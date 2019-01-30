Адвокат: Пропавший на Украине капитан "Норда" до сих пор не обнаружен
Поиски капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко, пропавшего в субботу на территории Украины, пока не дали результатов, его местонахождение до сих пор не установлено, заявил адвокат российского моряка Александр Руденко, сообщает РИА Новости.
О пропаже капитана рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко заявил в понедельник Максим Могильницкий, являющийся руководителем адвокатского объединения, защищавшего российских моряков. По его словам, насильно удерживаемый на Украине Владимир Горбенко пропал без вести в субботу, около полудня прямо из дома. С того времени место нахождения российского гражданина не известно, на связь он не выходит, ни адвокаты, ни родственники не знают, где он может находиться. Как одну из версий, Могильницкий не исключил причастности к похищению Горбенко спецслужб Украины или праворадикалов.
Во вторник к поискам Владимира Горбенко присоединилась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, которая направила официальный запрос в Киев с просьбой разъяснить ситуацию с пропавшим капитаном "Норда". На данный момент никакого ответа от киевских властей не получено.
Капитана рыболовецкого судна "Норд", незаконно задержанного украинскими пограничниками, обвиняют в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". По данной статье ему грозит до пяти лет лишения свободы. Рассмотрение дела было назначено на 1 февраля этого года.
О пропаже капитана рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко заявил в понедельник Максим Могильницкий, являющийся руководителем адвокатского объединения, защищавшего российских моряков. По его словам, насильно удерживаемый на Украине Владимир Горбенко пропал без вести в субботу, около полудня прямо из дома. С того времени место нахождения российского гражданина не известно, на связь он не выходит, ни адвокаты, ни родственники не знают, где он может находиться. Как одну из версий, Могильницкий не исключил причастности к похищению Горбенко спецслужб Украины или праворадикалов.
Во вторник к поискам Владимира Горбенко присоединилась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, которая направила официальный запрос в Киев с просьбой разъяснить ситуацию с пропавшим капитаном "Норда". На данный момент никакого ответа от киевских властей не получено.
Капитана рыболовецкого судна "Норд", незаконно задержанного украинскими пограничниками, обвиняют в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". По данной статье ему грозит до пяти лет лишения свободы. Рассмотрение дела было назначено на 1 февраля этого года.
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/Максим-Могильницкий
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