Украина показала модернизированный МиГ-29МУ2

На фото заретуширован номер 12

На истребителе МиГ-29МУ2 установлены системы VOR, ILS, DME - бортовая аппаратура, которая позволит в автоматическом режиме осуществлять контроль посадки самолета и выполнять полёты на международных трассах.

На Украине заявили о проведении модернизации истребителя МиГ-29. Модернизация проведена на мощностях Львовского авиационного завода. Речь идёт о доведении боевого самолёта до версии МУ2 (украинский номенклатурный вариант). Она (новая версия модификации истребителя) предполагает использование модернизированной системы управления вооружением.В частности, говорится о применении блока-вычислителя боевого применения, который задействован в управлении корректируемыми боеприпасами - с тепловыми головками наведения на цель.Отмечена возможность эффективного управления таким вооружением как КАБ-500КР и Х-29Т. Ракета Х-29Т используется для поражения наземных и надводных целей, включая такие как промышленные сооружения, железнодорожные и автомобильные мосты, склады, железобетонные укрытия, корабли и объекты портовой инфраструктуры.В модернизированном варианте МиГ-29МУ2 аналоговые индикаторы заменены цифровыми.Из сообщения представителей авиазавода:На какие именно «международные трассы» Украина собирается направлять свои МиГи, не сообщается.