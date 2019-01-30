В США заявили о "секретном" предложении Москвы Пхеньяну
Американская газета The Washington Post пишет о «секретном» предложении, которое Москва сделала Пхеньяну. В материале американского издания утверждается, что Россия предлагает властям КНДР пойти по пути денуклеаризации в обмен на помощь в строительстве атомной электростанции. Россия, как пишет WP, готова построить в Северной Корее АЭС в обмен на отказ этой страны от дальнейших разработок в области ракетно-ядерной программы.
Новая АЭС позволит практически полностью покрыть потребности КНДР в доступной электроэнергии и перестать быть зависимой от иностранных поставщиков такого вида энергии. При этом Россия собирается осуществлять вывоз отработанного ядерного топлива из КНДР.
The Washington Post пишет, что в своём материале ссылается на американскую разведку, которая утверждает следующее: подобного рода предложение в адрес Пхеньяна поступило в прошлом году.
В США отмечается, что российское предложение имеет сходство с предложением Вашингтона - когда президентом был Билл Клинтон. Штаты также предлагали Пхеньяну отказаться от ядерной программы в обмен на энергетические проекты, однако потом сами же Штаты ужесточили антикорейские санкции, а потому готовившаяся сделка не состоялась.
Если Москва действительно предложила Пхеньяну строительство АЭС в обмен на отказ от программы по созданию ядерного оружия, то возникает вопрос: кто конкретно будет финансировать строительство – выделит ли сама КНДР средства для реализации этого дорогостоящего проекта, или Россия готова всё вынести на своих плечах (если Пхеньян вообще согласится)?
Новая АЭС позволит практически полностью покрыть потребности КНДР в доступной электроэнергии и перестать быть зависимой от иностранных поставщиков такого вида энергии. При этом Россия собирается осуществлять вывоз отработанного ядерного топлива из КНДР.
The Washington Post пишет, что в своём материале ссылается на американскую разведку, которая утверждает следующее: подобного рода предложение в адрес Пхеньяна поступило в прошлом году.
В США отмечается, что российское предложение имеет сходство с предложением Вашингтона - когда президентом был Билл Клинтон. Штаты также предлагали Пхеньяну отказаться от ядерной программы в обмен на энергетические проекты, однако потом сами же Штаты ужесточили антикорейские санкции, а потому готовившаяся сделка не состоялась.
Если Москва действительно предложила Пхеньяну строительство АЭС в обмен на отказ от программы по созданию ядерного оружия, то возникает вопрос: кто конкретно будет финансировать строительство – выделит ли сама КНДР средства для реализации этого дорогостоящего проекта, или Россия готова всё вынести на своих плечах (если Пхеньян вообще согласится)?
- Использованы фотографии:
- KCNA
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