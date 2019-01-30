Пётр Алексеевич, вам точно пулемёт нужен?
В информационном пространстве часто происходит так, что важнейшие сгустки информации проходят мимо большинства пользователей незамеченными.
Причин такого положения много, но чаще всего основной причиной такого положения является нежелание правящей элиты раскрывать перспективы дальнейшего развития того или иного государства или отрасли экономики. Именно так произошло и с событием, которое реально может повлиять на многие события предстоящих лет.
Либо не повлиять совсем, поскольку до своего свершения должны еще пройти выборы.
26 января 2019 года президент Украины Петр Порошенко утвердил гособоронзаказ на 2019-2021 годы. Указ проходит по административным каналам как указ президента Украины "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2019 год и 2020, 2021 годы".
Естественно, такие документы в открытом доступе не выкладываются, но благодаря любви чиновников к интернету и желанию показать другим собственную значимость кое-какие детали этого указа стали достоянием гласности.
Для начала в новом ГОЗ Украины определены основные направления, которые необходимо развивать украинской оборонке в ближайшие годы.
Прежде всего это создание ракетного и ракетно-реактивного вооружения. Причем речь в основном идет о крылатых противокорабельных ракетах наземного базирования с дальностью поражения до 300 км.
Другое направление работы — производство катеров для "москитного флота" страны. Это уже известные нам малые бронированные катера проекта "Гюрза-М" и десантные катера "Кентавр".
Но есть и более интересный проект, о котором кое-где упоминалось и который предлагается реализовать уже в ближайшее время. Это создание ракетных катеров "Лань". На данный момент такого вооружения Украина не имеет.
Таким планируется облик нового катера с новой крылатой ракетой.
Не забыты в новом ГОЗе и сухопутные войска. Это направление в основном выражается в создании новых артиллерийских систем. Причем не только ствольной артиллерии, но и зенитной и противотанковой. В том числе и ПЗРК.
Украина замахнулась и на создание разведывательных и ударных БПЛА. Причем оборудовать эти беспилотники украинские оборонщики должны собственными комплектующими. Отсюда вытекает ещё одно направление работы — создание новых средств разведки и комплексов управления огнем.
Учли в новом гособоронзаказе и опыт войны на Донбассе. Запланирована поставка в войска не только более тысячи БТР, БМП и бронеавтомобилей, но и собственные тепловизоры, снайперское и антиснайперское вооружение, прицелы и приборы ночного видения.
Но самое важное по этому направлению — постановка на вооружение и поставка в ВСУ новых комплексов РСЗО "Ольха". Этот комплекс рекламируют уже достаточно долго и, вполне возможно, его поставки начнутся уже в этом году. Однако существует реальная перспектива, что комплекс постигнет та же судьба, что досталась украинскому миномету "Молот". Убивать своих в начале, свалка и переплавка в конце.
Теперь попробуем разобраться в поставленных задачах глубже. Что может и чего не может украинская оборонка сегодня.
Усилиями СМИ у некоторой части читателей создалось впечатление, что украинская промышленность не сможет создать ничего нового. Мы уже забыли о том потенциале, что заложен ещё в СССР.
Действительно, в том состоянии, в котором оказались украинские предприятия сегодня, сложно говорить о создании принципиально нового вооружения. Те предприятия, которые смогли бы это сделать, сегодня во многом разрушены и для их восстановления потребуется время и огромные средства.
Однако мы забываем о том, что вместе с такими предприятиями СССР создал в этом регионе хорошую базу ремонтных предприятий. Именно на эти предприятия и ляжет основная нагрузка по выполнению нового ГОЗа.
О возможностях данных предприятий можно судить по появлению в ВСУ советской бронетехники во вполне боеспособном состоянии, которая явно приехала из арсеналов стран бывшего советского блока. Восстанавливают и доводят до ума вполне успешно.
Украинский президент с гордостью рассказывает о новом ГОЗе:
Разберем подробнее, что же планируется поставить в ближайшие годы.
Порошенко о проекте "Нептун":
По первому направлению речь идет о совершенно новом для Украины вооружении — крылатой ракете "Нептун", способной уничтожать надводные и подводные цели на дальности 280-300 км.
Эти? Возможно. Посмотрим, конечно.
Проект "Нептун" давно разрабатывается украинской оборонкой. Однако в этом году планируется всего лишь завершение разработки и начало испытаний.
Почему так много внимания именно этой системе? В чем особенность данной ракеты? Рассказывать о технических возможностях крылатых ракет сегодня не будем. Это азы, известные большинству читателей.
"Нептун" необходим Украине для создания хотя бы иллюзии возможности уничтожения российских кораблей без применения собственного флота-невидимки.
Украинские адмиралы прекрасно понимают, что противостоять России на воде у них возможности нет и уже никогда не будет.
Таким образом, проект "Нептун" на сегодня не более чем "тарелочка с голубой каемочкой", которую очень хочется украинским Остапам Бендерам в погонах. Но в перспективе, при помощи некоторых особо "миролюбивых стран", реализация проекта вполне возможна.
Исходя из этого, реализация основного проекта второго направления — создания ракетных катеров проекта "Лань" — также под большим вопросом. Дело в том, что сам проект заключается в создании морской платформы для "Нептуна".
А на нет и суда нет. Нет "Нептуна" — нет "Лани". Ракетные катера Украины это, в перспективе, усиление возможностей украинского флота по поражению российских кораблей именно ракетным оружием.
На постройку "Лани", по словам кораблестроителей, необходимо минимум 24 месяца. Отсюда простая математика. Даже при идеальном выполнении работ по проекту "Нептун" такой катер у Украины может появиться не раньше 2021-2022 годов. Получается, в ГОЗе уже заложены сверхзадачи, которые вряд ли по силам украинской оборонке сегодня.
Один из лучших снимков украинского флота, на наш взгляд. Хороший ракурс, хорошая суть и содержание.
Будут кораблестроители клепать "Гюрзу-М" и "Кентавры". Тоже неплохой расклад, в принципе, на безрыбье, как известно, и «Кентавр» — почти фрегат…
Но отсюда же вытекает и то, что Украина просто обязана увеличить выпуск ствольной артиллерии крупных калибров для обороны собственного побережья.
Понятно, что такая система обороны сегодня выглядит странно. Это уровень Второй мировой войны. Но за неимением лучшего, опять-таки…
Понятно, что это в Йемене, но ничего же невозможного нет, не так ли?
Широко разрекламированная гаубица "Богдана" будет выпускаться в максимально возможных количествах. Но...
И вообще, не слишком ли много домыслов, выражаемых многоточиями?
Дело в том, что количество стволов, даже с использованием арсеналов "дружественных государств" из бывших советских республик и стран ОВД, ограничено. Поэтому советские 152-мм артиллерийские системы достаточно скоро превратятся в металлолом. Особенно если их использовать.
Как показывает практика Донбасса, если из орудия стрелять систематически и регулярно, то орудие, как бы это странно ни звучало, заканчивается. То есть сперва заканчивается ресурс, а вместе с ним и орудие.
Вот тут-то и выйдет на первый план "Богдана", соответствующая стандартам НАТО. Тут-то и проявится дальнозоркость украинских генералов, которые потребовали начать выпуск боеприпасов 155-мм калибра.
Снаряды – хорошо. Особенно хорошо, когда они есть, и, соответственно, плохо, когда их нет. Но проблема стволов для Украины остается. Собственное производство таких комплектующих для украинских предприятий на сегодня невозможно. Оно невозможно было вчера, а значит, завтра стволов тоже не будет.
Вообще, украинский президент верен себе. Патологическая любовь ко всему западному у него просто зашкаливает. Для иллюстрации данной мысли достаточно почитать его некоторые высказывания, касающиеся темы данного материала:
Реклама — двигатель торговли, торговать Петр Алексеич умеет, мы в курсе. Но для вооружения армии гораздо важнее не реклама, а испытания на полигонах и стендах. А САУ "Богдана" таких испытаний не прошла! Они только планируются. Следовательно, разговоры о поставках в ВСУ этих систем пока всего лишь пиар-ход. Не более того.
Вообще, все чаще на ум приходит один коллега господина Порошенко из не очень далекого прошлого. Он тоже все грозил-обещал, вот-вот, если не завтра, то послезавтра «чудо-оружие» просто сметет всех врагов.
Финал помните? Вот и мы помним. А Порошенко явно забыл. Потому и продолжает обещать.
Упомянул украинский президент и новый комплекс "Ольха":
Вот тут слова украинского президента, вполне возможно, воплотятся в дела. По крайней мере, никаких серьезных препятствий для реализации данного проекта мы не увидели.
Следует, наверное, чуть упомянуть об красивом названии "Цветник", которое Порошенко неоднократно вспоминает в своих выступлениях. Если отбросить все придумки украинцев по этому поводу, то это на самом деле разработанный ещё в 70-е годы прошлого века снаряд "Краснополь". Любой специалист вам скажет, что сегодня использовать снаряды с лазерным наведением самоубийство. Но не на Украине...
Наверное, говорить о том, что планирует Украина, можно и дальше. Однако планы планами, а их воплощение в жизнь часто зависит от мелочей. Мелочей, которые не просто полностью эти планы срывают, но и создают совершенно новые условия реализации полностью противоположных вариантов действий.
Когда-то у знаменитого дрессировщика Дурова, после номера с обнимающим его медведем, спросили: «А что будет, если медведь вас обнимет сзади?» На то Дуров ответил: «Черта с два он меня обнимет сзади. Ведь сахар я держу спереди!»
А вспомнился этот эпизод потому, что исполнение этих довольно амбициозных планов требует соответствующего финансирования. Посмотрим на бюджет Украины на 2019 год.
Официально министерству обороны выделено 102 миллиарда гривен. Из них на вооружение будет затрачено от 17 до 21 миллиарда. По словам некоторых украинских чиновников вроде замминистра экономического развития Юрия Бровченко (именно он курирует военные вопросы), бюджет можно увеличить до 25 миллиардов гривен.
Возникает простой вопрос: сахар для оборонки с какой стороны держит дрессировщик? Уже сегодня понятно, что денег у Украины нет. Реализация большинства проектов будет застопорена именно по этой причине. Рассчитывать на то, что западные кредиты будут давать под оборонку, тоже не приходится.
В целом, если отбросить традиционное для украинского президента "укровидение ситуации", анализируя ГОЗ Украины на ближайшие три года, создается впечатление, что занимались его разработкой люди, далекие от проблем украинской оборонки и украинской армии.
Как и многое другое, ГОЗ Украины — документ больше политический, чем оборонный. Некомпетентность правительства просто выпирает из каждого пункта этого документа. Да и выполнение этого ГОЗа даже не планируется нынешним правительством и нынешним президентом.
Возможно, ответ кроется в том, что сам Петр Алексеевич понимает, что на выборах второй срок ему едва ли светит. Даже с учетом админресурса, даже принимая во внимание его «обещаю обещать», что еще не значит выполнять.
Так что реально, если в марте этого года в кресло опустится другая «пятая точка», то и у обладателя ее в голове могут быть совершенно иные соображения и по поводу бюджета, и по поводу армии, и по поводу политики.
Реально? Вполне.
А чтобы обещать, достаточно это делать просто покрасивее. А что, собственно, почему нет? Русские армии не стоят под стенами Киева, канонада в бункере Петра Алексеевича тоже пока не слышна.
Ну и зачем ему тогда пулемёт?
Причин такого положения много, но чаще всего основной причиной такого положения является нежелание правящей элиты раскрывать перспективы дальнейшего развития того или иного государства или отрасли экономики. Именно так произошло и с событием, которое реально может повлиять на многие события предстоящих лет.
Либо не повлиять совсем, поскольку до своего свершения должны еще пройти выборы.
26 января 2019 года президент Украины Петр Порошенко утвердил гособоронзаказ на 2019-2021 годы. Указ проходит по административным каналам как указ президента Украины "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2019 год и 2020, 2021 годы".
Естественно, такие документы в открытом доступе не выкладываются, но благодаря любви чиновников к интернету и желанию показать другим собственную значимость кое-какие детали этого указа стали достоянием гласности.
Для начала в новом ГОЗ Украины определены основные направления, которые необходимо развивать украинской оборонке в ближайшие годы.
Прежде всего это создание ракетного и ракетно-реактивного вооружения. Причем речь в основном идет о крылатых противокорабельных ракетах наземного базирования с дальностью поражения до 300 км.
