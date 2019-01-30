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Российский эксперт напомнил о плане "Великая Япония до Урала"

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Вооруженные силы Японии, пользуясь многократным превосходством на Дальнем Востоке, могут нанести внезапный удар по Южным Курилам и Сахалину, где после этого немедленно разместятся американские базы, пишет в своей статье для издания ВПК доктор военных наук, генерал-полковник Анатолий Зайцев.




По словам Зайцева, Токио до сих пор не отказался от своих экспансионистских амбиций, и «план Великая Япония до Урала» не отменял. Он сравнил японские силы с российскими, дислоцированными на Дальнем Востоке, и пришел к выводу, что явное превосходство находится на стороне Токио.

По данным генерала, ссылающегося на открытые источники, на Дальневосточном ТВД Россия имеет 25 подлодок, 10 кораблей океанской зоны и 32 – прибрежной. Япония же располагает 66 кораблями, в том числе пятью эсминцами-вертолетоносцами, а также 18-ю подлодками, треть из которых – новые.

Кроме того, у ВМС Японии имеются 8 десантных, 7 ракетных и 25 минно-тральных катеров, 2 корабля управления, 5 танкеров, 2 поисково-спасательных судна, минный заградитель, 3 больших и 2 малых десантных корабля, 180 самолетов и 140 вертолетов.

Зайцев рассматривает следующий сценарий: Япония, пользуясь военным превосходством, наносит внезапный удар по Южным Курилам и Сахалину. При этом Вашингтон занимает нейтральную позицию и уговаривает Москву не применять ядерных вооружений. Пекин, скорее всего, тоже останется в стороне, хотя может и потребовать своей доли (однозначного отказа от территориальных претензий к РФ пока никто не слышал).

В конечном итоге, понимая, что у США имеется свой интерес к дальневосточным островам, Япония пойдет им на уступки – и уже «на следующий день» на Курилах будут стоять американские базы, заключает эксперт.
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