Минобороны не оставит безымянным ни одного военного судна
Военное ведомство начало масштабное переименование кораблей и судов ВМФ РФ, сообщают Известия.
Первыми новые названия стали получать «безымянные» плавсредства Балтийского флота, в том числе буксиры, танкеры, различные транспорты и катера, имеющие буквенные и цифровые обозначения.
Система переименования была разработана в прошлом году. Командованием принято решение давать судам вспомогательного флота имена известных в России людей. На Балтфлоте уже появились суда, названные в честь моряков и командиров кораблей. Не были забыты и знаменитые хоккейные тренеры – Анатолий Тарасов и Виктор Тихонов, которые много лет проработали в армейских спортклубах.
Переименование также затронуло боевые корабли. Малым кораблям дадут имена небольших российских городов. Так, в конце 2018 года «Ураган» был переименован в «Мытищи». Скоро на БФ появятся МРК «Советск», «Козельск» и «Одинцово».
Позднее система переименований будет внедрена и на остальных флотах.
Экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов считает, что новые названия кораблей (судов) повысят их статус и положительно повлияют на морально-психологическое состояние экипажей.
Среди новых названий имена моряков, получивших звания Героев Советского Союза (Василий Старостин, Борис Ущев, Иван Иванов), военных ученых и других известных людей.
По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, логика в назывании судов, безусловно есть: командование хочет сохранить память о знаковых для флота людях.
Газета напоминает, что традиция обозначения судов буквенными и цифровыми кодами пошла с советских времен.
Первыми новые названия стали получать «безымянные» плавсредства Балтийского флота, в том числе буксиры, танкеры, различные транспорты и катера, имеющие буквенные и цифровые обозначения.
Система переименования была разработана в прошлом году. Командованием принято решение давать судам вспомогательного флота имена известных в России людей. На Балтфлоте уже появились суда, названные в честь моряков и командиров кораблей. Не были забыты и знаменитые хоккейные тренеры – Анатолий Тарасов и Виктор Тихонов, которые много лет проработали в армейских спортклубах.
Переименование также затронуло боевые корабли. Малым кораблям дадут имена небольших российских городов. Так, в конце 2018 года «Ураган» был переименован в «Мытищи». Скоро на БФ появятся МРК «Советск», «Козельск» и «Одинцово».
Позднее система переименований будет внедрена и на остальных флотах.
Экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов считает, что новые названия кораблей (судов) повысят их статус и положительно повлияют на морально-психологическое состояние экипажей.
Среди новых названий имена моряков, получивших звания Героев Советского Союза (Василий Старостин, Борис Ущев, Иван Иванов), военных ученых и других известных людей.
По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, логика в назывании судов, безусловно есть: командование хочет сохранить память о знаковых для флота людях.
Газета напоминает, что традиция обозначения судов буквенными и цифровыми кодами пошла с советских времен.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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