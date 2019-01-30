Полторак заявил, что в НАТО ждут Украину
Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал о своём участии в заседании, которое проводилось в офисе Североатлантического военного блока. По словам Полторака, который теперь превратился в «гражданского» главу украинского оборонного ведомства, заявления о том, что «в НАТО Украину никто не ждёт», являются ошибочными.
Степан Полторак объявил, что Украину ждут, и что практически все члены альянса якобы настаивали на необходимости ускорения вступления в НАТО Украины. При этом Полторак не конкретизировал фразу «почти все», и не сообщил о том, кто конкретно выступил с инициативой об ускорении.
Украинский министр также добавил, что для полного перехода украинской армии на натовские стандарты необходимо новое оружие, а также новая методика и новые системы, отвечающие украинским интересам.
Но если, по мнению Полторака, Украине нужно новое оружие, тогда с какой же целью Киев подписывал контракт на поставку из США списанных американских катеров, которые «принимал» в американском порту Порошенко в ходе своего визита? Катера, кстати, до сих пор в США, так как на их транспортировку в порты Украины у Киева нет денег, а на себя эти расходы США брать не намерены.
Напомним, что несколько недель назад постпред Украины в НАТО Вадим Пристайко заявил, что Украина точно не станет 30-м членом НАТО, зато может стать «31, 32 или 33». 30-е место «зарезервировано» за Македонией, в которой тем временем кипят страсти, связанные с переименованием под давлением Греции.
Степан Полторак объявил, что Украину ждут, и что практически все члены альянса якобы настаивали на необходимости ускорения вступления в НАТО Украины. При этом Полторак не конкретизировал фразу «почти все», и не сообщил о том, кто конкретно выступил с инициативой об ускорении.
Украинский министр также добавил, что для полного перехода украинской армии на натовские стандарты необходимо новое оружие, а также новая методика и новые системы, отвечающие украинским интересам.
Но если, по мнению Полторака, Украине нужно новое оружие, тогда с какой же целью Киев подписывал контракт на поставку из США списанных американских катеров, которые «принимал» в американском порту Порошенко в ходе своего визита? Катера, кстати, до сих пор в США, так как на их транспортировку в порты Украины у Киева нет денег, а на себя эти расходы США брать не намерены.
Напомним, что несколько недель назад постпред Украины в НАТО Вадим Пристайко заявил, что Украина точно не станет 30-м членом НАТО, зато может стать «31, 32 или 33». 30-е место «зарезервировано» за Македонией, в которой тем временем кипят страсти, связанные с переименованием под давлением Греции.
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/generalpoltorak
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