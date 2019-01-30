Мадуро рассказал о возможности ареста оппозиционера Гуаидо
Президент Венесуэлы сегодня дал эксклюзивное интервью российскому средству массовой информации.
Это РИА Новости. В интервью Мадуро, которого всеми силами пытаются сместить с президентской должности заокеанские «друзья» Венесуэлы, ответил на вопрос о том, есть ли уже ордер на арест незаконно провозгласившего себя главой государства Хуана Гуаидо.
По словам Николаса Мадуро, сейчас в Венесуэле всё идёт к тому, чтобы нарушить конституционные основы государственности - со стороны оппозиции и её зарубежных кураторов. Из заявления Мадуро:
Таким образом, Мадуро фактически дал понять, что арест Гуаидо возможен, однако при этом добавил, что на данный момент ордера об аресте нет.
В ходе интервью Николасу Мадуро был задан вопрос о том, не знает ли он о возможности готовящегося покушения на него? Президент Венесуэлы ответил, что он христианин, верующий в защиту Господа. Также Мадуро добавил, что в его защиту выступает народ Венесуэлы, свою работу осуществляют венесуэльские разведслужбы.
Мадуро:
По словам президента Венесуэлы, если с ним что-то произойдёт, то вся ответственность будет лежать на президентах США и Колумбии. При этом Николас Мадуро добавил, что у него в Венесуэле надёжная система защиты, «в первую очередь со стороны Бога, который даст долгую жизнь».
Напомним, что в США на днях отказались признавать Мадуро легитимным президентом и ввели против страны новые санкции.
Это РИА Новости. В интервью Мадуро, которого всеми силами пытаются сместить с президентской должности заокеанские «друзья» Венесуэлы, ответил на вопрос о том, есть ли уже ордер на арест незаконно провозгласившего себя главой государства Хуана Гуаидо.
По словам Николаса Мадуро, сейчас в Венесуэле всё идёт к тому, чтобы нарушить конституционные основы государственности - со стороны оппозиции и её зарубежных кураторов. Из заявления Мадуро:
Генеральному прокурору предстоит действовать, и он уже начал действовать, предстоит действовать Верховному суду — и он уже действует. И то, что решат прокуратура и суды, будет исполнено в венесуэльской юридической системе.
Таким образом, Мадуро фактически дал понять, что арест Гуаидо возможен, однако при этом добавил, что на данный момент ордера об аресте нет.
В ходе интервью Николасу Мадуро был задан вопрос о том, не знает ли он о возможности готовящегося покушения на него? Президент Венесуэлы ответил, что он христианин, верующий в защиту Господа. Также Мадуро добавил, что в его защиту выступает народ Венесуэлы, свою работу осуществляют венесуэльские разведслужбы.
Мадуро:
Но нет сомнений в том, что Трамп отдал приказ меня убить. Он сказал об этом колумбийскому правительству, колумбийской мафии.
По словам президента Венесуэлы, если с ним что-то произойдёт, то вся ответственность будет лежать на президентах США и Колумбии. При этом Николас Мадуро добавил, что у него в Венесуэле надёжная система защиты, «в первую очередь со стороны Бога, который даст долгую жизнь».
Напомним, что в США на днях отказались признавать Мадуро легитимным президентом и ввели против страны новые санкции.
- Использованы фотографии:
- Фейсбук/Мадуро
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