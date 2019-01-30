Заявлено об устранении вибрационных проблем на двигателях для РН "Ангара"
Информационная служба «Интерфакс», ссылаясь на инженера-конструктора НПО «Энергомаш» Ивана Бурцева, сообщает об устранении проблемы с ракетным двигателем РД-191.
Ранее в средствах массовой информации появилась выдержка из доклада для "Королёвских чтений", в которой говорилось о наличии проблем в двигателе, связанных с вибрациями низкой частоты, проявляемых при определённых режимах работы двигателя. При этом сами докладчики отметили, что публикации в СМИ о якобы дефектах двигателей РД-191 не имеют ничего общего с действительностью. Речь идёт не о дефектах, а о выявлении тех проблем, которые устраняются в процессе работы над двигателем.
По словам Ивана Бурцева, вопрос решён. Определённые колебания, по его словам, в процессе работы ракетного двигателя остаются, однако «они в пределах нормы».
Для справки: ракетный двигатель РД-191 – однокамерный, жидкостный. Он предназначен для эксплуатации на ракетах семейства «Ангара». Сухая масса двигателя составляет 2,2 тонны. Тяга в безвоздушном пространстве – 212,6 тс. Время работы – 270 с. Разработчиком этой ракетной силовой установки является НПО «Энергомаш» им. В. П. Глушко. Основой для этого двигателя стал РД-170.
Ранее в средствах массовой информации появилась выдержка из доклада для "Королёвских чтений", в которой говорилось о наличии проблем в двигателе, связанных с вибрациями низкой частоты, проявляемых при определённых режимах работы двигателя. При этом сами докладчики отметили, что публикации в СМИ о якобы дефектах двигателей РД-191 не имеют ничего общего с действительностью. Речь идёт не о дефектах, а о выявлении тех проблем, которые устраняются в процессе работы над двигателем.
По словам Ивана Бурцева, вопрос решён. Определённые колебания, по его словам, в процессе работы ракетного двигателя остаются, однако «они в пределах нормы».
Для справки: ракетный двигатель РД-191 – однокамерный, жидкостный. Он предназначен для эксплуатации на ракетах семейства «Ангара». Сухая масса двигателя составляет 2,2 тонны. Тяга в безвоздушном пространстве – 212,6 тс. Время работы – 270 с. Разработчиком этой ракетной силовой установки является НПО «Энергомаш» им. В. П. Глушко. Основой для этого двигателя стал РД-170.
- Использованы фотографии:
- Владислав Чёрный, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27978117
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter