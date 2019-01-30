ФСБ провела задержание сенатора от Карачаево-Черкесии прямо в Совфеде

Сегодня прямо в зале заседаний Совета Федерации был задержан сотрудниками ФСБ и выведен из зала сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, согласие на задержание которого ранее дали сенаторы, сообщают российские информагенства.Как сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник в Совфеде, Арашукова обвиняют сразу по нескольким статьям, включая организацию преступного сообщества и причастности к убийству. Перед задержанием 32-летнего парламентария пленарное заседание Совета Федерации неожиданно для прессы было переведено в закрытый режим, а вход в зал перекрыли сотрудники Федеральной службы охраны.Арашуков был наделен полномочиями сенатора от республики Карачаево-Черкесия 18 сентября 2016 года.Как стало известно, в 2010 году в в Карачаево-Черкесии произошло два резонансных убийства, к которым мог быть причастен Арашуков, которому тогда было 24 года. Задержанные по делу об убийстве лидера черкесского движения "Адыге-Хасэ" Аслана Жукова и кандидата в президенты республики Фраля Шебзухова "исполнители" указали на будущего сенатора как на заказчика убийства.Родственники убитых в сентябре 2018 года направили письменное обращение с требованием возбудить уголовное дело в отношении Арашукова председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, директору ФСБ Александру Бортникову, генпрокурору Юрию Чайке и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.По закону члены Совета Федерации относятся к числу спецсубъектов и пользуются неприкосновенностью: санкционировать их преследование может только лично председатель Следственного комитета России с согласия спикера палаты, полученного на основании представления генпрокурора.