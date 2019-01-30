Абэ: Суверенитет Японии распространяется на все Курильские острова
Японское правительство по прежнему рассматривает острова Южных Курил, как исконно японские территории и настаивает на том, что суверенитет Японии должен распространяться на все "северные территории", заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает ТАСС
Согласно заявлению Абэ, сделанному во время прений в нижней палате парламента Японии, Курильские острова являются территорией, на которую распространяется японский суверенитет и изменений в этой позиции на переговорах нет. Позиция правительства Японии заключается в том, чтобы последовательно определить принадлежность каждого из островов Курильской гряды и на этой основе заключить мирный договор с Россией.
Он напомнил, что основой переговоров о мирном договоре является японско-советская декларация 1956 года, подписанная обеими сторонами, а в 9 статье этого документа предполагается продолжение мирных переговоров и говорится, что после подписания соглашения Японии будут переданы гряда Хабомаи и остров Шикотан. При этом Абэ отказался давать более конкретную информацию по переговорам, "чтобы не оказать негативного воздействия на переговорный процесс".
Ранее сообщалось об активизации переговорного процесса между Москвой и Токио по заключению мирного договора на основе декларации 1956 года. При этом в России настаивают на полном суверенитете над Южными Курилами, полученном по итогам Второй мировой войны. Япония же оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и Хабомаи, считая их "исконно японскими территориями".
Согласно заявлению Абэ, сделанному во время прений в нижней палате парламента Японии, Курильские острова являются территорией, на которую распространяется японский суверенитет и изменений в этой позиции на переговорах нет. Позиция правительства Японии заключается в том, чтобы последовательно определить принадлежность каждого из островов Курильской гряды и на этой основе заключить мирный договор с Россией.
Он напомнил, что основой переговоров о мирном договоре является японско-советская декларация 1956 года, подписанная обеими сторонами, а в 9 статье этого документа предполагается продолжение мирных переговоров и говорится, что после подписания соглашения Японии будут переданы гряда Хабомаи и остров Шикотан. При этом Абэ отказался давать более конкретную информацию по переговорам, "чтобы не оказать негативного воздействия на переговорный процесс".
Ранее сообщалось об активизации переговорного процесса между Москвой и Токио по заключению мирного договора на основе декларации 1956 года. При этом в России настаивают на полном суверенитете над Южными Курилами, полученном по итогам Второй мировой войны. Япония же оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и Хабомаи, считая их "исконно японскими территориями".
- Использованы фотографии:
- https://www.foreignbrief.com/
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter