Украинский танк БМ "Оплот" так и не доехал до американских военных

БМ "Оплот" для США на ГП "Завод имени В.А. Малышева", январь 2019 г.

Украина так и не смогла поставить в США единственный экземпляр танка "Оплот", о продаже которого с большой помпой было объявлено в Киеве в феврале 2018 года, передает блог bmpd.Как ранее сообщалось, в феврале 2018 года на Украине заявили о поставке в США одного экземпляра танка "Оплот", изготовленного ГП "завод имени Малышева". Данное событие назвали "очень перспективным" и "открывающим доступ украинским технологиям" на военный рынок Соединенных Штатов. В Киеве заявляли, что изучив украинский танк, США могут принять решение о закупке уже партии "Оплотов".Предполагалось, что в 2018 году "завод имени Малышева" закончит таиландский контракт, после чего поставит один танк на экспорт, а также начинает поставку "Оплотов" в войска.Как оказалось, договор между ГП "завод имени Малышева" и украинским госпредприятием "Спецэкспорт" на изготовление одного танка "Оплот" для поставки в интересах Министерства обороны США был заключен еще 1 июня 2012 года. Завод обязался передать в собственность "Спецэкспорта" танк БМ "Оплот" стоимостью 30,576 млн. грн. не позднее 31 декабря 2012 года, однако за 7 лет строительства танка, стоимость его не только возросла в 4 раза, но он вообще не был построен, поскольку завод имени Малышева является банкротом. В итоге стороны заключили мировое соглашение о разрыве контракта. Недостроенный танк БМ "Оплот" находится в цехах завода-банкрота, а американские военные так и не узнали,они лишились.