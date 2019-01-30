Пригожин назвал российские ЧВК несуществующей структурой

Факт упоминания моего имени в связи с ЧВК является следствием информации, первоначально выданной общественности через Службу безопасности Украины и сотрудничающего с ними журналиста "Фонтанки" Дениса Короткова, который, по имеющимся сведениям, был уволен из "Фонтанки" за публикацию непроверенной информации

29 января российским изданием The Bell было опубликовано интервью с Евгением Пригожиным, известным как «повар Путина», в котором он назвал слухи о своей причастности к частным военным компаниям (ЧВК), в том числе и ЧВК «Вагнер», деятельностью Службы безопасности Украины.- заявил Пригожин.Также Пригожин назвал российские частные военные компании несуществующей организацией и отметил, что ничего не знает о деятельности зарубежных и "несуществующих" российских ЧВК.На вопрос о финансировании или снабжении частных военных компаний Пригожин ответил, что ни он, ни компания «Конкорд менеджмент и консалтинг» не имеют контрактов на снабжение и оказание услуг армии, за исключением редких мероприятий в рамках кейтеринга.С 2014 года российские и зарубежные СМИ пишут о причастности Пригожина к деятельности организации ЧВК «Вагнер». Однако сам Пригожин отрицает свою связь с этой организацией и почти никогда не комментирует её.