Другое направление работы — производство катеров для "москитного флота" страны. Это уже известные нам малые бронированные катера проекта "Гюрза-М" и десантные катера "Кентавр".
Но есть и более интересный проект, о котором кое-где упоминалось и который предлагается реализовать уже в ближайшее время. Это создание ракетных катеров "Лань". На данный момент такого вооружения Украина не имеет.
Таким планируется облик нового катера с новой крылатой ракетой.
Не забыты в новом ГОЗе и сухопутные войска. Это направление в основном выражается в создании новых артиллерийских систем. Причем не только ствольной артиллерии, но и зенитной и противотанковой. В том числе и ПЗРК.
Украина замахнулась и на создание разведывательных и ударных БПЛА. Причем оборудовать эти беспилотники украинские оборонщики должны собственными комплектующими. Отсюда вытекает ещё одно направление работы — создание новых средств разведки и комплексов управления огнем.
Учли в новом гособоронзаказе и опыт войны на Донбассе. Запланирована поставка в войска не только более тысячи БТР, БМП и бронеавтомобилей, но и собственные тепловизоры, снайперское и антиснайперское вооружение, прицелы и приборы ночного видения.
Но самое важное по этому направлению — постановка на вооружение и поставка в ВСУ новых комплексов РСЗО "Ольха". Этот комплекс рекламируют уже достаточно долго и, вполне возможно, его поставки начнутся уже в этом году. Однако существует реальная перспектива, что комплекс постигнет та же судьба, что досталась украинскому миномету "Молот". Убивать своих в начале, свалка и переплавка в конце.
Теперь попробуем разобраться в поставленных задачах глубже. Что может и чего не может украинская оборонка сегодня.
Усилиями СМИ у некоторой части читателей создалось впечатление, что украинская промышленность не сможет создать ничего нового. Мы уже забыли о том потенциале, что заложен ещё в СССР.
Действительно, в том состоянии, в котором оказались украинские предприятия сегодня, сложно говорить о создании принципиально нового вооружения. Те предприятия, которые смогли бы это сделать, сегодня во многом разрушены и для их восстановления потребуется время и огромные средства.
Однако мы забываем о том, что вместе с такими предприятиями СССР создал в этом регионе хорошую базу ремонтных предприятий. Именно на эти предприятия и ляжет основная нагрузка по выполнению нового ГОЗа.
О возможностях данных предприятий можно судить по появлению в ВСУ советской бронетехники во вполне боеспособном состоянии, которая явно приехала из арсеналов стран бывшего советского блока. Восстанавливают и доводят до ума вполне успешно.
Украинский президент с гордостью рассказывает о новом ГОЗе:
"Для сухопутных войск по плану планируем закупить 6 тысяч образцов вооружения. Это минометы, переносные ЗРК, снайперское вооружение, боеприпасы, прицелы ночного видения, тепловизоры, гранатометы, ракеты. Кроме того, будет закуплено более 1 тысячи бронетранспортеров, боевых машин пехоты, бронеавтомобилей, санитарных машин.
В то же время украинские воздушные силы получат десятки модернизированных самолетов, вертолетов и беспилотных авиационных комплексов.
А для флота будет заложен ракетный катер "Лань", закуплены малые артиллерийские катеры, десантные катеры.
В целом Вооруженные силы Украины получат 10 тысяч единиц современных средств связи, десятки образцов средств радиоэлектронной борьбы, топографической техники.
И есть еще много чего, о чем мы пока говорить не можем, но это войдет в государственный оборонный заказ".
В то же время украинские воздушные силы получат десятки модернизированных самолетов, вертолетов и беспилотных авиационных комплексов.
А для флота будет заложен ракетный катер "Лань", закуплены малые артиллерийские катеры, десантные катеры.
В целом Вооруженные силы Украины получат 10 тысяч единиц современных средств связи, десятки образцов средств радиоэлектронной борьбы, топографической техники.
И есть еще много чего, о чем мы пока говорить не можем, но это войдет в государственный оборонный заказ".
Разберем подробнее, что же планируется поставить в ближайшие годы.
Порошенко о проекте "Нептун":
"Также хочу отметить, что в следующем году мы завершим разработку и начнем государственные испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских целей по проекту "Нептун".
По первому направлению речь идет о совершенно новом для Украины вооружении — крылатой ракете "Нептун", способной уничтожать надводные и подводные цели на дальности 280-300 км.
Эти? Возможно. Посмотрим, конечно.
Проект "Нептун" давно разрабатывается украинской оборонкой. Однако в этом году планируется всего лишь завершение разработки и начало испытаний.
Почему так много внимания именно этой системе? В чем особенность данной ракеты? Рассказывать о технических возможностях крылатых ракет сегодня не будем. Это азы, известные большинству читателей.
"Нептун" необходим Украине для создания хотя бы иллюзии возможности уничтожения российских кораблей без применения собственного флота-невидимки.
Украинские адмиралы прекрасно понимают, что противостоять России на воде у них возможности нет и уже никогда не будет.
Таким образом, проект "Нептун" на сегодня не более чем "тарелочка с голубой каемочкой", которую очень хочется украинским Остапам Бендерам в погонах. Но в перспективе, при помощи некоторых особо "миролюбивых стран", реализация проекта вполне возможна.
Исходя из этого, реализация основного проекта второго направления — создания ракетных катеров проекта "Лань" — также под большим вопросом. Дело в том, что сам проект заключается в создании морской платформы для "Нептуна".
А на нет и суда нет. Нет "Нептуна" — нет "Лани". Ракетные катера Украины это, в перспективе, усиление возможностей украинского флота по поражению российских кораблей именно ракетным оружием.
На постройку "Лани", по словам кораблестроителей, необходимо минимум 24 месяца. Отсюда простая математика. Даже при идеальном выполнении работ по проекту "Нептун" такой катер у Украины может появиться не раньше 2021-2022 годов. Получается, в ГОЗе уже заложены сверхзадачи, которые вряд ли по силам украинской оборонке сегодня.
Один из лучших снимков украинского флота, на наш взгляд. Хороший ракурс, хорошая суть и содержание.
Будут кораблестроители клепать "Гюрзу-М" и "Кентавры". Тоже неплохой расклад, в принципе, на безрыбье, как известно, и «Кентавр» — почти фрегат…
Но отсюда же вытекает и то, что Украина просто обязана увеличить выпуск ствольной артиллерии крупных калибров для обороны собственного побережья.
Понятно, что такая система обороны сегодня выглядит странно. Это уровень Второй мировой войны. Но за неимением лучшего, опять-таки…
Понятно, что это в Йемене, но ничего же невозможного нет, не так ли?
Широко разрекламированная гаубица "Богдана" будет выпускаться в максимально возможных количествах. Но...
И вообще, не слишком ли много домыслов, выражаемых многоточиями?
Дело в том, что количество стволов, даже с использованием арсеналов "дружественных государств" из бывших советских республик и стран ОВД, ограничено. Поэтому советские 152-мм артиллерийские системы достаточно скоро превратятся в металлолом. Особенно если их использовать.
Как показывает практика Донбасса, если из орудия стрелять систематически и регулярно, то орудие, как бы это странно ни звучало, заканчивается. То есть сперва заканчивается ресурс, а вместе с ним и орудие.
Вот тут-то и выйдет на первый план "Богдана", соответствующая стандартам НАТО. Тут-то и проявится дальнозоркость украинских генералов, которые потребовали начать выпуск боеприпасов 155-мм калибра.
Снаряды – хорошо. Особенно хорошо, когда они есть, и, соответственно, плохо, когда их нет. Но проблема стволов для Украины остается. Собственное производство таких комплектующих для украинских предприятий на сегодня невозможно. Оно невозможно было вчера, а значит, завтра стволов тоже не будет.
Вообще, украинский президент верен себе. Патологическая любовь ко всему западному у него просто зашкаливает. Для иллюстрации данной мысли достаточно почитать его некоторые высказывания, касающиеся темы данного материала:
"Украина завершает создание ряда новейших отечественных образцов вооружения, которые были разработаны уже по стандартам НАТО. Как, к примеру, самоходная гаубица "Богдана" и артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров для нее, управляемые боеприпасы "Цветник", двухкалиберный миномет, беспилотный разведывательно-ударный комплекс "Сокол", переносной зенитно-ракетный комплекс "Колибри", средства разведки и очень важные для нас сейчас комплексы управления артиллерией".
