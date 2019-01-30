Обыски в Морском госуниверситете имени адмирала Невельского
В Морском государственном университете имени адмирала Невельского во Владивостоке проводятся обыски, сообщили сегодня утром РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Сообщается, что обыски ведутся правоохранительными органами в помещениях, где располагается руководство университета. На данный момент причины обысков неизвестны. Также нет никакой информации о задержании или изъятии документов.
Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского, основанный в 1890 году, является первым морским вузом, получившим статус университета, и крупнейшим учебным заведением водного транспорта на Дальнем Востоке. В настоящее время в университете готовят специалистов для судостроительных заводов, предприятий водного транспорта, судоходных компаний, портов и транспортных терминалов.
В декабре минувшего года правоохранители проводили обыски в общежитии Геологоразведочного университета в Москве. Тогда были задержаны около 20 студентов, у которых обнаружили травматическое оружие и наркотики. Сообщалось, что рейд правоохранителями был проведен в целях «профилактики».
Сообщается, что обыски ведутся правоохранительными органами в помещениях, где располагается руководство университета. На данный момент причины обысков неизвестны. Также нет никакой информации о задержании или изъятии документов.
Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского, основанный в 1890 году, является первым морским вузом, получившим статус университета, и крупнейшим учебным заведением водного транспорта на Дальнем Востоке. В настоящее время в университете готовят специалистов для судостроительных заводов, предприятий водного транспорта, судоходных компаний, портов и транспортных терминалов.
В декабре минувшего года правоохранители проводили обыски в общежитии Геологоразведочного университета в Москве. Тогда были задержаны около 20 студентов, у которых обнаружили травматическое оружие и наркотики. Сообщалось, что рейд правоохранителями был проведен в целях «профилактики».
- Использованы фотографии:
- mintrans.ru
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