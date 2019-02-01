Гражданское короткоствольное оружие в России. Часть 3
Несмотря на то, что владение нарезным короткоствольным оружием в России запрещено, граждане всё же могут познакомиться с современными пистолетами и револьверами.
Существует два пути.
Первый – стать спортсменом по направлению «практическая стрельба из пистолета». В России практическая стрельба была официально признана видом спорта в 2006 году. Это даёт возможность ходить на занятия с инструктором, стрелять из оружия принадлежащего спортивной организации, посещать российские и международные соревнования по практической стрельбе. Также профессиональный спортсмен может приобрести нарезное короткоствольное оружие в собственность, но хранить и использовать его можно только на территории спортивного объекта, или при выезде на соревнования, с оформлением пакета документов.
Занятия практической стрельбой позволят научиться на высоком уровне владеть нарезным короткоствольным оружием, намертво вобьют в голову навыки безопасного обращения с оружием, являющиеся краеугольным камнем этого вида спорта. Из минусов – если заниматься серьёзно, то это и время, и деньги. Нормальная подготовка спортсмена подразумевает тысячи выстрелов и как минимум несколько занятий в неделю. Если на соревнования Вы не претендуете, то вполне достаточно двух-четырёх занятий в месяц по 100-150 патронов для выработки базовых навыков и поддержания формы.
Второй вариант познакомиться с «короткостволом» — сходить в тир, предлагающий соответствующие услуги. Обычно базовый курс называется «Знакомство с современными пистолетами» или что-то в этом роде. На выбор предлагается возможность пострелять из двух-трёх стволов. Перед стрельбой объясняют базовые правила безопасности.
Наиболее доступным и широко распространённым образцом короткоствольного стрелкового оружия в России является пистолет МР-446С «Викинг» производства компании «Ижевский механический завод». Чаще всего с этого пистолета начинают все новички в практической стрельбе.
Относительно громоздкий пистолет, не совсем удобен для стрелков с небольшой кистью руки. Присутствует классический недостаток отечественного оружия – «после покупки обработать напильником». Отмечались случаи, когда магазины от одного пистолета не подходили к другому – явный признак широкого применения ручного труда на производстве. В целом качество постепенно улучшается.
Все недостатки окупаются минимальной ценой на рынке спортивного короткоствольного оружия – от двадцати тысяч рублей. Ничего дешевле найти просто невозможно. Разве что спортивный пистолет Макарова, но смысл его эксплуатации может быть только у сотрудников силовых структур, тех где ПМ до сих пор является штатным оружием.
Другой популярной моделью является чешский спортивный пистолет CZ-75 «Shadow» в различных исполнениях. Цена на это оружие сразу прыгает вверх и превышает сто тысяч рублей.
Пистолет очень качественно собран, точен в стрельбе и используется многими спортсменами как основное оружие. Интересной особенностью пистолетов этой серии является то, что направляющие затвора находятся внутри рамки пистолета, а не снаружи, как у большинства образцов короткоствольного оружия.
Ну и наконец ещё одним ярким представителем спортивного короткоствольного оружия в России является семейство всемирно известных австрийских пистолетов Glock.
С пистолетами Glock ситуация обычно такая – любо человек сразу влюбляется в эту марку, либо категорически её не приемлет (автор относится к первой категории), нейтральное отношение, как мне кажется, встречается реже.
Пистолеты Glock выполнены по ударниковой схеме (нет курка), отсутствуют неавтоматические предохранители, имеется предохранитель, встроенный в спусковой крючок. Перед каждым выстрелом, наживая на спусковой крючок, стрелок довзводит ударник, из-за чего ход спускового крючка в Glock немного больше, чем в пистолетах с одинарным или двойным ударно-спусковым механизмом (УСМ).
По факту из-за огромной серии, имеется столь же огромный выбор модификаций для этого оружия, что позволяет полностью кастомизировать пистолет под свои потребности, включая спуск, прицельные приспособления и прочее.
Также пистолеты этой марки имеют максимальное количество моделей, разных типоразмеров, практически под все распространённые пистолетные патроны.
Пистолеты Glock имеют высочайшую надёжность. Ресурс пистолета по гарантии составляет 40000 выстрелов (как у ПМ), однако заводские испытания показали, что Glock 17 выдерживает более 360000 выстрелов без механических поломок основных деталей оружия. По отзывам на форумах цифры скромнее, неполадки начинают проявляться после 200000 выстрелов, но и это огромная цифра. Для сравнения, по словам инструктора одного из тульских стрелковых клубов, аналог Glock – пистолет ГШ-18 необходимо отправлять на капремонт на завод после 15000 выстрелов (это при стрельбе спортивными патронами, не усиленными бронебойными).
Цены на пистолеты Glock начинаются примерно от 130000 рублей, т.е. примерно 2000 $. Для сравнения: в США Glock 17 стоит порядка 600 $. Кстати, в России пистолеты Glock «производит» компания «Orsis».
Помимо оружия, рассмотренного выше, в России доступно большое количество различных образцов иностранного нарезного короткоствольного оружия, зачастую по совершенно невообразимым ценам. Охватить их все не получится из-за ограниченного формата статьи.
Честно говоря, возникают сомнения, что человек, отдавший больше миллиона-двух рублей за пистолет, просто положит его на хранение в стрелковый клуб. Может, для кого-то «короткоствол» де-факто уже разрешён?
