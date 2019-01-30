Пётр Алексеевич, вам точно пулемёт нужен?

"Для сухопутных войск по плану планируем закупить 6 тысяч образцов вооружения. Это минометы, переносные ЗРК, снайперское вооружение, боеприпасы, прицелы ночного видения, тепловизоры, гранатометы, ракеты. Кроме того, будет закуплено более 1 тысячи бронетранспортеров, боевых машин пехоты, бронеавтомобилей, санитарных машин.



В то же время украинские воздушные силы получат десятки модернизированных самолетов, вертолетов и беспилотных авиационных комплексов.



А для флота будет заложен ракетный катер "Лань", закуплены малые артиллерийские катеры, десантные катеры.



В целом Вооруженные силы Украины получат 10 тысяч единиц современных средств связи, десятки образцов средств радиоэлектронной борьбы, топографической техники.



И есть еще много чего, о чем мы пока говорить не можем, но это войдет в государственный оборонный заказ".

"Также хочу отметить, что в следующем году мы завершим разработку и начнем государственные испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских целей по проекту "Нептун".

"Украина завершает создание ряда новейших отечественных образцов вооружения, которые были разработаны уже по стандартам НАТО. Как, к примеру, самоходная гаубица "Богдана" и артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров для нее, управляемые боеприпасы "Цветник", двухкалиберный миномет, беспилотный разведывательно-ударный комплекс "Сокол", переносной зенитно-ракетный комплекс "Колибри", средства разведки и очень важные для нас сейчас комплексы управления артиллерией".

"В 2019 году Украина планирует завершить ряд приоритетных направлений по созданию ракетного и реактивного вооружения. Прежде всего это касается ракет, созданных по проекту "Ольха" с увеличенной дальностью поражения. Говорится о начале их серийного производства и поставках в ВСУ".