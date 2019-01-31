Как АК превратился в АКМ
Калашников MEDIA подготовил ряд коротких роликов, посвящённых автомату Калашникову. Авторы намерены показать путь развития самого известного во всём мире оружия, которое до сих пор вызывает дискуссии.
В этом ролике рассматривается период, когда перед Михаилом Тимофеевичем Калашниковым была поставлена задача по модернизации его автомата. Разработчик стремился к максимальной технологичности оружия и приспособленности своего детища для массового производства. Добиться этого удалось в 1959 году, когда был дан старт производству модели автомата АКМ. В том же году модернизированная модель была принята на вооружение.
Новая модификация автомата позволила заменить уже созданные к тому времени модели автомата и карабин СКС. Была увеличена прицельная дальность стрельбы, которая достигала 1000 м. Появилась штампованная ствольная коробка, позволившая уменьшить вес автомата. С помощью дульного компенсатора увеличилась точность стрельбы из неустойчивых положений.
Производство АКМ шло на Ижевском и Тульском оружейных заводах до 1978 года. Свыше полумиллиона автоматов сошло с конвейера Ижевского завода в конце 60-х годов.
По сей день АКМ – самое распространённое в мире оружие.
В этом ролике рассматривается период, когда перед Михаилом Тимофеевичем Калашниковым была поставлена задача по модернизации его автомата. Разработчик стремился к максимальной технологичности оружия и приспособленности своего детища для массового производства. Добиться этого удалось в 1959 году, когда был дан старт производству модели автомата АКМ. В том же году модернизированная модель была принята на вооружение.
Новая модификация автомата позволила заменить уже созданные к тому времени модели автомата и карабин СКС. Была увеличена прицельная дальность стрельбы, которая достигала 1000 м. Появилась штампованная ствольная коробка, позволившая уменьшить вес автомата. С помощью дульного компенсатора увеличилась точность стрельбы из неустойчивых положений.
Производство АКМ шло на Ижевском и Тульском оружейных заводах до 1978 года. Свыше полумиллиона автоматов сошло с конвейера Ижевского завода в конце 60-х годов.
По сей день АКМ – самое распространённое в мире оружие.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter