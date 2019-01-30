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Самолёт ВМС США провёл разведку района ракетных пусков кораблей ВМФ РФ

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Самолет-разведчик Военно-морских сил США провел разведку закрытого для полетов, согласно международному извещение для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей, района Средиземного моря, где проводятся ракетные пуски кораблями ВМФ РФ, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Самолёт ВМС США провёл разведку района ракетных пусков кораблей ВМФ РФ



Российское Минобороны заявило о проведении ракетных стрельб кораблями постоянного соединения ВМФ РФ в международных водах Средиземного моря, которые пройдут 30-31 января с 10 до 18 мск. вр. и указало координаты проведения ракетных пусков. Не смотря на предупреждение, американская разведка направила в район учений патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, который совершил длительный разведывательный полет над закрытым морским районом.

Как следует из данных западных авиаресурсов, американский разведчик, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, игнорируя международное предупреждение о закрытии района, в течение около часа курсировал вблизи побережья Сирии, проводя разведку авиабазы ВКС РФ Хмеймим и базы материально-технического обеспечения российского ВМФ в сирийском порту Тартус. Временами самолет приближался к российским базам на расстояние 30-40 км. Полет проходил на высоте почти 5 километров.

В восточном Средиземноморье находится постоянное морское соединение ВМФ РФ, включающее в себя до 10 кораблей и судов. Российская эскадра периодически проводит учения с боевыми пусками ракет, для чего заранее объявляет о закрытии определенного района для пролетов самолетов и прохода кораблей.
Использованы фотографии:
https://asianmilitaryreview.com/
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