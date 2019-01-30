Германия поставит Израилю ещё три подлодки «Дельфин»
Германия на правительственном уровне дала согласие Израилю на поставку очередной партии из трех подводных лодок типа Dolphin («Дельфин») производства компании ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), сообщает Mil.Press FlotProm.
Новые субмарины предназначены для замены ДЭПЛ «Дельфин» первого поколения. Это позволит израильским ВМС сохранить численность подводного флота на уровне 6 единиц.
Стоимость сделки оценивается в 2 млрд. евро.
В настоящее время в составе ВМС Израиля находятся 5 подлодок Dolphin первого и второго поколения.
Издание напоминает, что до 2000 года израильский флот получил три первых субмарины серии Batch-1: «Дельфин», «Левиафан» и «Текума», построенные в Германии по модифицированному проекту «Тип-212».
В 2014 и 2016 годах Израиль получил еще две подлодки, но уже улучшенной версии Batch 2, оснащенные воздухонезависимой энергетической установкой. Третья лодка сейчас достраивается на предприятии компании TKMS, и будет передана заказчику в этом году.
Переговоры о поставке третьей партии начались в 2016 году, однако в начале следующего года были прерваны. Причиной стал разразившийся в Израиле скандал, связанный с выявлением фактов коррупции как раз при заключении контрактов на покупку немецких субмарин. Под подозрением оказались 7 израильских чиновников. В Берлине тогда заявили, что переговоры будут продолжены только после завершения этого дела. И в конце 2017 года они действительно возобновились.
ПЛ Dolphin имеет водоизмещение (подводное) 1840 т. Ее длина – чуть более 56 м, предельная глубина – 350 м. Скорость – до 20 узлов, автономность – 50 суток. Вооружена противокорабельными ракетами «Гарпун» и 533-мм торпедами.
Новые субмарины предназначены для замены ДЭПЛ «Дельфин» первого поколения. Это позволит израильским ВМС сохранить численность подводного флота на уровне 6 единиц.
Стоимость сделки оценивается в 2 млрд. евро.
В настоящее время в составе ВМС Израиля находятся 5 подлодок Dolphin первого и второго поколения.
Издание напоминает, что до 2000 года израильский флот получил три первых субмарины серии Batch-1: «Дельфин», «Левиафан» и «Текума», построенные в Германии по модифицированному проекту «Тип-212».
В 2014 и 2016 годах Израиль получил еще две подлодки, но уже улучшенной версии Batch 2, оснащенные воздухонезависимой энергетической установкой. Третья лодка сейчас достраивается на предприятии компании TKMS, и будет передана заказчику в этом году.
Переговоры о поставке третьей партии начались в 2016 году, однако в начале следующего года были прерваны. Причиной стал разразившийся в Израиле скандал, связанный с выявлением фактов коррупции как раз при заключении контрактов на покупку немецких субмарин. Под подозрением оказались 7 израильских чиновников. В Берлине тогда заявили, что переговоры будут продолжены только после завершения этого дела. И в конце 2017 года они действительно возобновились.
ПЛ Dolphin имеет водоизмещение (подводное) 1840 т. Ее длина – чуть более 56 м, предельная глубина – 350 м. Скорость – до 20 узлов, автономность – 50 суток. Вооружена противокорабельными ракетами «Гарпун» и 533-мм торпедами.
- Использованы фотографии:
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