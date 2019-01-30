Новости

Обыски в Морском госуниверситете имени адмирала Невельского

9
В Морском государственном университете имени адмирала Невельского во Владивостоке проводятся обыски, сообщили сегодня утром РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.




Сообщается, что обыски ведутся правоохранительными органами в помещениях, где располагается руководство университета. На данный момент причины обысков неизвестны. Также нет никакой информации о задержании или изъятии документов.

Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского, основанный в 1890 году, является первым морским вузом, получившим статус университета, и крупнейшим учебным заведением водного транспорта на Дальнем Востоке. В настоящее время в университете готовят специалистов для судостроительных заводов, предприятий водного транспорта, судоходных компаний, портов и транспортных терминалов.  

В декабре минувшего года правоохранители проводили обыски в общежитии Геологоразведочного университета в Москве. Тогда были задержаны около 20 студентов, у которых обнаружили травматическое оружие и наркотики. Сообщалось, что рейд правоохранителями был проведен в целях «профилактики».
Использованы фотографии:
mintrans.ru
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 4-5 октября 2014 года
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти