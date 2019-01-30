В США выдали рейтинг безопасности стран мира: Россия 108-я
Очередной рейтинг, который смело можно заносить в список нелепостей, опубликовала американская пресса. Речь идёт о рейтинге от американского журнала Global Finance.
В списке представителями этого издания страны мира расположены по уровню безопасности. Сразу же стоит сказать о месте России в этом рейтинге: оно 108-е.
В чём нелепость этого рейтинга? Хотя бы в том, что существенно выше России в списке располагаются такие страны как, например, Франция и Саудовская Аравия. У французов – 36 место, у саудитов – 54-е. Это притом, что во Франции уже которую неделю пылают кварталы крупных городов во время протестов «жёлтых жилетов» и им сочувствующих, систематически происходят теракты с участием радикальных исламистов. Саудовская Аравия и вовсе подвергается ракетным ударам с территории Йемена, куда осуществила вторжение армия королевства.
Рейтинг вызывает вопросы ещё по иной причине: его авторы расписываются в том, что названия некоторых стран мира даже не знают, но зато ставят их на то или иное место. Так, Намибия названия «Намбией» и поставлена на 53-е место – рядом с Замбией. Видимо, авторы рейтинга решили поставить эти страны рядом по «созвучности» (в их понимании) названий этих африканских стран.
Алжир наборщик текста превратил в "Algreia":
Как выясняется, в Израиле тоже существенно безопаснее, чем в России (Израиль на 92-м месте), по мнению того же издания. Тогда по какой же причине о своей безопасности так беспокоятся в самом Израиле, постоянно заявляя о ракетных атаках, обстрелах и запусках «горящих шаров» с территории Газы, Сирии, о тоннелях террористов с территории Ливана, о нападениях на гражданских и военных на улицах израильских городов?
Украина в рейтинге находится на 116 месте, практически рядом Венесуэла – на 118-м.
Всего в рейтинге 128 государств мира, и последнее место по уровню безопасности отдано Филиппинам. Первое – у исландцев.
США «непатриотично» отдали лишь 65-е место. В журнале заявлено, что лишь две европейские страны – Россия и Украина – в рейтинге находятся ниже США. У авторов рейтинга ещё и проблемы со школьным курсом географии, так как в рейтинге ниже США стоит, например, Албания, которую авторы, видимо, не относят к Европе. А Белоруссии в рейтинге и вовсе нет.
В Армении "на девять мест" безопаснее, чем в Азербайджане, как считают авторы рейтинга Global Finance.
В списке представителями этого издания страны мира расположены по уровню безопасности. Сразу же стоит сказать о месте России в этом рейтинге: оно 108-е.
В чём нелепость этого рейтинга? Хотя бы в том, что существенно выше России в списке располагаются такие страны как, например, Франция и Саудовская Аравия. У французов – 36 место, у саудитов – 54-е. Это притом, что во Франции уже которую неделю пылают кварталы крупных городов во время протестов «жёлтых жилетов» и им сочувствующих, систематически происходят теракты с участием радикальных исламистов. Саудовская Аравия и вовсе подвергается ракетным ударам с территории Йемена, куда осуществила вторжение армия королевства.
Рейтинг вызывает вопросы ещё по иной причине: его авторы расписываются в том, что названия некоторых стран мира даже не знают, но зато ставят их на то или иное место. Так, Намибия названия «Намбией» и поставлена на 53-е место – рядом с Замбией. Видимо, авторы рейтинга решили поставить эти страны рядом по «созвучности» (в их понимании) названий этих африканских стран.
Алжир наборщик текста превратил в "Algreia":
Как выясняется, в Израиле тоже существенно безопаснее, чем в России (Израиль на 92-м месте), по мнению того же издания. Тогда по какой же причине о своей безопасности так беспокоятся в самом Израиле, постоянно заявляя о ракетных атаках, обстрелах и запусках «горящих шаров» с территории Газы, Сирии, о тоннелях террористов с территории Ливана, о нападениях на гражданских и военных на улицах израильских городов?
Украина в рейтинге находится на 116 месте, практически рядом Венесуэла – на 118-м.
Всего в рейтинге 128 государств мира, и последнее место по уровню безопасности отдано Филиппинам. Первое – у исландцев.
США «непатриотично» отдали лишь 65-е место. В журнале заявлено, что лишь две европейские страны – Россия и Украина – в рейтинге находятся ниже США. У авторов рейтинга ещё и проблемы со школьным курсом географии, так как в рейтинге ниже США стоит, например, Албания, которую авторы, видимо, не относят к Европе. А Белоруссии в рейтинге и вовсе нет.
В Армении "на девять мест" безопаснее, чем в Азербайджане, как считают авторы рейтинга Global Finance.
- Использованы фотографии:
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