На юго-востоке Ирана произошёл двойной теракт
Иранское новостное агентство «Pars today» сообщило, что в городе Захедан, столице провинции Сеистан и Белуджистан, произошли 2 взрыва.
Бригадный генерал Мухаммад Ганбари официально сообщил, что взрывы были произведены на одной из городских улиц посредством самодельных безоболочных взрывных устройств, с промежутком в несколько минут.
Несмотря на то, что террористы устроили традиционную ловушку (когда после первого взрыва собирается толпа зевак и тогда происходит второй взрыв), в этот раз это не сработало по причине подготовленности людей, которые не стали собираться в толпу в районе первого взрыва, а также относительно небольшой силы каждого из взрывных устройств. Благодаря этому в результате терактов пострадало 4 человека.
Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группа «Джайш аз-Зульм», объединяющая радикальных салафитов, также известная своей поддержкой джихадистов в Сирии.
Название данного объединения религиозных экстремистов можно перевести как «Противостоящие притеснению», и оно в последние годы известно двумя крупными атаками на отряды погранвойск Ирана, в результате которых было убито, в одном случае – 9, а в другом - 8 военнослужащих этого государства.
По мнению специальных служб Исламской республики Иран, не подтверждённому точными фактами, данная террористическая группа связана с США и Израилем.
Бригадный генерал Мухаммад Ганбари официально сообщил, что взрывы были произведены на одной из городских улиц посредством самодельных безоболочных взрывных устройств, с промежутком в несколько минут.
Несмотря на то, что террористы устроили традиционную ловушку (когда после первого взрыва собирается толпа зевак и тогда происходит второй взрыв), в этот раз это не сработало по причине подготовленности людей, которые не стали собираться в толпу в районе первого взрыва, а также относительно небольшой силы каждого из взрывных устройств. Благодаря этому в результате терактов пострадало 4 человека.
Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группа «Джайш аз-Зульм», объединяющая радикальных салафитов, также известная своей поддержкой джихадистов в Сирии.
Название данного объединения религиозных экстремистов можно перевести как «Противостоящие притеснению», и оно в последние годы известно двумя крупными атаками на отряды погранвойск Ирана, в результате которых было убито, в одном случае – 9, а в другом - 8 военнослужащих этого государства.
По мнению специальных служб Исламской республики Иран, не подтверждённому точными фактами, данная террористическая группа связана с США и Израилем.
- Использованы фотографии:
- ИА "Pars today"
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