Реклама — двигатель торговли, торговать Петр Алексеич умеет, мы в курсе. Но для вооружения армии гораздо важнее не реклама, а испытания на полигонах и стендах. А САУ "Богдана" таких испытаний не прошла! Они только планируются. Следовательно, разговоры о поставках в ВСУ этих систем пока всего лишь пиар-ход. Не более того.
Вообще, все чаще на ум приходит один коллега господина Порошенко из не очень далекого прошлого. Он тоже все грозил-обещал, вот-вот, если не завтра, то послезавтра «чудо-оружие» просто сметет всех врагов.
Финал помните? Вот и мы помним. А Порошенко явно забыл. Потому и продолжает обещать.
Упомянул украинский президент и новый комплекс "Ольха":
"В 2019 году Украина планирует завершить ряд приоритетных направлений по созданию ракетного и реактивного вооружения. Прежде всего это касается ракет, созданных по проекту "Ольха" с увеличенной дальностью поражения. Говорится о начале их серийного производства и поставках в ВСУ".
Вот тут слова украинского президента, вполне возможно, воплотятся в дела. По крайней мере, никаких серьезных препятствий для реализации данного проекта мы не увидели.
Следует, наверное, чуть упомянуть об красивом названии "Цветник", которое Порошенко неоднократно вспоминает в своих выступлениях. Если отбросить все придумки украинцев по этому поводу, то это на самом деле разработанный ещё в 70-е годы прошлого века снаряд "Краснополь". Любой специалист вам скажет, что сегодня использовать снаряды с лазерным наведением самоубийство. Но не на Украине...
Наверное, говорить о том, что планирует Украина, можно и дальше. Однако планы планами, а их воплощение в жизнь часто зависит от мелочей. Мелочей, которые не просто полностью эти планы срывают, но и создают совершенно новые условия реализации полностью противоположных вариантов действий.
Когда-то у знаменитого дрессировщика Дурова, после номера с обнимающим его медведем, спросили: «А что будет, если медведь вас обнимет сзади?» На то Дуров ответил: «Черта с два он меня обнимет сзади. Ведь сахар я держу спереди!»
А вспомнился этот эпизод потому, что исполнение этих довольно амбициозных планов требует соответствующего финансирования. Посмотрим на бюджет Украины на 2019 год.
Официально министерству обороны выделено 102 миллиарда гривен. Из них на вооружение будет затрачено от 17 до 21 миллиарда. По словам некоторых украинских чиновников вроде замминистра экономического развития Юрия Бровченко (именно он курирует военные вопросы), бюджет можно увеличить до 25 миллиардов гривен.
Возникает простой вопрос: сахар для оборонки с какой стороны держит дрессировщик? Уже сегодня понятно, что денег у Украины нет. Реализация большинства проектов будет застопорена именно по этой причине. Рассчитывать на то, что западные кредиты будут давать под оборонку, тоже не приходится.
В целом, если отбросить традиционное для украинского президента "укровидение ситуации", анализируя ГОЗ Украины на ближайшие три года, создается впечатление, что занимались его разработкой люди, далекие от проблем украинской оборонки и украинской армии.
Как и многое другое, ГОЗ Украины — документ больше политический, чем оборонный. Некомпетентность правительства просто выпирает из каждого пункта этого документа. Да и выполнение этого ГОЗа даже не планируется нынешним правительством и нынешним президентом.
Возможно, ответ кроется в том, что сам Петр Алексеевич понимает, что на выборах второй срок ему едва ли светит. Даже с учетом админресурса, даже принимая во внимание его «обещаю обещать», что еще не значит выполнять.
Так что реально, если в марте этого года в кресло опустится другая «пятая точка», то и у обладателя ее в голове могут быть совершенно иные соображения и по поводу бюджета, и по поводу армии, и по поводу политики.
Реально? Вполне.
А чтобы обещать, достаточно это делать просто покрасивее. А что, собственно, почему нет? Русские армии не стоят под стенами Киева, канонада в бункере Петра Алексеевича тоже пока не слышна.
Ну и зачем ему тогда пулемёт?
- Автор:
- Александр Ставер, Роман Скоморохов
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter