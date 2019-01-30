Группа террористов ликвидирована в Марокко
Тунисское издание «Ас-Сабах» сообщает об успешной антитеррористической операции, проведённой специальными службами Марокко.
Согласно заявлению представителя МВД этой страны, в состав подпольной организации джихадистов, присягнувших на верность «Исламскому государству» (запрещённому в РФ и многих иных странах мира), входило 13 мужчин возрастом от 22 до 44 лет.
Всего же, как сообщает марокканское информационное агентство «Morocco World News», по самым скромным оценкам, не менее 1,6 тыс. граждан этой страны присоединилось к различным джихадистским организациям на Ближнем Востоке (в том числе примерно 950 - к ИГ*, и минимум 600 экстремистов из этого числа к настоящему времени уничтожено) .
На след террористической сети удалось выйти в ходе расследования резонансного нападения джихадистов в декабре 2018 года. Всего спецслужбами Марокко было выявлено 3 ячейки радикальных исламистов в таких городах как Марракеш, Касабланка и Мохамеддийя.
По словам представителя правоохранительных органов, операция была одновременно проведена во всех трёх этих центрах, и как раз тогда, когда члены террористической сети были уже готовы начать нападения.
Трофеями сотрудников антитеррористических подразделений стали: гладкоствольное и автоматическое нарезное оружие, обмундирование, маски. Также были изъяты экстремистская литература и электронные устройства, содержащие разнообразные материалы джихадистов.
Напомним, что на территории Марокко в последние годы было осуществлено два крупных теракта, в ходе которых погибли иностранцы – это взрыв в Касабланке в 2003 году и в Марракеше в 2011 году, не считая десятков более мелких нападений. Последним же резонансным терактом на территории этой страны стало жестокое убийство в декабре прошлого года двух девушек из Скандинавии, путешествовавших по Марокко.
Согласно заявлению представителя МВД этой страны, в состав подпольной организации джихадистов, присягнувших на верность «Исламскому государству» (запрещённому в РФ и многих иных странах мира), входило 13 мужчин возрастом от 22 до 44 лет.
Всего же, как сообщает марокканское информационное агентство «Morocco World News», по самым скромным оценкам, не менее 1,6 тыс. граждан этой страны присоединилось к различным джихадистским организациям на Ближнем Востоке (в том числе примерно 950 - к ИГ*, и минимум 600 экстремистов из этого числа к настоящему времени уничтожено) .
Один из командиров ИГ*
На след террористической сети удалось выйти в ходе расследования резонансного нападения джихадистов в декабре 2018 года. Всего спецслужбами Марокко было выявлено 3 ячейки радикальных исламистов в таких городах как Марракеш, Касабланка и Мохамеддийя.
По словам представителя правоохранительных органов, операция была одновременно проведена во всех трёх этих центрах, и как раз тогда, когда члены террористической сети были уже готовы начать нападения.
Трофеями сотрудников антитеррористических подразделений стали: гладкоствольное и автоматическое нарезное оружие, обмундирование, маски. Также были изъяты экстремистская литература и электронные устройства, содержащие разнообразные материалы джихадистов.
Напомним, что на территории Марокко в последние годы было осуществлено два крупных теракта, в ходе которых погибли иностранцы – это взрыв в Касабланке в 2003 году и в Марракеше в 2011 году, не считая десятков более мелких нападений. Последним же резонансным терактом на территории этой страны стало жестокое убийство в декабре прошлого года двух девушек из Скандинавии, путешествовавших по Марокко.
- Использованы фотографии:
- https://buzzorange.com/2016/11/22/isis-kassim-confession/
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