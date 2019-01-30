На ЧФ отстранён от службы командир разведцентра
Командир 388-го морского разведывательного пункта (войсковая часть 43071) Черноморского флота подполковник Сергей Подгурский отстранен от должности по ходатайству следствия, которое обвиняет его в нарушении правил несения внутренней службы и в превышении полномочий, повлекших значительный ущерб, сообщает Коммерсантъ.
Из материалов дела, которое готовится к передаче в суд, следует, что в октябре 2017 года, во время слабого (3 балла) шторма, стоявший в бухте десантный катер получил пробоину и затонул. Ущерб оценен в 56 млн. рублей.
Сообщается, что Подгурский запретил своим подчиненным передислоцировать катера согласно общему приказу изменения швартовки судов в осенне-зимний период.
В свою очередь адвокат обвиняемого Олег Глод рассказал, что десантный катер, получивший повреждения не затонул, а «был лишь притоплен», к настоящему времени он уже отремонтирован и возвращен на службу.
Адвокат также сообщил, что его подзащитный является боевым офицером, кавалером 5 правительственных наград, в том числе двух орденов Мужества, полученных за участие в операциях, проводимых в Чечне и Сирии.
Глод уточнил, что Подгурский своей вины не отрицает, он лишь просит следствие отнестись к произошедшему объективно и переквалифицировать обвинение на халатность. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Он добавил, что в подчинении подполковника находятся 4 катера, возглавляемые офицерами и мичманами. По его мнению, именно они должны были принять все необходимые меры по обеспечению безопасной стоянки судов. Однако следствие почему-то решило, что виноват во всем командир части. Дело возбуждено по ст. ст. 334 и 286 УК РФ.
Из материалов дела, которое готовится к передаче в суд, следует, что в октябре 2017 года, во время слабого (3 балла) шторма, стоявший в бухте десантный катер получил пробоину и затонул. Ущерб оценен в 56 млн. рублей.
Сообщается, что Подгурский запретил своим подчиненным передислоцировать катера согласно общему приказу изменения швартовки судов в осенне-зимний период.
В свою очередь адвокат обвиняемого Олег Глод рассказал, что десантный катер, получивший повреждения не затонул, а «был лишь притоплен», к настоящему времени он уже отремонтирован и возвращен на службу.
Адвокат также сообщил, что его подзащитный является боевым офицером, кавалером 5 правительственных наград, в том числе двух орденов Мужества, полученных за участие в операциях, проводимых в Чечне и Сирии.
Глод уточнил, что Подгурский своей вины не отрицает, он лишь просит следствие отнестись к произошедшему объективно и переквалифицировать обвинение на халатность. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Он добавил, что в подчинении подполковника находятся 4 катера, возглавляемые офицерами и мичманами. По его мнению, именно они должны были принять все необходимые меры по обеспечению безопасной стоянки судов. Однако следствие почему-то решило, что виноват во всем командир части. Дело возбуждено по ст. ст. 334 и 286 УК РФ.
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- https://dobriy-vasya.livejournal.com
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