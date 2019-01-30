«Режим зверя» для F-35A не на полигоне, а на поле боя. Подробности испытаний в Неваде

Видео испытаний F-35A в режиме "beast mode"

Источники информации:

https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201602190844-flt0.htm

http://www.russianarms.ru/forum/index.php?topic=8522.0

https://www.thinkdefence.co.uk/uk-complex-weapons/paveway-iv/

http://otvaga2004.ru/tiv/programma-f-35-na-finishnoj-pryamoj/

http://itlm.ru/blog/365-3d-simulyatory-istrebitelya-f-35-znachitelno-sokratyat-rashody-dlya-jsf

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=23471

С середины января 2019 года американские, а затем и российские новостные и военно-аналитические ресурсы стали наполняться свежей информацией о продвижении новых этапов становления амбициозной 1,1-триллионной программы «Единого ударного истребителя» JSF («Joint Strike Fighter»). В рамках одного из них была протестирована способность перспективного малозаметного истребителя F-35A «Lightning II» наносить удар одновременно пятью управляемыми авиабомбами «Paveway IV» по групповой цели из 5 наземных объектов условного противника (включая движущийся со скоростью 65 км/ч автомобиль), расположенной на достаточно ограниченном боевом поле.Данные натурные испытания, проведенное близ авиабазы «Неллис» (штат Невада) 28 ноября 2018 года были умело преподнесены штатовскими медийными пиар-структурами, в частности, авиационным порталом «The Avionist», как атака в так называемом режиме зверя (beast mode), причисляемом командованием ВВС США и специалистами «Lockheed Martin» к концепции «третьего дня войны», которая предусматривает размещение ракетно-бомбового «снаряжения» не только во внутренних отсеках вооружения, но и на внешних узлах подвески для реализации максимальных ударных возможностей (в режиме «штурмовика»). Пафосную волну западных СМИ, возведённую в неплохую рекламную акцию дорогущей линейки F-35A/B/C, в очередной раз подхватили российские издания, включая «Военный паритет», tvzvezda.ru, hi-tech.mail.ru, utro.ru и т.д., не задумываясь над технологическими деталями выполнения этих испытаний.Между тем здесь невооружённым глазом видно, что использование данного режима (вплоть до момента сброса расположенного извне управляемого вооружения вместе с пилонами) практически полностью лишит «Лайтнинг-2» преимуществ малой радиолокационной сигнатуры, доведя ЭПР машины до 0,5—0,8 кв. м за счёт отражающей поверхности корпусов УАБ. Это значит, что подобный «звериный рейд» на позиции противника может быть осуществлён лишь после полноценного подавления его эшелонированной противовоздушной компоненты (включая авиацию ПВО) и выведения из строя большинства средств радиолокационной разведки наземного и воздушного базирования с помощью противорадиолокационных ракет AGM-88E AARGM и малозаметных тактических ракет большой дальности AGM-158 JASSM-ER, что в отношении таких государств, как Россия и Китай, нереализуемо априори. Вывод: задействование F-35A в соответствии с концепцией «третьего дня войны» можно считать более-менее успешным применительно либо к тем государствам, войска ПВО которых обладают крайне небольшим количеством современных ЗРК средней/большой дальности, либо к «банановым республикам», на вооружении армейских подразделений которых и вовсе отсутствуют современные зенитно-ракетные системы с потолком перехвата более 15 км. И даже здесь есть масса обстоятельств, речь о которых пойдёт ниже.Что же касается сложности исполнения ноябрьской отработки бомбометания по 5 наземным целям в Неваде, то здесь всё предельно ясно: каждая управляемая авиабомба «Paveway IV» оснащена комбинированной системой наведения, состоящей из полуактивной лазерной головки самонаведения, GPS-модуля, а также инерциального навигационного блока. Следовательно, предварительные координаты 4-х неподвижных целей были загружены в накопители ИНС бомб через интерфейс MIL-STD-1760 ещё до их отделения от внешних узлов подвески. Далее в коррекции траектории полёта участвовал лишь GPS-модуль.Наведение на подвижную цель (автомобиль, двигающийся со скоростью 65 км/ч) было реализовано благодаря задействованию полуактивной лазерной ГСН, подсветка цели для которой была осуществлена лазерным целеуказателем, размещённом либо на сторонней платформе либо в составе оптико-электронного комплекса EOTS, установленного на нижней носовой поверхности фюзеляжа F-35A-носителя. В боевых условиях, когда подвижный наземный объект незамедлительно задействовал бы систему постановки дымовой завесы (после оповещения от датчиков обнаружения лазерного облучения ТШУ-1-1 и ТШУ-1-11 комплекса «Штора-1»), промах «Paveway IV» составил бы от 20 до 50 и более метров, а поэтому ни о каком уничтожении «первой бомбой» не может быть и речи, ведь ни GPS, ни INS не обеспечивают достаточной точности наведения.Если же углубиться в дебри оперирования на театре военных действий средств радиоэлектронного противодействия, осуществляющих постановку помех в частотном диапазоне от 0,1 до 2 ГГц (Р-330М1П «Диабазол» и Р-330Ж «Житель»), то использование вышеописанных «умных бомб» может оказаться весьма непростым даже против относительно небольших высокозащищённых опорных пунктов, поскольку тот же «Житель» способен нарушать работу навигационного оборудования GPS, размещённого на воздушных носителях (в нашем случае на бомбах «Paveway IV»), на дальности 50 км, т.е. значительно дальше самой точки отделения бомбы от пилона самолёта-носителя. За время полёта к цели при нарастающем воздействии помех на GPS-канал отклонение также может составить несколько десятков метров, результатом чего станут минимальные повреждения цели.Если же «Лайтнинги» начнут применять более изощрённые средства воздушного нападения, к примеру, адаптированные для размещения на подвесках F-35B/C Корпуса морской пехоты США многоцелевые тактические ракеты JAGM-F с комбинированной ГСН, защищённые от дымовой завесы введением активного радиолокационного датчика наведения, то на этот случай атакуемые объекты могут рассчитывать на прикрытие со стороны самоходных ЗРСК «Тор-М1В» и «Тор-М2У», способных уничтожать одновременно 4 сложнейшие высокоскоростные воздушные мишени типа 9Ф841 «Саман» на удалении от 5 до 8 км. И это лишь минимальный перечень средств противодействия разрекламированным американской оборонкой концепциям использования ВТО и авиации следующего поколения.