Может ли спортивное короткоствольное оружие выйти за границы спорта и стать доступным гражданам для самообороны? Теоретически да, но вероятность этого крайне мала. В лучшем случае будет разрешено хранить пистолеты дома, и транспортировать на стрельбище без патронов, с замком на скобе. Всё это также может быть сопряжено с запретом на ношении травматики, о чём говорилось в предыдущей статье. И наверняка по-прежнему будет требоваться сертификат спортсмена, что для обычных граждан выльется в значительные хлопоты, а для обеспеченных людей, в необременительные дополнительные траты. Уверен, что в случае принятия таких поправок в закон, большая часть населения некоторых российских республик поголовно станет спортсменами по практической стрельбе.
В вопросах легализации необходимо отметить такой эффект, как «синдром вахтёра». Зачастую многие фанаты оружия, пройдя тернистый путь спортсмена или модератора на оружейном форуме, начинают бездумно завышать требования к предполагаемому владельцу. Такие «сторонники» легализации могут принести больше вреда, нежели противники, т.к. они могут «аргументированно» доказать почему нельзя дать в руки оружие человеку, который не ходит на стрельбище три раза в неделю и не может разобрать/собрать ПМ за десять секунд с завязанными глазами. На мой взгляд, из практической стрельбы необходимо сделать короткий, ёмкий курс по подготовке и безопасному обращению с оружием, и заставить его учить как «Отче наш». Современный же экзамен на оружие больше напоминает упражнение на внимательность, когда среди полудюжины ответов надо выбрать тот, что сформулирован наиболее грамотно.
Надо чётко понимать, что никакие референдумы или петиции не могут привести к легализации нарезного короткоствольного оружия. Большей части населения России никакое оружие не нужно, в случае референдума голоса тех, кто «за», потонут в голосах различных бабушек и тётушек, и находящихся у них в ментальном подчинении дядечек.
Не стоит также думать, что власть сильно боится давать оружие населению, дескать оно будет применено против неё. На самом деле, того, что уже есть на руках у населения, для этой цели более чем достаточно. Власти скорее всего просто не нужны связанные с этим лишние хлопоты. Как-то так получилось, свернули в русло травматики, ну и ладно. Производители тоже довольны. Выпускать резинострелы гораздо проще, а продаются они даже дороже, чем боевое, мощность то повысят, то понизят, да и ломаются чаще.
Есть ещё один умозрительный вариант – приход к власти национального лидера, который из-за внутренних убеждений поддержит идеи легализации нарезного короткоствольного оружия в России. В этом случае всё произойдёт быстро, протестующие и СМИ мгновенно изменят свою позицию на противоположную. Но во избежание разочарований я не рекомендовал бы сильно на это рассчитывать.
Какие действия сейчас могут повлиять на повышение вероятности разрешения к обороту нарезного короткоствольного оружия в России?
Есть две основные причины, дискредитирующие нарезное короткоствольное оружие в глазах населения современной России, это потенциальное применение пистолетов в бытовых конфликтах, и их применение в случаях массовых расстрелов.
В бытовом конфликте, так или иначе всегда есть виновная сторона. Кто-то должен первым выйти из машины, достать биту, нож или пистолет. Основной вопрос в такой ситуации – кто прав, а кто виноват. И вопрос этот во многом возникает из-за нашей мутной правоприменительной практики. Несмотря на достаточно чёткие разъяснения, данные Верховным судом (ВС) РФ по вопросам самообороны, суды низших инстанций по-прежнему пачками клепают обвинительные заключения по ситуациям самообороны. Внезапно оказывается, что ранее трижды судимый амбал с битой, никого убивать не хотел, и просто вышел из машины снег с колёс оббить, а прострелившая ему в ходе самообороны лёгкое девушка нанесла ему тяжкие телесные повреждения, превысила уровень необходимой обороны и должна получить два-три года колонии (условная, но близкая к реальности ситуация). И всё это идёт в статистику против оружия.
Таким образом, основным вопросом, предшествующим легализации нарезного короткоствольного оружия, является максимальная декриминализация самобороны. Необходимо добиваться полной отмены самого понятия «превышение» при установлении факта нападения как такового. Не говоря уже о таком базовом понятии, как защита жилья.
Хорошим подспорьем для разрешения подобных ситуаций мог бы стать какой-то интернет-ресурс, где фиксировались бы все случаи самообороны с описанием ситуации, возможностью привлечения общественного мнения и т.д. С коммерческой точки зрения такой ресурс мог бы быть интересен адвокатам по направлению «самооборона».
Для организаций типа «Право на оружие» декриминализация самообороны должна стать главным приоритетом в их деятельности. Со временем, собранная аргументация могла бы стать основанием хотя бы для попыток поменять что-то на законодательном уровне. При реализации на таком сайте возможности категорирования статистики, можно было бы составить перечень судей, неграмотно рассматривающих дела по самообороне, без учёта решений ВС РФ, и направить этот перечень в квалификационную коллегию судей РФ и ВС РФ, для возможного пересмотра их статуса. Уверен, что такое внимание упомянутым судьям не понравится и возможно косвенно повлияет на будущие решения их коллег.
Важным моментом является полная аудио-, видеофиксация самообороны. Решением может стать подствольный видеорегистратор минимальных размеров, по типу камеры GoPro. В комментариях к предыдущей статье справедливо подмечено, что подствольный видеорегистратор не заснимет начало конфликта, и это так. В тоже время, с момента извлечения оружия происходит много юридически важных моментов – факт словесного предупреждения «стой, стрелять буду!», предупредительный выстрел, движение противника в сторону обороняющегося, словесные угрозы, подкреплённые действиями, наличие оружия в руках и так далее. По поводу того, что видеозапись может нанести вред самому обороняющемуся – можно предварительно внимательно пересмотреть, а лучше, показать адвокату. И ещё один момент – в России всё же более реален сценарий – самооборона с пистолетом против ножа/биты или физически/численно преобладающего противника. Легализация «короткоствола» эту ситуацию вряд ли изменит, т.к. преступность низкого «уличного» пошиба лицензию получать в большинстве случаев не будет, или не сможет, а на нелегальное оружие у них нет ни денег, ни связей.
