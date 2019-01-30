Глава нацразведки США рассказал об угрозах со стороны России

Усилия Москвы в интернете продолжат сосредотачиваться на эскалацию напряженности – социальной и расовой, подрывая доверие к властям,

В Москве, вероятно, полагают, что эта ракета дает им достаточные военные преимущества, которые оправдывают риск политических осложнений из-за нарушения договора,