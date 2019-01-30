Дезертиры из армии Венесуэлы попросили у США оружие

Мы обращается к США как венесуэльские солдаты: поддержите нас в материально-техническом плане, предоставив оружие и средства связи, чтобы могли добиться свободы для Венесуэлы,

Группа бывших военных, дезертировавших из венесуэльской армии, обратилась через канал CNN к администрации США с просьбой предоставить им оружие и снаряжение для борьбы с нынешним режимом республики.заявил один из них.Бывшие военные добавили, что им нужна помощь не только от Вашингтона, но от «братских стран», которые выступают против Мадуро, в том числе от Колумбии, Бразилии и Перу.Это обращение прозвучало после того, как советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что всем тем, кто попытается причинить вред лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуаидо, грозят серьезные последствия.Между тем стало известно, что оппозиция, контролирующая Национальную ассамблею Венесуэлы, намерена пересмотреть отношения с Россией и подписанные ранее контракты на поставку вооружений.По словам парламентариев, Москва продала республике не то, что прописано в договорах, поэтому вопрос выплат за оружие будет пересмотрен.В качестве примера приводится «не полностью прозрачная» поставка бомбардировщиков «Сухого», «не самых лучших в технологическом плане». Отмечается также низкое качество поступивших из России вертолетов, две трети которых уже пришли в негодность.При этом спецпредставитель Венесуэлы при ОАГ (Организации американских государств) Густаво Брисеньо заявил, что Москва преследует в республике геополитические цели, однако у нее не хватает денег, чтобы реализовать свои амбиции.Кроме того Нацассамблея потребовала от Центробанка страны подробно прокомментировать появившуюся информацию о попытке вывезти в Россию 20 тонн золота, «которое принадлежит венесуэльскому народу».Напомним, 23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его поддержали США, Канада, ряд европейских и латиноамериканских стран.