С учётом миниатюризации электроники может появится тенденция носить постоянно включенный видеорегистратор на одежде. Это кстати можно реализовать приложением в умных очках типа «Google Glass», если они обретут развитие и популярность.
Что касается массовых расстрелов, то опять же, имеющего оружия более чем достаточно. Урон, наносимый оружием 12 калибра, многократно превышает урон, наносимый пистолетом. Вероятность летального исхода при ранениях из пистолета порядка 30%, от 12 калибра – почти 100% смертность. Даже если изъять всё оружие у населения, проблему это не решит. Психопаты и террористы используют подручные предметы. На востоке (Китай, Япония, Южная Корея) массовый убийства осуществлялись при помощи ножей. Легко можно найти в поиске – «Япония, напал на школьников с ножом, напал на пассажиров поезда с ножом, напал на больницу с ножом», «Китай, напал на прохожих с ножом, напала на дошкольников с ножом» В Европе стали популярны теракты при помощи грузовых автомобилей, но и с ножом также есть случаи.
Лично меня волнует не сосед, у которого есть ружьё, а алкаши, способные поворотом газового крана обрушить целый подъезд многоквартирного дома.
Следующим важный фактор – обучение людей обращению с оружием. Во времена СССР хоть чему-то учили на начальной военной подготовке (НВП). Затем, насколько мне известно, данные занятия вообще отменили.
Необходимо на обязательной основе ввести во всех школах курс занятий по начальной военной подготовке и обеспечению безопасности жизнедеятельности. Для занятий привлекать сотрудников ВС РФ, МВД и МЧС с обязательным боевым опытом, т.е. практиков, а не теоретиков, с жёстким ограничением по возрасту. Учить общей информации по оружию, заряжание, приведение в боевую готовность, прицеливание, безопасное обращение (никакой разборки/сборки), небольшой курс по другому оружию и навыкам самообороны, не помешают и другие навыки реального мира – безопасное обращение с бытовым газом, как разжечь костёр, противогаз/респиратор и так далее. Сжатый курс на 8-12 занятий в девятом, и для закрепления в одиннадцатом классе.
Считаю, что данное направление может быть востребовано государством и относительно легко продвинуто, так как в нём будут заинтересованы ВС РФ, МВД и МЧС – пристроят своих отставников + будут осуществлять популяризацию своей профессии. Кроме того, занятия по НВП потребуют значительного количества охолощённого оружия, например, ПМ, а может и АК, которые могут быть изготовлены из наиболее изношенного оружия, а это большой рынок для производителей, т.е. будет интерес оружейного лобби.
Ещё одним направлением деятельности оружейного лобби может стать продвижение необходимости создания эффективной гильзотеки для всего гражданского оружия, которая позволит быстро находить «диких» стрелков, и уменьшать у последних желание пострелять из окна машины и на свадьбах. Снижение криминальных инцидентов будет благотворно влиять на медиа фон вокруг оружия.
Из всего многообразия нарезного короткоствольного оружия, какое наиболее приемлемо для общества и государства с точки зрения владения обычными гражданами?
Можно выделить несколько факторов.
1. Ограниченный боекомплект. В настоящее время ёмкость магазина/барабан оружия ограничена десятью патронами. Временно такое ограничение действовало даже в США. В Великобритании установлено ограничение на два патрона. Магазин большой ёмкости удобен для массовых расстрелов, так что маловероятно, что в России этот показатель изменится в большую сторону, скорее уж в меньшую. Иными словами, оружие должно не иметь возможности выйти за показатель – десять патронов.
2. Ограничение на скорость перезарядки. Второй пункт вытекает из первого. Максимально эффективно устраивать массовые расстрелы будет преступник, вооружённый скорострельным, многозарядным оружием с возможностью быстрой перезарядки. В тоже время, для эффективной самообороны, нормального огнестрельного оружия (не травматики) с боекомплектом до десяти патронов будет вполне достаточно. Всё-таки у нас не США, и современное многозарядное оружие у преступников мало распространено, наше криминальное оружие это чаще ножи, ПМ, переделки из газового или травматического.
3. Оружие должно быть максимально простым в обращении и надёжным. Это необходимо для минимизации несчастных случаев при обращении неопытными пользователями и минимизации случаев отказа при применении, упрощения требований по эксплуатации – чистке, смазке.
Исходя из этого, можно предложить два варианта.
Первый вариант – легализация в России револьверов под патроны .38 SPECIAL и 357 MAGNUM. В России есть опыт производства револьверов – травматическое оружие серии «Гроза». Уверен, что в случае легализации боевых вариантов этого вида оружия их производство будет развёрнуто в кратчайшие сроки. Патроны указанных калибров уже выпускаются, например, Тульским патронным заводом.
Оружие такого типа максимально удобно в обращении, отсутствуют предохранители, которые забывают отключить в стрессовой ситуации. Не требовательно в эксплуатации и малопригодно для массовых расстрелов.
С другой стороны, достаточно мощный патрон и ёмкость барабана 5-7 патронов позволят осуществлять эффективную самооборону в большинстве ситуаций. Патроны 357 MAGNUM позволяют осуществлять самооборону в том числе и от диких животных (волк, кабан), что достаточно актуально для некоторых регионов России.
Ещё одним положительным моментом является узнаваемость – сейчас травматические револьверы мало распространены. В случае легализации именно револьверов, преступники быстро усвоят, что револьвер это скорее всего боевое, а не травматическое оружие.
