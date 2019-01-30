Армейская авиация пополнится медицинскими вертолётами «Ансат»
Минобороны планирует начать закупки медицинских вертолетов «Ансат», оснащенных современными средствами для эвакуации и лечения больных, сообщают Известия.
В настоящее время военное ведомство проводит испытания машин. По их итогам будет принято решение о закупках.
Сообщается, что в войсках вертолеты с медицинскими модулями будут сведены в спасательные эскадрильи.
Как отметили в «Вертолетах России», «Ансат» сертифицирован для эксплуатации температуре окружающей среды от -45 до +50 Сº. Высокогорные испытания подтвердили возможность его использования на высотах до 3,5 км.
Военный эксперт Антон Лавров отметил, что сегодня в армии нет легких медицинских вертолетов – для экстренной эвакуации одного-двух бойцов посылаются Ми-8. Они больше и, следовательно, более уязвимы, чем «Ансат».
По его словам, принятие на вооружение легких вертолетов позволит сделать более гибкой тактику оказания медицинской помощи. Небольшая машина, например, сможет забирать раненых непосредственно с передовой.
Кроме того, медицинская версия «Ансата» будет востребована и в мирное время, в том числе для эвакуации больных из труднодоступных районов.
По данным газеты, сегодня винтокрылые «скорые» есть только в американской армии – это вертолеты UH-72 Lakota. По своим характеристикам они близки к российскому «Ансату».
Архивное фото
В настоящее время военное ведомство проводит испытания машин. По их итогам будет принято решение о закупках.
Сообщается, что в войсках вертолеты с медицинскими модулями будут сведены в спасательные эскадрильи.
Как отметили в «Вертолетах России», «Ансат» сертифицирован для эксплуатации температуре окружающей среды от -45 до +50 Сº. Высокогорные испытания подтвердили возможность его использования на высотах до 3,5 км.
Военный эксперт Антон Лавров отметил, что сегодня в армии нет легких медицинских вертолетов – для экстренной эвакуации одного-двух бойцов посылаются Ми-8. Они больше и, следовательно, более уязвимы, чем «Ансат».
По его словам, принятие на вооружение легких вертолетов позволит сделать более гибкой тактику оказания медицинской помощи. Небольшая машина, например, сможет забирать раненых непосредственно с передовой.
Кроме того, медицинская версия «Ансата» будет востребована и в мирное время, в том числе для эвакуации больных из труднодоступных районов.
По данным газеты, сегодня винтокрылые «скорые» есть только в американской армии – это вертолеты UH-72 Lakota. По своим характеристикам они близки к российскому «Ансату».
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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