Италия объявила о намерении вывести свои силы из Афганистана
Италия намерена вывести свой воинский контингент из Афганистана. Соответствующее заявление сделала министр обороны страны Элизабетта Трента в интервью газете Corriere della Sera.
Министр обороны Италии заявила, что итальянские военные находятся в Афганистане на протяжении 17 лет, за это время потеряли погибшими 54 человека и потратили 7 миллиардов евро. По ее убеждению, Италия внесла значительный вклад в урегулирование ситуации в стране, а учитывая, что противостоящие друг другу правительственные силы и боевики почти пришли к соглашению, наступает время вывести итальянские силы из Афганистана.
Ранее итальянское военное ведомство заявляло, что изучает возможности вывода своего военного контингента из Афганистана. Такая информация появилась на фоне заявлений некоторых СМИ о договоре командования американского контингента с талибами о заключении соглашения, которое предусматривает полный вывод армии США с территории страны в обмен на прекращение огня талибами.
На сегодняшний день в Афганистане находится 900 военнослужащих итальянской армии и их вывод обусловлен "национальными интересами", подчеркнула Трента, которые для Италии сосредоточены в Африке и Средиземноморье, а не в Афганистане. В пример она привела Францию, которая вывела свои силы из этого региона еще в 2014 году. В случае принятия положительного решения, после согласования с союзниками, вывод итальянского контингента может занять до одного года.
Министр обороны Италии заявила, что итальянские военные находятся в Афганистане на протяжении 17 лет, за это время потеряли погибшими 54 человека и потратили 7 миллиардов евро. По ее убеждению, Италия внесла значительный вклад в урегулирование ситуации в стране, а учитывая, что противостоящие друг другу правительственные силы и боевики почти пришли к соглашению, наступает время вывести итальянские силы из Афганистана.
Ранее итальянское военное ведомство заявляло, что изучает возможности вывода своего военного контингента из Афганистана. Такая информация появилась на фоне заявлений некоторых СМИ о договоре командования американского контингента с талибами о заключении соглашения, которое предусматривает полный вывод армии США с территории страны в обмен на прекращение огня талибами.
На сегодняшний день в Афганистане находится 900 военнослужащих итальянской армии и их вывод обусловлен "национальными интересами", подчеркнула Трента, которые для Италии сосредоточены в Африке и Средиземноморье, а не в Афганистане. В пример она привела Францию, которая вывела свои силы из этого региона еще в 2014 году. В случае принятия положительного решения, после согласования с союзниками, вывод итальянского контингента может занять до одного года.
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