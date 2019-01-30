Заявлено, что спонсорской помощью Пугачёвой от оборонки заинтересовалась ГП
Информация о том, что оборонному предприятию поручено выделить Алле Пугачёвой средства в размере 40 млн рублей для проведения её апрельского юбилейного концерта в Кремле, вызвала широкий общественный резонанс. Речь идёт о «поручении», направленном в адрес холдинга «Вертолёты России». Об этом «ВО» сообщало в одном из материалов от 28 января – ссылка.
Как выясняется, заинтересовались этой странной историей с огромной спонсорской помощью не только представители общественности, но и должностные лица.
В частности, в СМИ сообщается о том, что замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил о проявленном к этой истории интересе со стороны генеральной прокуратуры. По его словам, много вопросов вызывает тот факт, что столь внушительную сумму выделяет государственная структура.
А глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов предположил, что финансовая помощь в размере 40 млн рублей может и вовсе оказаться частью коррупционной схемы. Об этом сообщает информационное агентство Regnum. В материале говорится о том, что деньги могут являться не помощью, а «откатом» за выступление на корпоративе компании.
Напомним, что ранее в комментариях сотрудников предприятий вертолётостроительной отрасли России было высказано, мягко говоря, недопонимание того, почему десятки миллионов рублей на помощь в организации концертов поп-звёзд находятся, а на обеспечение самих работников - далеко не всегда.
На этом фоне появилась информация о том, что билеты на концерт Пугачёвой перекупщики продают уже вовсе по гигантским ценам. В Сети можно найти свидетельства о том, что цена билета в первый ряд от перекупщиков достигла 350 (и выше) тысяч рублей.
Ростех и "Вертолёты России" в числе спонсоров
Как выясняется, заинтересовались этой странной историей с огромной спонсорской помощью не только представители общественности, но и должностные лица.
В частности, в СМИ сообщается о том, что замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил о проявленном к этой истории интересе со стороны генеральной прокуратуры. По его словам, много вопросов вызывает тот факт, что столь внушительную сумму выделяет государственная структура.
А глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов предположил, что финансовая помощь в размере 40 млн рублей может и вовсе оказаться частью коррупционной схемы. Об этом сообщает информационное агентство Regnum. В материале говорится о том, что деньги могут являться не помощью, а «откатом» за выступление на корпоративе компании.
Напомним, что ранее в комментариях сотрудников предприятий вертолётостроительной отрасли России было высказано, мягко говоря, недопонимание того, почему десятки миллионов рублей на помощь в организации концертов поп-звёзд находятся, а на обеспечение самих работников - далеко не всегда.
На этом фоне появилась информация о том, что билеты на концерт Пугачёвой перекупщики продают уже вовсе по гигантским ценам. В Сети можно найти свидетельства о том, что цена билета в первый ряд от перекупщиков достигла 350 (и выше) тысяч рублей.
- Использованы фотографии:
- Инстаграм Аллы Пугачёвой
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