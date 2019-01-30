Самолёт ВМС США провёл разведку района ракетных пусков кораблей ВМФ РФ

Самолет-разведчик Военно-морских сил США провел разведку закрытого для полетов, согласно международному извещение для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей, района Средиземного моря, где проводятся ракетные пуски кораблями ВМФ РФ, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.Российское Минобороны заявило о проведении ракетных стрельб кораблями постоянного соединения ВМФ РФ в международных водах Средиземного моря, которые пройдут 30-31 января с 10 до 18 мск. вр. и указало координаты проведения ракетных пусков. Не смотря на предупреждение, американская разведка направила в район учений патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, который совершил длительный разведывательный полет над закрытым морским районом.Как следует из данных западных авиаресурсов, американский разведчик, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, игнорируя международное предупреждение о закрытии района, в течение около часа курсировал вблизи побережья Сирии, проводя разведку авиабазы ВКС РФ Хмеймим и базы материально-технического обеспечения российского ВМФ в сирийском порту Тартус. Временами самолет приближался к российским базам на расстояние 30-40 км. Полет проходил на высоте почти 5 километров.В восточном Средиземноморье находится постоянное морское соединение ВМФ РФ, включающее в себя до 10 кораблей и судов. Российская эскадра периодически проводит учения с боевыми пусками ракет, для чего заранее объявляет о закрытии определенного района для пролетов самолетов и прохода кораблей.