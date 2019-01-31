США начали разработку лёгкого танка. У России ответ готов!
В декабре 2018 года в США объявили о выборе компаний, которые будут работать по программе MPF (Mobile Protected Firepower), разрабатывать легкий танк. Программа MPF — это один из компонентов глобальной программы «Боевая машина нового поколения» (Next Generation Combat Vehicle, NGСV), в рамках которой ведутся работы над новым основным боевым танком взамен М1 «Абрамс», новой боевой машиной пехоты взамен М2 «Брэдли», легким танком и роботизированными боевыми машинами.
В рамках программы MPF предполагается создание на одной унифицированной модульной платформе двух боевых машин – легкого танка и БМП. Это создает возможность производства и эксплуатации в армии на унифицированной платформе двух боевых машин с разными функциональными модулями, обеспечит взаимозаменяемость элементов боевых машин и упростит подготовку экипажей машин.
Озвучены следующие требования военных США к перспективной боевой машине MPF.
Огневая мощь. Поддержка наступательных действий пехотных бригад. Способность поражать следующий набор целей: защитные сооружения (бункеры), цели, типичные для городов (в т.ч. с поражающим эффектом за стенами), боевые бронированные машины — от легко до тяжело бронированных. Возможность ведения прицельного огня в движении в любую погоду и время суток.
Авиатранспортабельность. Возможность десантирования с малых высот. Готовность вести бой с помощью основного и вспомогательного вооружения сразу после высадки.
Защита. Должна быть обеспечена защита от огня стрелкового оружия и осколков снарядов в базовой конфигурации. Возможность быстрого монтажа дополнительной брони, включая бронирование днища. Обеспечение возможности комплектования броней в зависимости от задач и обстановки.
Маневренность. Возможность ведения боевых действий и поддержки наступательных действий пехоты на сложной местности различных типов. Способность выполнять повороты маленького радиуса, характерные для города, леса, джунглей и горной местности. Скорость, достаточная для сопровождения техники пехотных бригад.
Надежность. Обеспечение высокой оперативной готовности с помощью надежной конструкции, возможности быстрой замены модульных компонентов и сниженными, по сравнению с существующей бронетехникой, требованиями к логистическому обеспечению.
Автономность. Машина должна иметь достаточный запас топлива и боеприпасов для ведения боевых действий в течение 24 часов с момента прибытия в зону высадки, без пополнения боекомплекта и дозаправки.
У одного из разработчиков машин уже имеется прототип «Грифон 1» легкого танка с пушкой калибра 120 мм и прототип БМП «Грифон 3» с 50-мм автоматической пушкой.
Разработке легкого танка начинают уделять внимание и в других странах, можно привести примеры турецко-индонезийского танка MMWT, китайского VT-5, шведского CV90.
При рассмотрении целесообразности разработки легкого танка необходимо в первую очередь выяснить, есть ли у него своя ниша в структуре войск, где он может быть востребован. Легкий танк из-за своей слабой защищенности в принципе не способен заменить основной боевой танк, он был и останется главной ударной силой сухопутных войск.
Бронетанковая техника может применяться в операциях двух типов — в классических широкомасштабных операциях времен Второй мировой войны и в локальных конфликтах, часто на удаленной территории, в том числе при выполнении специфических «полицейских» функций по зачистке территорий.
В операциях первого типа места в боевых порядках танков легкому танку нет, он легкая мишень для противотанковых средств противника. В операциях второго типа, выполняемых, как правило, силами быстрого реагирования и воздушно-десантными войсками, нужна уже специальная бронетанковая техника.
В связи с приближением веса основного боевого танка к характеристикам тяжелого танка он имеет ряд ограничений по оперативной мобильности и возможности быстрой переброски на отдаленный ТВД.
У легкого танка по сравнению с ОБТ есть свои преимущества, необходимые при использовании в операциях быстрого реагирования. Это возможность быстрой переброски, десантирования в отдаленные территории и мобильность действий в условиях бездорожья и водных преград, а также столкновениях с противником при неподготовленной и слабой противотанковой обороне.
Применение легких танков в «полицейских» операциях в условиях городских агломераций может оказаться неэффективным по причине их уязвимости от ПТРК и других противотанковых средств ближнего боя. При слабой защищенности у них нет никаких шансов выжить в боевых действиях в городских условиях.
Оценивая необходимость использования легкого танка, необходимо также иметь в виду, что опыт ведения боевых действий в современных конфликтах показал, что сухопутным войскам требуется подвижное и защищенное огневое средство на поле боя, то есть самоходная артиллерийская установка непосредственной огневой поддержки с пушкой танкового калибра для подавления огневых средств противника и обеспечения свободы маневра мотострелковым подразделениям.
То есть у легкого танка есть две тактические ниши, где он может быть востребован — как средство огневой поддержки мотострелковых подразделений в боевых порядках совместно с БМП, при наступлении на неподготовленный оборонительный рубеж, работе из засад, поддержке огнем в обороне и в операциях на удаленных ТВД, где использование основных боевых танков нецелесообразно или невозможно.
Легкие танки могут хорошо зарекомендовать себя в войсках быстрого реагирования, воздушно-десантных войсках и морской пехоте как средство прорыва неэшелонированной обороны противника и огневой поддержки. В этих условиях он как машина поля боя может существенно повысить эффективность их действий.
Все это говорит о том, что легкий танк может уверенно занять свои тактические ниши в войсках и быть востребован. Чем может ответить российская армия на программу США по развитию легкобронированной техники?
В российской армии уже есть на вооружении легкий танк — это «Спрут-СДМ1» в воздушно-десантных войсках, который назван САУ, хотя по всем характеристикам это легкий танк. «Спрут-СДМ1» оснащен модернизированной 125-мм танковой пушкой и СУО танка Т-90А, обеспечивающей стрельбу с ходу артиллерийскими снарядами и управляемой ракетой «Рефлекс». Боекомплект к пушке унифицирован с боекомплектом танковых пушек.
По огневой мощи «Спрут-СДМ1» не уступает танку Т-90А. Машина разрабатывалась для воздушно-десантных войск и к ней были выдвинуты специфические требования по авидесантируемости, сложной гидропневматической подвеске с изменяемым клиренсом и ограничению веса до 20 тонн, что привело к усложнению конструкции машины. Разработка модификации САУ для сухопутных войск так и не была завершена.
Создание нового поколения этого класса машин в России ведется в нескольких направлениях. Разрабатывается унифицированная гусеничная платформа «Курганец», на базе которой планируется создание БМП, БМД, БТР и САУ (фактически легкого танка). На унифицированной платформе планируется устанавливать различные боевые модули с автоматической 30-мм пушкой и гладкоствольной 125-мм пушкой. Вес машин должен быть в пределах 25 тонн.
Разрабатывается унифицированная колесная платформа «Бумеранг», не базе которой планируется создание колесной БМП, БТР и САУ с оснащением их унифицированными с платформой Курганец боевыми модулями с 30-мм и 125-мм пушками. Рассматривается вариант боевого модуля с 57-мм автоматической пушкой. Вес машин должен быть до 30 тонн. По мнению многих экспертов, компоновка машины неудачная и требует переработки с целью уменьшения ее габаритов.
Также на базе платформы «Армата» создается тяжелая БМП Т-15. Ведутся работы и по созданию перспективной самоходной артиллерийско-минометной установки «Лотос» со 120-мм орудием для воздушно-десантных войск.
Набор машин довольно широкий, время покажет, что из этого реально пойдет в войска. Целесообразность создания тяжелой БМП на базе платформы «Армата» вызывает много вопросов, возможно, в итоге это выльется в боевую машину огневой поддержки различного назначения, аналогично «Терминатору».
Наибольший интерес вызывают семейство легких бронированных машин на гусеничной платформе. Опыт создания «Спрут-СДМ1» показывает, что требования к машинам для ВДВ и сухопутных войск должны отличаться. Специфические требованиями по авиадесантированию, ходовой части с изменяемым клиренсом и ограничению по весу к машинам для сухопутных войск не должны выставляться. Это говорит о целесообразности разработки двух модификаций этого семейства машин, для ВДВ с требованиями по авиадесантированию весом 20-25 тонн и для сухопутных войск без этих требований весом 25-30 тонн.
Возможность увеличения веса позволит обеспечить более высокую защищенность машин путем дополнительного бронирования, установки динамической и активной защиты, а также обеспечить возможность быстрого монтажа дополнительной брони в зависимости от выполняемых задач. В этом случае для сохранения характеристик по подвижности необходимо предусматривать резерв мощности по силовой установке или ее замену на более мощную.
Для семейства этих машины могут быть предусмотрены три варианта боевых модулей.
Для БМП, БМД и БТР – модуль с автоматической пушкой калибра 57 мм и пусковыми установками управляемых ракет, вместо навязанного Тульским КБ приборостроения боевого модуля еще на БМП-3 и перешедшего на все последующие легкобронированные машины со спаренными 100-мм и 30-мм пушками, основной целью которой было обеспечение стрельбы 100-мм управляемой ракетой. На «Спрут-СДМ1» уже была обеспечена стрельба 125-мм управляемой ракетой, и необходимость установки такой пушки давно отпала.
Для легкого танка боевой модуль со 125-мм танковой пушкой, обеспечивающей стрельбу как артиллерийскими снарядами, так управляемыми ракетами, унифицированными с танковыми боеприпасами.
Легкий танк по огневой мощи должны соответствовать основному танку «Армата» со 125-мм пушкой, для чего легкий танк должен оборудоваться приборами СУО основного танка и бортовым информационно-управляющим комплексом для взаимодействия в составе подразделений разнородных сил.
Для самоходной артиллерийско-минометной установки — боевой модуль со 120-мм орудием, разрабатываемым в рамках проекта «Лотос» и обеспечивающим стрельбу артиллерийскими снарядами и минами.
Так что в ответ на программу США разработки семейства легкобронированных машин, в том числе и легкого танка, у России имеется достойный ответ по разработке нового поколения такого семейства машин с учетом опыта уже проверенного в войсках легкого танка «Спрут-СД». Главное — довести эти работы до логического конца и обеспечить внедрение машин в войска.
В рамках программы MPF предполагается создание на одной унифицированной модульной платформе двух боевых машин – легкого танка и БМП. Это создает возможность производства и эксплуатации в армии на унифицированной платформе двух боевых машин с разными функциональными модулями, обеспечит взаимозаменяемость элементов боевых машин и упростит подготовку экипажей машин.
Озвучены следующие требования военных США к перспективной боевой машине MPF.
Огневая мощь. Поддержка наступательных действий пехотных бригад. Способность поражать следующий набор целей: защитные сооружения (бункеры), цели, типичные для городов (в т.ч. с поражающим эффектом за стенами), боевые бронированные машины — от легко до тяжело бронированных. Возможность ведения прицельного огня в движении в любую погоду и время суток.
Авиатранспортабельность. Возможность десантирования с малых высот. Готовность вести бой с помощью основного и вспомогательного вооружения сразу после высадки.
Защита. Должна быть обеспечена защита от огня стрелкового оружия и осколков снарядов в базовой конфигурации. Возможность быстрого монтажа дополнительной брони, включая бронирование днища. Обеспечение возможности комплектования броней в зависимости от задач и обстановки.
Маневренность. Возможность ведения боевых действий и поддержки наступательных действий пехоты на сложной местности различных типов. Способность выполнять повороты маленького радиуса, характерные для города, леса, джунглей и горной местности. Скорость, достаточная для сопровождения техники пехотных бригад.
Надежность. Обеспечение высокой оперативной готовности с помощью надежной конструкции, возможности быстрой замены модульных компонентов и сниженными, по сравнению с существующей бронетехникой, требованиями к логистическому обеспечению.
Автономность. Машина должна иметь достаточный запас топлива и боеприпасов для ведения боевых действий в течение 24 часов с момента прибытия в зону высадки, без пополнения боекомплекта и дозаправки.
У одного из разработчиков машин уже имеется прототип «Грифон 1» легкого танка с пушкой калибра 120 мм и прототип БМП «Грифон 3» с 50-мм автоматической пушкой.
Разработке легкого танка начинают уделять внимание и в других странах, можно привести примеры турецко-индонезийского танка MMWT, китайского VT-5, шведского CV90.
При рассмотрении целесообразности разработки легкого танка необходимо в первую очередь выяснить, есть ли у него своя ниша в структуре войск, где он может быть востребован. Легкий танк из-за своей слабой защищенности в принципе не способен заменить основной боевой танк, он был и останется главной ударной силой сухопутных войск.
Бронетанковая техника может применяться в операциях двух типов — в классических широкомасштабных операциях времен Второй мировой войны и в локальных конфликтах, часто на удаленной территории, в том числе при выполнении специфических «полицейских» функций по зачистке территорий.
В операциях первого типа места в боевых порядках танков легкому танку нет, он легкая мишень для противотанковых средств противника. В операциях второго типа, выполняемых, как правило, силами быстрого реагирования и воздушно-десантными войсками, нужна уже специальная бронетанковая техника.
В связи с приближением веса основного боевого танка к характеристикам тяжелого танка он имеет ряд ограничений по оперативной мобильности и возможности быстрой переброски на отдаленный ТВД.
У легкого танка по сравнению с ОБТ есть свои преимущества, необходимые при использовании в операциях быстрого реагирования. Это возможность быстрой переброски, десантирования в отдаленные территории и мобильность действий в условиях бездорожья и водных преград, а также столкновениях с противником при неподготовленной и слабой противотанковой обороне.
Применение легких танков в «полицейских» операциях в условиях городских агломераций может оказаться неэффективным по причине их уязвимости от ПТРК и других противотанковых средств ближнего боя. При слабой защищенности у них нет никаких шансов выжить в боевых действиях в городских условиях.
Оценивая необходимость использования легкого танка, необходимо также иметь в виду, что опыт ведения боевых действий в современных конфликтах показал, что сухопутным войскам требуется подвижное и защищенное огневое средство на поле боя, то есть самоходная артиллерийская установка непосредственной огневой поддержки с пушкой танкового калибра для подавления огневых средств противника и обеспечения свободы маневра мотострелковым подразделениям.
То есть у легкого танка есть две тактические ниши, где он может быть востребован — как средство огневой поддержки мотострелковых подразделений в боевых порядках совместно с БМП, при наступлении на неподготовленный оборонительный рубеж, работе из засад, поддержке огнем в обороне и в операциях на удаленных ТВД, где использование основных боевых танков нецелесообразно или невозможно.
Легкие танки могут хорошо зарекомендовать себя в войсках быстрого реагирования, воздушно-десантных войсках и морской пехоте как средство прорыва неэшелонированной обороны противника и огневой поддержки. В этих условиях он как машина поля боя может существенно повысить эффективность их действий.
Все это говорит о том, что легкий танк может уверенно занять свои тактические ниши в войсках и быть востребован. Чем может ответить российская армия на программу США по развитию легкобронированной техники?
В российской армии уже есть на вооружении легкий танк — это «Спрут-СДМ1» в воздушно-десантных войсках, который назван САУ, хотя по всем характеристикам это легкий танк. «Спрут-СДМ1» оснащен модернизированной 125-мм танковой пушкой и СУО танка Т-90А, обеспечивающей стрельбу с ходу артиллерийскими снарядами и управляемой ракетой «Рефлекс». Боекомплект к пушке унифицирован с боекомплектом танковых пушек.
По огневой мощи «Спрут-СДМ1» не уступает танку Т-90А. Машина разрабатывалась для воздушно-десантных войск и к ней были выдвинуты специфические требования по авидесантируемости, сложной гидропневматической подвеске с изменяемым клиренсом и ограничению веса до 20 тонн, что привело к усложнению конструкции машины. Разработка модификации САУ для сухопутных войск так и не была завершена.
