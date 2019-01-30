Минобороны возобновит воздушное патрулирование Арктики
Российское военное ведомство в 2019 году, спустя 30 лет, возобновит патрулирование воздушного пространства в районе Северного полюса, сообщают Известия.
По данным газеты, на боевое дежурство заступят две эскадрильи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ Северного и Тихоокеанского флотов. В прошлом году Минобороны провело серию летно-тактических учений по патрулированию Арктики. Опыт применения этих самолетов был признан успешным.
Перехватчики находились в небе над арктической зоной по 5 и более часов, совершены перелеты на расстояние свыше 4 тыс. км с дозаправкой в воздухе.
По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, звенья МиГ-31БМ также будут вылетать на сопровождение иностранных бомбардировщиков, направляющихся, например, к Аляске. Он добавил, что Северный флот, выполняющий ряд стратегических задач, тоже нуждается в прикрытии скоростными самолетами.
Сообщается, что в настоящее время большое количество «МиГов» находится на хранении, и при необходимости парк действующих машин можно быстро увеличить.
Как отметил заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов, характеристики МиГ-31 позволяют выполнять любые задачи в Арктике. Сегодня важно закрыть эту зону для самолетов вероятного противника.
Напомним, МиГ-31 – двухместный перехватчик дальнего радиуса действия 4-го поколения. Без дозаправки самолет способен совершать перелеты на расстояние до 3 тыс. км. Его потолок – 20,5 км. Средняя продолжительность полета без дозаправки – 3,3 часа. Группа в составе четырех перехватчиков способна контролировать пространство, протяженность которого по фронту составляет 800-900 км.
По данным газеты, на боевое дежурство заступят две эскадрильи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ Северного и Тихоокеанского флотов. В прошлом году Минобороны провело серию летно-тактических учений по патрулированию Арктики. Опыт применения этих самолетов был признан успешным.
Перехватчики находились в небе над арктической зоной по 5 и более часов, совершены перелеты на расстояние свыше 4 тыс. км с дозаправкой в воздухе.
По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, звенья МиГ-31БМ также будут вылетать на сопровождение иностранных бомбардировщиков, направляющихся, например, к Аляске. Он добавил, что Северный флот, выполняющий ряд стратегических задач, тоже нуждается в прикрытии скоростными самолетами.
Сообщается, что в настоящее время большое количество «МиГов» находится на хранении, и при необходимости парк действующих машин можно быстро увеличить.
Как отметил заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов, характеристики МиГ-31 позволяют выполнять любые задачи в Арктике. Сегодня важно закрыть эту зону для самолетов вероятного противника.
Напомним, МиГ-31 – двухместный перехватчик дальнего радиуса действия 4-го поколения. Без дозаправки самолет способен совершать перелеты на расстояние до 3 тыс. км. Его потолок – 20,5 км. Средняя продолжительность полета без дозаправки – 3,3 часа. Группа в составе четырех перехватчиков способна контролировать пространство, протяженность которого по фронту составляет 800-900 км.
- Использованы фотографии:
- http://www.airforce.ru
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