Почему-то мне кажется, это субъективное мнение, что легализация револьверов также вызовет меньшее отторжение у противников «короткоствола».
В Россию также импортировался травматический револьвер Taurus LOM-13 бразильской компании «Forjas Taurus S.A.», разработанный на основе конструкции револьвера Taurus Model 905. Бразильцы вполне могут сертифицировать производство своих боевых револьверов в России.
Ну и как пример – классические модели наиболее известного производителя револьверов компании Smith&Wesson.
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Второй вариант – легализация пистолета Макарова и конструктивно схожих образцов под патрон 9х18.
Данный пистолет знаком большинству россиян. Его конструкция отработана десятилетиями, надёжна и неприхотлива. Вместе с тем, в вооружённых силах и МВД давно зреет идея замены этого пистолета современными образцами.
В случае принятия решения о разрешении к продаже конкретно этой модели оружия, реализация ПМ и патронов к нему может окупить переход ВС РФ и МВД на современное оружие калибра 9х19. В этом случае все окажутся довольны. Граждане получат вполне эффективное и надёжное оружие, военные, полиция и другие силовые структуры разгрузят склады от устаревшего для них оружия и патронов, и получат деньги на заказ современного оружия, а оборонка деньги на его выполнение. Учитывая цены на гражданском рынке и закупочные цены для военных, за один проданный ПМ они приобретут два современных пистолета.
При этом ПМ не выходит за ограничение 10 патронов, а нижняя защёлка магазина не позволяет менять его в сверхбыстром темпе (методики конечно есть, но скорее всего психопат в стрессовой ситуации просто выронит магазины).
Предвидя возражения сторонников легализации сразу полноразмерных образцов многозарядных пистолетов – считаю это маловероятно, если только не рассматривать «чудо» в виде появления президента сторонника «короткоствола» или длительный период – запрет травматики, последующее «остывание» общественности от инцидентов с ней, и десятилетия ожиданий продвижения спортивного оружия в массы.
С другой стороны, успешный опыт внедрения нарезного короткоствольного оружия, в одном из двух вышеописанных вариантов, может со временем привести к дальнейшей либерализации оружейного рынка. А если и нет, то это всё равно лучше, чем навсегда остаться с травматикой.
По морально-этическим вопросам легализации…
У меня всегда вызывает непонимание позиция противников легализации короткоствольного оружия. Казалось бы, какая разница? Не нужно лично Вам, не значит, что не нужно другим. Боитесь применения насилия против себя? Но ведь это могут сделать и ружьём, и ножом, и незарегистрированным оружием, да и просто крепким кулаком. По-моему, в отношении короткоствольного оружия слишком много эмоций. А ведь это всего лишь удобный инструмент, для обеспечения личной безопасности, столь же специализированный как пассатижи, и куда менее опасный, чем, например, баллон бытового газа. Если точнее – нарезное короткоствольное оружие, это наилучший инструмент для законной самообороны от преступного посягательства.
Запрет боевого оружия в пользу травматики — это абсолютная глупость, совершенно неэффективное, нелогичное решение. Представьте, что Вам запретили есть вилками из нержавейки, дескать они зубную эмаль царапают, и обязали есть только пластиковыми? И обосновать можно – посчитать, сколько у населения денег на стоматологов уходит, обосновать вообще что угодно можно. В принципе-то, можно и пластиковыми есть, но с какой стати? Так вот, ситуация с нарезным короткоствольным оружием и травматикой напоминает мне ситуацию с этими вилками.
Короткоствольное оружие – средство самообороны законопослушного гражданина. Его приобретение требует получения лицензии, выполнения определённых требований. Звук выстрела при самообороне привлекает внимание свидетелей и полиции, а пули позволяют идентифицировать стрелявшего (в отличие от травматики, где это затруднительно). Если говорить о недостатках лицензионно-разрешительной системы (ЛРО), таких как коррупция или безалаберность, то это не основание для отказа гражданам в праве на безопасность. По фактам вскрытых нарушений необходимо реагировать, принимать меры. А иначе получается ситуация – нет оружия, нет нарушений при выдаче лицензии, значит и в ЛРО всё нормально, ничего делать не надо.
Сторонникам обеспечения безопасности только полицией хочется задать вопрос, если полиция коррумпирована и некомпетентна чтобы выдавать лицензии на оружие, то как тогда им можно доверить свою безопасность? А ещё, насколько безопасно они чувствовали бы себя в тюрьме, где количество полицейских по отношению к «населению» максимально?
Как мне кажется, чаще отказываются от оружия те, кто живут в крупных городах, общаются по работе и в компании с приличными людьми и вследствие этого редко попадают в нехорошие ситуации. Возникает иллюзия, что, если что-то плохое и происходит, то где-то далеко. Но это всего лишь иллюзия. Достаточно открыть раз в месяц раздел криминальных новостей своего города, и иллюзия развеется.
Запомните, всегда найдутся те, кто пожелает ограничить ваши гражданские права, и они найдут для этого миллион причин. Не стоит отказываться от них добровольно.
На этом тему короткоствольного оружия в России считаю исчерпанной. В планах — написание статей на тему гладкоствольного и нарезного длинноствольного оружия в современной России.
P. S. Сторонникам и противникам легализации оружия рекомендую почитать про городок Кеннесо (Kennesaw), штат Джорджия, США.
Существует два пути.
Первый – стать спортсменом по направлению «практическая стрельба из пистолета». В России практическая стрельба была официально признана видом спорта в 2006 году. Это даёт возможность ходить на занятия с инструктором, стрелять из оружия принадлежащего спортивной организации, посещать российские и международные соревнования по практической стрельбе. Также профессиональный спортсмен может приобрести нарезное короткоствольное оружие в собственность, но хранить и использовать его можно только на территории спортивного объекта, или при выезде на соревнования, с оформлением пакета документов.
