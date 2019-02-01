Гражданское короткоствольное оружие в России. Часть 3

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Курсы по стрельбе из современного стрелкового оружия

Пистолет МР-446С «Викинг»

Пистолет CZ-75 «Shadow»

Пистолет CZ-75 «Shadow 2»

Пистолет Glock 17 Gen.4

Линейка выпускающихся пистолетов Glock

Цены на «короткоствол» в одном из российских оружейных магазинов

Револьвер травматический ГРОЗА-02С

Револьвер травматический Taurus LOM-13

Револьвер Smith&Wesson Model 686

Револьвер Smith&Wesson 340Pd 357 Mag. Алюминиево-скандиевая рама, титановый барабан, ствол из нержавейки, вес разряженного всего 309 гр.