Глава нацразведки США рассказал об угрозах со стороны России
Директор национальной разведки США Дэн Коутс рассказал конгрессменам об основных «угрозах» со стороны Москвы, пишет РИА Новости.
По его словам, Россия в 2020 году вновь попытается вмешаться в выборы США.
Противники США «почти точно» начнут проводить операции в онлайн-пространстве, направленные на «ослабление демократических институтов и разрушение союзов и партнерств США», отметил Коутс.
Как отметили в Госдуме, с помощью подобных обвинений в Вашингтоне заранее пытаются оправдать проигрыш одного из будущих кандидатов.
Руководитель разведки заявил также, что Россия в скором времени будет иметь самый большой военный потенциал среди вероятных противников США, причем новые российские ракеты специально предназначены для преодоления системы американской ПРО.
Он также упомянул ракету 9М729, которая, по его мнению, нарушает Договор о РСМД.
Он выразил уверенность, что до конца текущего года российское руководство добьется существенного прогресса в модернизации вооружений, в том числе в обновлении средств ПВО, РЭБ и подводных лодок.
Не осталась в стороне и тема укрепления сотрудничества между РФ и КНР. По словам Коутса, данное сотрудничество направлено на формирование глобальных правил и стандартов в противовес Соединенным Штатам и их союзникам.
Кроме того, ссылаясь на анализ деятельности разведслужб России и Китая, он назвал эти государства ведущими угрозами интересам Вашингтона.
По его словам, Россия в 2020 году вновь попытается вмешаться в выборы США.
Противники США «почти точно» начнут проводить операции в онлайн-пространстве, направленные на «ослабление демократических институтов и разрушение союзов и партнерств США», отметил Коутс.
Усилия Москвы в интернете продолжат сосредотачиваться на эскалацию напряженности – социальной и расовой, подрывая доверие к властям,сказал он, добавив, что одновременно усилится критика политиков, которые воспринимаются в Кремле как антироссийские.
Как отметили в Госдуме, с помощью подобных обвинений в Вашингтоне заранее пытаются оправдать проигрыш одного из будущих кандидатов.
Руководитель разведки заявил также, что Россия в скором времени будет иметь самый большой военный потенциал среди вероятных противников США, причем новые российские ракеты специально предназначены для преодоления системы американской ПРО.
Он также упомянул ракету 9М729, которая, по его мнению, нарушает Договор о РСМД.
В Москве, вероятно, полагают, что эта ракета дает им достаточные военные преимущества, которые оправдывают риск политических осложнений из-за нарушения договора,отметил Коутс.
Он выразил уверенность, что до конца текущего года российское руководство добьется существенного прогресса в модернизации вооружений, в том числе в обновлении средств ПВО, РЭБ и подводных лодок.
Не осталась в стороне и тема укрепления сотрудничества между РФ и КНР. По словам Коутса, данное сотрудничество направлено на формирование глобальных правил и стандартов в противовес Соединенным Штатам и их союзникам.
Кроме того, ссылаясь на анализ деятельности разведслужб России и Китая, он назвал эти государства ведущими угрозами интересам Вашингтона.
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