крупный груз. В салоне помещается 19 человек, а перевозка крупного вооружения или техники невозможна. Высаживающийся десант поддерживается огнем одного крупнокалиберного пулемета или автоматического гранатомета, а также четырьмя пулеметами ПКМ.
В прошлом в составе десантных сил присутствовало значительное число катеров на воздушной подушке, но к настоящему времени все они прекратили службу и отправились на разборку. Последние образцы передали на утилизацию в середине и во второй половине двухтысячных годов.
Силы флотов
Как уже упоминалось, десантные корабли и катера имеются в составе всех флотов ВМФ России. Наибольшей группировкой такого рода обладает Балтийский флот – 15 единиц. В составе Черноморского флота служит 11 десантных кораблей и катеров. Десантные силы Северного и Тихоокеанского флота имеют 10 (по другим данным, 9) и 9 боевых единиц соответственно. Каспийская флотилия эксплуатирует не более 7 десантных катеров.
Десантные силы Балтийского флота включают четыре БДК проекта 775 – три единицы пр. 775/II и один корабль пр. 775/III. Именно Балтфлот владеет парой кораблей на воздушной подушке типа «Зубр». Также у него есть по три катера проектов 1176, 11770 и 21820. Итого, шесть кораблей и девять катеров. Эта группировка неоднократно подтверждала свои возможности в ходе учений. Кроме того, корабли Балтийского флота участвуют в снабжении сирийской группировки.
На Черном море служат три БДК проекта 1171 «Тапир». Один из них, БДК-65 «Саратов», в настоящее время находится на ремонте. Также имеются три корабля проекта 775/II; из них два продолжают службу, а БДК-67 «Ямал» проходит ремонт и модернизацию. Имеется один БДК проекта 775/III – БДК-54 «Азов». Также Черноморский флот располагает двумя катерами пр. 11770 «Серна» и одним типа «Акула». Точный статус последнего неизвестен. По некоторым данным, этот катер ожидает списания.
Основу десантных сил Северного флота составляют четыре БДК проекта 775/II, причем лишь три продолжают службу. Корабль «Оленегорский горняк» до конца текущего года будет оставаться на ремонте. С прошлого года в составе Северного флота служит пока единственный БДК пр. 11711. Группировка катеров включает три единицы проекта 1176 «Акула», а также два новейших БК-16. Статус одного из катеров типа «Акула» неизвестен. Возможно, он выведен в резерв или даже списан. Северный флот обеспечивает развитие арктической группировки вооруженных сил, и его БДК неоднократно доставляли различные грузы на удаленные острова.
Тихоокеанский флот имеет один большой десантный корабль проекта «Тапир» –«Николай Вилков». Еще два его БДК построены по пр. 775. Также имеется БДК «Пересвет» проекта 775/III. Служат пять катеров трех основных типов: три «Акулы», а также одна «Серна» и одна «Дюгонь». По некоторым данным, катер Д-70 пр. 1176 в обозримом будущем будет списан и утилизирован ввиду физического устаревания. Согласно иным сведениям, его уже списали.
Каспийская флотилия в целом не отличается большой численностью, и ее десантные силы не являются исключением. Для перевозки и высадки десантников она имеет лишь семь катеров трех типов. Это один катер пр. 1176, а также пять единиц типа «Серна» и один катер типа «Дюгонь». Более крупные десантные корабли в составе Каспийской флотилии отсутствуют.
Ближайшее будущее
В последние годы российское министерство обороны и судостроительная промышленность реализуют Государственные программы вооружения, предусматривающие в том числе строительство кораблей и катеров разных типов. В существующих программах, запланированных на ближайшее будущее, предлагается строительство некоторого количества новых боевых единиц для десантных сил ВМФ. При этом некоторые планы все еще не определены и могут измениться.
Уже в этом году судостроители должны завершить испытания новейшего большого десантного корабля «Петр Моргунов» проекта 11711. До недавнего времени утверждалось, что на этом строительство БДК пр. 11711 завершится, однако несколько недель назад появились новые сведения. В начале декабря руководство Объединенной судостроительной корпорации рассказало о планах по доработке существующего проекта. Затем по обновленному проекту могут построить два или три новых корабля. Будет ли создаваться модернизированный проект, и когда могут появиться обновленные корабли – зависит от командования и его взглядов на развитие флота.
В ближайшие годы должна состояться закладка первого десантного катера новой серии. Прошлой осенью было объявлено о планах по возрождению строительства катеров на воздушной подушке проекта 12061 «Мурена», вернее их модернизированной версии. Минобороны желает получить восемь таких катеров. Согласно актуальным планам прошлой осени, строительство должно было стартовать в 2021 году на Хабаровском судостроительном заводе, однако рассматривался вопрос переноса закладки головного катера на 2019-й.
По разным данным, в обозримом будущем флот получит некоторое количество новых скоростных десантных катеров пр. 02510 / БК-16. Кроме того, подобную технику будут получать иные силовые структуры. Такие катера представляют интерес не только для ВМФ России.
На протяжении нескольких последних лет обсуждается возможность строительства первых отечественных универсальных десантных кораблей. В 2015 году промышленность предложила флоту проект с рабочим названием «Прибой», предусматривающий строительство УДК водоизмещением 24 тыс. тонн с возможностью перевозки сухопутной и амфибийной техники, десантных катеров, а также вертолетов. Максимальная вместимость грузовой палубы определяется в 45-50 единиц бронетехники; кубрики могут обеспечить перевозку 500 десантников. Корабль предлагается оснастить артиллерийским и ракетным вооружением. Также десант должны поддерживать ударные вертолеты, взлетающие с палубы УДК.
С 2015 года официальные лица неоднократно говорили о принципиальной возможности будущего строительства УДК типа «Прибой» или иных подобных боевых единиц, однако реальные работы в этом направлении пока не начинались. Сроки возможного начала строительства постоянно сдвигаются вправо. По всей видимости, строительство головного «Прибоя» начнется не ранее первой половины двадцатых годов – при условии, что Минобороны все же закажет такой корабль.
Актуальные вопросы
В настоящее время в составе военно-морского флота России имеется более полусотни десантных кораблей и катеров ряда типов. Имеющиеся боевые единицы служат в составе всех основных флотов, и их подавляющее большинство продолжает службу. Несколько кораблей и катеров пока находятся на ремонте, а статус некоторого количества техники неясен. Тем не менее, даже без «сомнительных» и ремонтируемых кораблей десантные силы остаются достаточно многочисленными и вполне способны решать поставленные задачи.
Следует отметить, что в настоящее время десантные силы сталкиваются с существенными проблемами и затруднениями. Прежде всего, сложности связаны с возрастом техники, а также с расходованием ресурса при решении актуальных задач. За последние десятилетия ВМФ получил только один большой десантный корабль – «Иван Грен». Более старые БДК начали службу не позднее начала девяностых годов. Ситуация в сфере десантных катеров гораздо лучше. В последние годы в существенных количествах строились новые катера проектов «Серна» и «Дюгонь». Их появление позволило списать часть устаревшей техники.
Проблема возраста БДК усугубляется тем, что им в последние годы приходится активно работать, обеспечивая решение важных задач. С 2012 года именно большие десантные корабли являются основой т.н. Сирийского экспресса. На протяжении нескольких лет они перевозят из нашей страны в Сирию грузы военного и гражданского назначения. Такая поддержка дружественного государства имеет большое политическое и гуманитарное значение, но приводит к выработке ресурса кораблей – и без того не самых новых.
Промышленность ведет строительство новых кораблей и катеров, однако его темпы могут быть недостаточными для получения желаемых результатов. Судостроительные заводы загружены более приоритетными заказами: пока Минобороны отдает предпочтение хорошо вооруженным многоцелевым боевым кораблям, тогда как десантные силы имеют меньший приоритет. Кроме того, финансовые возможности военного ведомства не безграничны. Все это сокращает темпы обновления материальной части, что в сочетании с другими актуальными факторами не способствует скорейшему перевооружению и развитию десантных сил.
Тем не менее, нельзя не признать, что в последние годы ситуация меняется к лучшему. Ведется строительство новых кораблей и катеров всех основных классов, в том числе способных перевозить и высаживать десант. Также осуществляется разработка совершенно новых проектов, по которым в будущем будут строиться новые корабли. Таким образом, текущее состояние десантных сил ВМФ России вряд ли можно назвать идеальным, но при этом есть основания для сдержанного оптимизма. При своевременном и полноценном выполнении различных планов флот сможет сохранить требуемый десантный потенциал, а затем и преумножить его. Впрочем, для этого придется приложить немало усилий и потратить немало времени.
По материалам сайтов:
http://mil.ru/
https://ria.ru/
https://tass.ru/
http://tvzvezda.ru/
https://flot.com/
https://flotprom.ru/
http://flot.sevastopol.info/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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