Занятия практической стрельбой позволят научиться на высоком уровне владеть нарезным короткоствольным оружием, намертво вобьют в голову навыки безопасного обращения с оружием, являющиеся краеугольным камнем этого вида спорта. Из минусов – если заниматься серьёзно, то это и время, и деньги. Нормальная подготовка спортсмена подразумевает тысячи выстрелов и как минимум несколько занятий в неделю. Если на соревнования Вы не претендуете, то вполне достаточно двух-четырёх занятий в месяц по 100-150 патронов для выработки базовых навыков и поддержания формы.
Второй вариант познакомиться с «короткостволом» — сходить в тир, предлагающий соответствующие услуги. Обычно базовый курс называется «Знакомство с современными пистолетами» или что-то в этом роде. На выбор предлагается возможность пострелять из двух-трёх стволов. Перед стрельбой объясняют базовые правила безопасности.
Курсы по стрельбе из современного стрелкового оружия
Наиболее доступным и широко распространённым образцом короткоствольного стрелкового оружия в России является пистолет МР-446С «Викинг» производства компании «Ижевский механический завод». Чаще всего с этого пистолета начинают все новички в практической стрельбе.
Относительно громоздкий пистолет, не совсем удобен для стрелков с небольшой кистью руки. Присутствует классический недостаток отечественного оружия – «после покупки обработать напильником». Отмечались случаи, когда магазины от одного пистолета не подходили к другому – явный признак широкого применения ручного труда на производстве. В целом качество постепенно улучшается.
Все недостатки окупаются минимальной ценой на рынке спортивного короткоствольного оружия – от двадцати тысяч рублей. Ничего дешевле найти просто невозможно. Разве что спортивный пистолет Макарова, но смысл его эксплуатации может быть только у сотрудников силовых структур, тех где ПМ до сих пор является штатным оружием.
Пистолет МР-446С «Викинг»
Другой популярной моделью является чешский спортивный пистолет CZ-75 «Shadow» в различных исполнениях. Цена на это оружие сразу прыгает вверх и превышает сто тысяч рублей.
Пистолет очень качественно собран, точен в стрельбе и используется многими спортсменами как основное оружие. Интересной особенностью пистолетов этой серии является то, что направляющие затвора находятся внутри рамки пистолета, а не снаружи, как у большинства образцов короткоствольного оружия.
Пистолет CZ-75 «Shadow»
Пистолет CZ-75 «Shadow 2»
Ну и наконец ещё одним ярким представителем спортивного короткоствольного оружия в России является семейство всемирно известных австрийских пистолетов Glock.
С пистолетами Glock ситуация обычно такая – любо человек сразу влюбляется в эту марку, либо категорически её не приемлет (автор относится к первой категории), нейтральное отношение, как мне кажется, встречается реже.
Пистолеты Glock выполнены по ударниковой схеме (нет курка), отсутствуют неавтоматические предохранители, имеется предохранитель, встроенный в спусковой крючок. Перед каждым выстрелом, наживая на спусковой крючок, стрелок довзводит ударник, из-за чего ход спускового крючка в Glock немного больше, чем в пистолетах с одинарным или двойным ударно-спусковым механизмом (УСМ).
По факту из-за огромной серии, имеется столь же огромный выбор модификаций для этого оружия, что позволяет полностью кастомизировать пистолет под свои потребности, включая спуск, прицельные приспособления и прочее.
Пистолет Glock 17 Gen.4
Также пистолеты этой марки имеют максимальное количество моделей, разных типоразмеров, практически под все распространённые пистолетные патроны.
Линейка выпускающихся пистолетов Glock
Пистолеты Glock имеют высочайшую надёжность. Ресурс пистолета по гарантии составляет 40000 выстрелов (как у ПМ), однако заводские испытания показали, что Glock 17 выдерживает более 360000 выстрелов без механических поломок основных деталей оружия. По отзывам на форумах цифры скромнее, неполадки начинают проявляться после 200000 выстрелов, но и это огромная цифра. Для сравнения, по словам инструктора одного из тульских стрелковых клубов, аналог Glock – пистолет ГШ-18 необходимо отправлять на капремонт на завод после 15000 выстрелов (это при стрельбе спортивными патронами, не усиленными бронебойными).
Цены на пистолеты Glock начинаются примерно от 130000 рублей, т.е. примерно 2000 $. Для сравнения: в США Glock 17 стоит порядка 600 $. Кстати, в России пистолеты Glock «производит» компания «Orsis».
Помимо оружия, рассмотренного выше, в России доступно большое количество различных образцов иностранного нарезного короткоствольного оружия, зачастую по совершенно невообразимым ценам. Охватить их все не получится из-за ограниченного формата статьи.
Цены на «короткоствол» в одном из российских оружейных магазинов
Честно говоря, возникают сомнения, что человек, отдавший больше миллиона-двух рублей за пистолет, просто положит его на хранение в стрелковый клуб. Может, для кого-то «короткоствол» де-факто уже разрешён?
Может ли спортивное короткоствольное оружие выйти за границы спорта и стать доступным гражданам для самообороны? Теоретически да, но вероятность этого крайне мала. В лучшем случае будет разрешено хранить пистолеты дома, и транспортировать на стрельбище без патронов, с замком на скобе. Всё это также может быть сопряжено с запретом на ношении травматики, о чём говорилось в предыдущей статье. И наверняка по-прежнему будет требоваться сертификат спортсмена, что для обычных граждан выльется в значительные хлопоты, а для обеспеченных людей, в необременительные дополнительные траты. Уверен, что в случае принятия таких поправок в закон, большая часть населения некоторых российских республик поголовно станет спортсменами по практической стрельбе.
В вопросах легализации необходимо отметить такой эффект, как «синдром вахтёра». Зачастую многие фанаты оружия, пройдя тернистый путь спортсмена или модератора на оружейном форуме, начинают бездумно завышать требования к предполагаемому владельцу. Такие «сторонники» легализации могут принести больше вреда, нежели противники, т.к. они могут «аргументированно» доказать почему нельзя дать в руки оружие человеку, который не ходит на стрельбище три раза в неделю и не может разобрать/собрать ПМ за десять секунд с завязанными глазами. На мой взгляд, из практической стрельбы необходимо сделать короткий, ёмкий курс по подготовке и безопасному обращению с оружием, и заставить его учить как «Отче наш». Современный же экзамен на оружие больше напоминает упражнение на внимательность, когда среди полудюжины ответов надо выбрать тот, что сформулирован наиболее грамотно.
Надо чётко понимать, что никакие референдумы или петиции не могут привести к легализации нарезного короткоствольного оружия. Большей части населения России никакое оружие не нужно, в случае референдума голоса тех, кто «за», потонут в голосах различных бабушек и тётушек, и находящихся у них в ментальном подчинении дядечек.
Не стоит также думать, что власть сильно боится давать оружие населению, дескать оно будет применено против неё. На самом деле, того, что уже есть на руках у населения, для этой цели более чем достаточно. Власти скорее всего просто не нужны связанные с этим лишние хлопоты. Как-то так получилось, свернули в русло травматики, ну и ладно. Производители тоже довольны. Выпускать резинострелы гораздо проще, а продаются они даже дороже, чем боевое, мощность то повысят, то понизят, да и ломаются чаще.
Есть ещё один умозрительный вариант – приход к власти национального лидера, который из-за внутренних убеждений поддержит идеи легализации нарезного короткоствольного оружия в России. В этом случае всё произойдёт быстро, протестующие и СМИ мгновенно изменят свою позицию на противоположную. Но во избежание разочарований я не рекомендовал бы сильно на это рассчитывать.
Какие действия сейчас могут повлиять на повышение вероятности разрешения к обороту нарезного короткоствольного оружия в России?
Есть две основные причины, дискредитирующие нарезное короткоствольное оружие в глазах населения современной России, это потенциальное применение пистолетов в бытовых конфликтах, и их применение в случаях массовых расстрелов.
В бытовом конфликте, так или иначе всегда есть виновная сторона. Кто-то должен первым выйти из машины, достать биту, нож или пистолет. Основной вопрос в такой ситуации – кто прав, а кто виноват. И вопрос этот во многом возникает из-за нашей мутной правоприменительной практики. Несмотря на достаточно чёткие разъяснения, данные Верховным судом (ВС) РФ по вопросам самообороны, суды низших инстанций по-прежнему пачками клепают обвинительные заключения по ситуациям самообороны. Внезапно оказывается, что ранее трижды судимый амбал с битой, никого убивать не хотел, и просто вышел из машины снег с колёс оббить, а прострелившая ему в ходе самообороны лёгкое девушка нанесла ему тяжкие телесные повреждения, превысила уровень необходимой обороны и должна получить два-три года колонии (условная, но близкая к реальности ситуация). И всё это идёт в статистику против оружия.
Таким образом, основным вопросом, предшествующим легализации нарезного короткоствольного оружия, является максимальная декриминализация самобороны. Необходимо добиваться полной отмены самого понятия «превышение» при установлении факта нападения как такового. Не говоря уже о таком базовом понятии, как защита жилья.
Хорошим подспорьем для разрешения подобных ситуаций мог бы стать какой-то интернет-ресурс, где фиксировались бы все случаи самообороны с описанием ситуации, возможностью привлечения общественного мнения и т.д. С коммерческой точки зрения такой ресурс мог бы быть интересен адвокатам по направлению «самооборона».
Для организаций типа «Право на оружие» декриминализация самообороны должна стать главным приоритетом в их деятельности. Со временем, собранная аргументация могла бы стать основанием хотя бы для попыток поменять что-то на законодательном уровне. При реализации на таком сайте возможности категорирования статистики, можно было бы составить перечень судей, неграмотно рассматривающих дела по самообороне, без учёта решений ВС РФ, и направить этот перечень в квалификационную коллегию судей РФ и ВС РФ, для возможного пересмотра их статуса. Уверен, что такое внимание упомянутым судьям не понравится и возможно косвенно повлияет на будущие решения их коллег.
Важным моментом является полная аудио-, видеофиксация самообороны. Решением может стать подствольный видеорегистратор минимальных размеров, по типу камеры GoPro. В комментариях к предыдущей статье справедливо подмечено, что подствольный видеорегистратор не заснимет начало конфликта, и это так. В тоже время, с момента извлечения оружия происходит много юридически важных моментов – факт словесного предупреждения «стой, стрелять буду!», предупредительный выстрел, движение противника в сторону обороняющегося, словесные угрозы, подкреплённые действиями, наличие оружия в руках и так далее. По поводу того, что видеозапись может нанести вред самому обороняющемуся – можно предварительно внимательно пересмотреть, а лучше, показать адвокату. И ещё один момент – в России всё же более реален сценарий – самооборона с пистолетом против ножа/биты или физически/численно преобладающего противника. Легализация «короткоствола» эту ситуацию вряд ли изменит, т.к. преступность низкого «уличного» пошиба лицензию получать в большинстве случаев не будет, или не сможет, а на нелегальное оружие у них нет ни денег, ни связей.