Создание нового поколения этого класса машин в России ведется в нескольких направлениях. Разрабатывается унифицированная гусеничная платформа «Курганец», на базе которой планируется создание БМП, БМД, БТР и САУ (фактически легкого танка). На унифицированной платформе планируется устанавливать различные боевые модули с автоматической 30-мм пушкой и гладкоствольной 125-мм пушкой. Вес машин должен быть в пределах 25 тонн.
Разрабатывается унифицированная колесная платформа «Бумеранг», не базе которой планируется создание колесной БМП, БТР и САУ с оснащением их унифицированными с платформой Курганец боевыми модулями с 30-мм и 125-мм пушками. Рассматривается вариант боевого модуля с 57-мм автоматической пушкой. Вес машин должен быть до 30 тонн. По мнению многих экспертов, компоновка машины неудачная и требует переработки с целью уменьшения ее габаритов.
Также на базе платформы «Армата» создается тяжелая БМП Т-15. Ведутся работы и по созданию перспективной самоходной артиллерийско-минометной установки «Лотос» со 120-мм орудием для воздушно-десантных войск.
Набор машин довольно широкий, время покажет, что из этого реально пойдет в войска. Целесообразность создания тяжелой БМП на базе платформы «Армата» вызывает много вопросов, возможно, в итоге это выльется в боевую машину огневой поддержки различного назначения, аналогично «Терминатору».
Наибольший интерес вызывают семейство легких бронированных машин на гусеничной платформе. Опыт создания «Спрут-СДМ1» показывает, что требования к машинам для ВДВ и сухопутных войск должны отличаться. Специфические требованиями по авиадесантированию, ходовой части с изменяемым клиренсом и ограничению по весу к машинам для сухопутных войск не должны выставляться. Это говорит о целесообразности разработки двух модификаций этого семейства машин, для ВДВ с требованиями по авиадесантированию весом 20-25 тонн и для сухопутных войск без этих требований весом 25-30 тонн.
Возможность увеличения веса позволит обеспечить более высокую защищенность машин путем дополнительного бронирования, установки динамической и активной защиты, а также обеспечить возможность быстрого монтажа дополнительной брони в зависимости от выполняемых задач. В этом случае для сохранения характеристик по подвижности необходимо предусматривать резерв мощности по силовой установке или ее замену на более мощную.
Для семейства этих машины могут быть предусмотрены три варианта боевых модулей.
Для БМП, БМД и БТР – модуль с автоматической пушкой калибра 57 мм и пусковыми установками управляемых ракет, вместо навязанного Тульским КБ приборостроения боевого модуля еще на БМП-3 и перешедшего на все последующие легкобронированные машины со спаренными 100-мм и 30-мм пушками, основной целью которой было обеспечение стрельбы 100-мм управляемой ракетой. На «Спрут-СДМ1» уже была обеспечена стрельба 125-мм управляемой ракетой, и необходимость установки такой пушки давно отпала.
Для легкого танка боевой модуль со 125-мм танковой пушкой, обеспечивающей стрельбу как артиллерийскими снарядами, так управляемыми ракетами, унифицированными с танковыми боеприпасами.
Легкий танк по огневой мощи должны соответствовать основному танку «Армата» со 125-мм пушкой, для чего легкий танк должен оборудоваться приборами СУО основного танка и бортовым информационно-управляющим комплексом для взаимодействия в составе подразделений разнородных сил.
Для самоходной артиллерийско-минометной установки — боевой модуль со 120-мм орудием, разрабатываемым в рамках проекта «Лотос» и обеспечивающим стрельбу артиллерийскими снарядами и минами.
Так что в ответ на программу США разработки семейства легкобронированных машин, в том числе и легкого танка, у России имеется достойный ответ по разработке нового поколения такого семейства машин с учетом опыта уже проверенного в войсках легкого танка «Спрут-СД». Главное — довести эти работы до логического конца и обеспечить внедрение машин в войска.
- Автор:
- Юрий Апухтин
- Использованы фотографии:
- modernweapon.ru
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