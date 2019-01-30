Мадуро рассказал о возможности ареста оппозиционера Гуаидо

Генеральному прокурору предстоит действовать, и он уже начал действовать, предстоит действовать Верховному суду — и он уже действует. И то, что решат прокуратура и суды, будет исполнено в венесуэльской юридической системе.

Но нет сомнений в том, что Трамп отдал приказ меня убить. Он сказал об этом колумбийскому правительству, колумбийской мафии.