С учётом миниатюризации электроники может появится тенденция носить постоянно включенный видеорегистратор на одежде. Это кстати можно реализовать приложением в умных очках типа «Google Glass», если они обретут развитие и популярность.
Что касается массовых расстрелов, то опять же, имеющего оружия более чем достаточно. Урон, наносимый оружием 12 калибра, многократно превышает урон, наносимый пистолетом. Вероятность летального исхода при ранениях из пистолета порядка 30%, от 12 калибра – почти 100% смертность. Даже если изъять всё оружие у населения, проблему это не решит. Психопаты и террористы используют подручные предметы. На востоке (Китай, Япония, Южная Корея) массовый убийства осуществлялись при помощи ножей. Легко можно найти в поиске – «Япония, напал на школьников с ножом, напал на пассажиров поезда с ножом, напал на больницу с ножом», «Китай, напал на прохожих с ножом, напала на дошкольников с ножом» В Европе стали популярны теракты при помощи грузовых автомобилей, но и с ножом также есть случаи.
Лично меня волнует не сосед, у которого есть ружьё, а алкаши, способные поворотом газового крана обрушить целый подъезд многоквартирного дома.
Следующим важный фактор – обучение людей обращению с оружием. Во времена СССР хоть чему-то учили на начальной военной подготовке (НВП). Затем, насколько мне известно, данные занятия вообще отменили.
Необходимо на обязательной основе ввести во всех школах курс занятий по начальной военной подготовке и обеспечению безопасности жизнедеятельности. Для занятий привлекать сотрудников ВС РФ, МВД и МЧС с обязательным боевым опытом, т.е. практиков, а не теоретиков, с жёстким ограничением по возрасту. Учить общей информации по оружию, заряжание, приведение в боевую готовность, прицеливание, безопасное обращение (никакой разборки/сборки), небольшой курс по другому оружию и навыкам самообороны, не помешают и другие навыки реального мира – безопасное обращение с бытовым газом, как разжечь костёр, противогаз/респиратор и так далее. Сжатый курс на 8-12 занятий в девятом, и для закрепления в одиннадцатом классе.
Считаю, что данное направление может быть востребовано государством и относительно легко продвинуто, так как в нём будут заинтересованы ВС РФ, МВД и МЧС – пристроят своих отставников + будут осуществлять популяризацию своей профессии. Кроме того, занятия по НВП потребуют значительного количества охолощённого оружия, например, ПМ, а может и АК, которые могут быть изготовлены из наиболее изношенного оружия, а это большой рынок для производителей, т.е. будет интерес оружейного лобби.
Ещё одним направлением деятельности оружейного лобби может стать продвижение необходимости создания эффективной гильзотеки для всего гражданского оружия, которая позволит быстро находить «диких» стрелков, и уменьшать у последних желание пострелять из окна машины и на свадьбах. Снижение криминальных инцидентов будет благотворно влиять на медиа фон вокруг оружия.
Из всего многообразия нарезного короткоствольного оружия, какое наиболее приемлемо для общества и государства с точки зрения владения обычными гражданами?
Можно выделить несколько факторов.
1. Ограниченный боекомплект. В настоящее время ёмкость магазина/барабан оружия ограничена десятью патронами. Временно такое ограничение действовало даже в США. В Великобритании установлено ограничение на два патрона. Магазин большой ёмкости удобен для массовых расстрелов, так что маловероятно, что в России этот показатель изменится в большую сторону, скорее уж в меньшую. Иными словами, оружие должно не иметь возможности выйти за показатель – десять патронов.
2. Ограничение на скорость перезарядки. Второй пункт вытекает из первого. Максимально эффективно устраивать массовые расстрелы будет преступник, вооружённый скорострельным, многозарядным оружием с возможностью быстрой перезарядки. В тоже время, для эффективной самообороны, нормального огнестрельного оружия (не травматики) с боекомплектом до десяти патронов будет вполне достаточно. Всё-таки у нас не США, и современное многозарядное оружие у преступников мало распространено, наше криминальное оружие это чаще ножи, ПМ, переделки из газового или травматического.
3. Оружие должно быть максимально простым в обращении и надёжным. Это необходимо для минимизации несчастных случаев при обращении неопытными пользователями и минимизации случаев отказа при применении, упрощения требований по эксплуатации – чистке, смазке.
Исходя из этого, можно предложить два варианта.
Первый вариант – легализация в России револьверов под патроны .38 SPECIAL и 357 MAGNUM. В России есть опыт производства револьверов – травматическое оружие серии «Гроза». Уверен, что в случае легализации боевых вариантов этого вида оружия их производство будет развёрнуто в кратчайшие сроки. Патроны указанных калибров уже выпускаются, например, Тульским патронным заводом.
Оружие такого типа максимально удобно в обращении, отсутствуют предохранители, которые забывают отключить в стрессовой ситуации. Не требовательно в эксплуатации и малопригодно для массовых расстрелов.
С другой стороны, достаточно мощный патрон и ёмкость барабана 5-7 патронов позволят осуществлять эффективную самооборону в большинстве ситуаций. Патроны 357 MAGNUM позволяют осуществлять самооборону в том числе и от диких животных (волк, кабан), что достаточно актуально для некоторых регионов России.
Ещё одним положительным моментом является узнаваемость – сейчас травматические револьверы мало распространены. В случае легализации именно револьверов, преступники быстро усвоят, что револьвер это скорее всего боевое, а не травматическое оружие.
Почему-то мне кажется, это субъективное мнение, что легализация револьверов также вызовет меньшее отторжение у противников «короткоствола».
