Российскую МБР "Сармат" покажут США только перед развёртыванием

Летные испытания МБР "Сармат" еще не начинались", об их начале мы уведомим американскую сторону

Россия не будет показывать Соединенным Штатам новейшую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат", пока не приступит к ее развертыванию, сообщает "Иньерфакс" со ссылкой на источник, близко знакомый с ситуацией.Как пишет издание, договор ограничения стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный Россией и США, предполагает, что новая МБР "Сармат" может быть показана американским инспекторам, но сделано это будет только после окончания летно-конструкторских испытаний перед ее развертыванием.Ранее в некоторых российских СМИ появилась информация, что на машиностроительном заводе "Красмаш", который будет производить новую МБР, ожидают делегацию из Соединенных Штатов, которой якобы "покажут больше, чем журналистам". Комментируя данные публикации, источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что ракету, возможно и покажут, но только после окончания летно-конструкторских испытаний.- добавил он.В конце прошлого года сообщалось, что началом летно-конструкторских испытаний МБР "Сармат" установлен 2019 год, а окончанием - 2021 год. В том же 2021 году промышленность должна будет освоить серийное производство нового оружия и сопутствующих систем. Кроме этого, в 2021 году на боевое дежурство заступит первый ракетный полк, вооруженный "Сарматами". Это будет один из полков 62-й ракетной Ужурской Краснознаменной дивизии РВСН. Далее МБР поступит на вооружение Домбаровской дивизии РВСН.МБР РС-28 "Сармат" готовят на смену самой мощной в мире МБР шахтного базирования РС-20В "Воевода" (НАТО - SS-18 "Сатана"). Не исключено, что ракета станет носителем гиперзвуковых блоков "Авангард".