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Стало известно о проблеме с "Фрегатом" на космодроме Куру

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Информационная служба РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли сообщает об обнаружении трещины в разгонном блоке «Фрегат». С его помощью на околоземную орбиту планировалось вывести спутники OneWeb по контракту с Британией. Запуск должен был состояться с космодрома Куру, расположенного во Французской Гвиане.

Стало известно о проблеме с "Фрегатом" на космодроме Куру



По некоторым данным, речь идёт о трещине в трубопроводе, который обеспечивает подачу в топливные баки «Фрегата» такого вещества как гелий. Отсутствие целостности в трубе было обнаружено в ходе проведения предстартовых тестов на упомянутом космодроме.

Отмечено, что запуск намечен на 20 февраля, и за это время планируется восстановить работу системы подачи гелия. Однако рассматривается и запасной вариант. В частности, речь идёт о том, что может быть использован запасной разгонный блок, который находится на космодроме Куру. Вся проблема в том, что он не имеет видеооборудования, с помощью которого можно осуществлять мониторинг отделения спутников во время их выведения на орбиту.

«Окно» запуска будет открыто до конца марта текущего года – по погодным условиям. Если проблема к тому моменту решена не будет, то может быть принято решение о переносе старта на конец 2019-го, когда «откроется новое окно».

Для справки: «Фрегат» - российский разгонный блок, разработанный в НПО Лавочкина. Наибольшая тяга блока – около 20 кН, удельный импульс – 333,2 с, время работы – около 880 с. Стартовая масса – 6,6 т, «сухая» масса – около тонны.
Использованы фотографии:
Википедия
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