Револьвер травматический ГРОЗА-02С
В Россию также импортировался травматический револьвер Taurus LOM-13 бразильской компании «Forjas Taurus S.A.», разработанный на основе конструкции револьвера Taurus Model 905. Бразильцы вполне могут сертифицировать производство своих боевых револьверов в России.
Револьвер травматический Taurus LOM-13
Ну и как пример – классические модели наиболее известного производителя револьверов компании Smith&Wesson.
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Револьвер Smith&Wesson Model 686
Револьвер Smith&Wesson 340Pd 357 Mag. Алюминиево-скандиевая рама, титановый барабан, ствол из нержавейки, вес разряженного всего 309 гр.
Второй вариант – легализация пистолета Макарова и конструктивно схожих образцов под патрон 9х18.
Данный пистолет знаком большинству россиян. Его конструкция отработана десятилетиями, надёжна и неприхотлива. Вместе с тем, в вооружённых силах и МВД давно зреет идея замены этого пистолета современными образцами.
В случае принятия решения о разрешении к продаже конкретно этой модели оружия, реализация ПМ и патронов к нему может окупить переход ВС РФ и МВД на современное оружие калибра 9х19. В этом случае все окажутся довольны. Граждане получат вполне эффективное и надёжное оружие, военные, полиция и другие силовые структуры разгрузят склады от устаревшего для них оружия и патронов, и получат деньги на заказ современного оружия, а оборонка деньги на его выполнение. Учитывая цены на гражданском рынке и закупочные цены для военных, за один проданный ПМ они приобретут два современных пистолета.
При этом ПМ не выходит за ограничение 10 патронов, а нижняя защёлка магазина не позволяет менять его в сверхбыстром темпе (методики конечно есть, но скорее всего психопат в стрессовой ситуации просто выронит магазины).
Предвидя возражения сторонников легализации сразу полноразмерных образцов многозарядных пистолетов – считаю это маловероятно, если только не рассматривать «чудо» в виде появления президента сторонника «короткоствола» или длительный период – запрет травматики, последующее «остывание» общественности от инцидентов с ней, и десятилетия ожиданий продвижения спортивного оружия в массы.
С другой стороны, успешный опыт внедрения нарезного короткоствольного оружия, в одном из двух вышеописанных вариантов, может со временем привести к дальнейшей либерализации оружейного рынка. А если и нет, то это всё равно лучше, чем навсегда остаться с травматикой.
По морально-этическим вопросам легализации…
У меня всегда вызывает непонимание позиция противников легализации короткоствольного оружия. Казалось бы, какая разница? Не нужно лично Вам, не значит, что не нужно другим. Боитесь применения насилия против себя? Но ведь это могут сделать и ружьём, и ножом, и незарегистрированным оружием, да и просто крепким кулаком. По-моему, в отношении короткоствольного оружия слишком много эмоций. А ведь это всего лишь удобный инструмент, для обеспечения личной безопасности, столь же специализированный как пассатижи, и куда менее опасный, чем, например, баллон бытового газа. Если точнее – нарезное короткоствольное оружие, это наилучший инструмент для законной самообороны от преступного посягательства.
Запрет боевого оружия в пользу травматики — это абсолютная глупость, совершенно неэффективное, нелогичное решение. Представьте, что Вам запретили есть вилками из нержавейки, дескать они зубную эмаль царапают, и обязали есть только пластиковыми? И обосновать можно – посчитать, сколько у населения денег на стоматологов уходит, обосновать вообще что угодно можно. В принципе-то, можно и пластиковыми есть, но с какой стати? Так вот, ситуация с нарезным короткоствольным оружием и травматикой напоминает мне ситуацию с этими вилками.
Короткоствольное оружие – средство самообороны законопослушного гражданина. Его приобретение требует получения лицензии, выполнения определённых требований. Звук выстрела при самообороне привлекает внимание свидетелей и полиции, а пули позволяют идентифицировать стрелявшего (в отличие от травматики, где это затруднительно). Если говорить о недостатках лицензионно-разрешительной системы (ЛРО), таких как коррупция или безалаберность, то это не основание для отказа гражданам в праве на безопасность. По фактам вскрытых нарушений необходимо реагировать, принимать меры. А иначе получается ситуация – нет оружия, нет нарушений при выдаче лицензии, значит и в ЛРО всё нормально, ничего делать не надо.
Сторонникам обеспечения безопасности только полицией хочется задать вопрос, если полиция коррумпирована и некомпетентна чтобы выдавать лицензии на оружие, то как тогда им можно доверить свою безопасность? А ещё, насколько безопасно они чувствовали бы себя в тюрьме, где количество полицейских по отношению к «населению» максимально?
Как мне кажется, чаще отказываются от оружия те, кто живут в крупных городах, общаются по работе и в компании с приличными людьми и вследствие этого редко попадают в нехорошие ситуации. Возникает иллюзия, что, если что-то плохое и происходит, то где-то далеко. Но это всего лишь иллюзия. Достаточно открыть раз в месяц раздел криминальных новостей своего города, и иллюзия развеется.
Запомните, всегда найдутся те, кто пожелает ограничить ваши гражданские права, и они найдут для этого миллион причин. Не стоит отказываться от них добровольно.
На этом тему короткоствольного оружия в России считаю исчерпанной. В планах — написание статей на тему гладкоствольного и нарезного длинноствольного оружия в современной России.
P. S. Сторонникам и противникам легализации оружия рекомендую почитать про городок Кеннесо (Kennesaw), штат Джорджия, США.
- Автор:
- Андрей Митрофанов
- Использованы фотографии:
- theobject.ru, guns.ru, armoury-online.ru
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