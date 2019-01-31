Польские фермеры заявили свою предвыборную повестку

28 января Польша украсилась жёлтыми жилетами протестующих фермеров. Здесь прошла общенациональная акция протеста, организованная движением «Агросоюз» и Ассоциацией производителей овощей. Фермеры перекрыли дороги в Великопольском, Лодзинском, Подляском и других воеводствах. Они требовали встречи с президентом Польши Анджеем Дудой и помощи властей в разрешении проблем аграриев.Это не первая акция протестов польских фермеров. Недовольство своим положением они выразили ещё в прошлом июле. Уже тогда зазвучали тревожные нотки, что без поддержки правительства польское село начинает вымирать.Именно нынешние власти фермеры обвиняют в том, что из-за санкций против России сократился рынок сбыта их продукции, что Польшу открыли для поставок продовольствия из Украины, что Варшава участвует в проекте дотирования датских аграриев и т.д. Добавила проблем польскому селу прошлогодняя засуха, ущерб от которой оценивается примерно в миллиард долларов.Летний протест фермеров остался без последствий. Так уже было, когда обеспокоенные падением доходов вследствие санкционной войны ЕС с Россией поляки устраивали пикеты в Брюсселе возле штаб-квартиры Еврокомиссии, перекрывали железные и автомобильные дороги у себя на родине, устраивали манифестации в центре Варшавы. Власти не вняли просьбам и требованиям селян.Похоже, на этот раз фермеры настроены более решительно. Их лидеры выработали целый план действий. По примеру французов они взяли на вооружение тактику «жёлтых жилетов» и в конце прошлого года провели ряд протестных акций. 12 декабря, например, заблокировали под Варшавой одну из важнейших польских автомагистралей, идущую от украинской границы в Германию.Тогда фермеры в жёлтых жилетах потребовали введение пошлин на поставляемое Украиной продовольствие и выплату компенсаций за животных, потерянных в результате распространения африканской чумы свиней. Украинская тема в польских протестах проявилась не случайно.Пару лет назад Варшава выделила Киеву 100 млн. евро для обустройства пограничных переходов, но отказалась дать собственным фермерам 7 млн. злотых (примерно $2 млн.) в качестве компенсации за потерю урожая картофеля и кукурузы, уничтоженного дикими кабанами. Фермеры это запомнили.Теперь через обустроенную границу из Украины в Польшу пошли зерно, фрукты, ягоды. По понятным причинам, себестоимость украинского продовольствия значительно ниже польского. Потому оно вполне конкурентоспособно, хоть и приправлено изрядно удобрениями, применение которых в ЕС ограничено или запрещено.За прошедший сельскохозяйственный год только свежих и переработанных ягод украинские компании поставили в Польшу на $56 миллионов. Вместе с ежегодными потерями от российских санкций, оцениваемых в $500 миллионов, удар по доходам польских фермеров получился серьёзный.Вот потому они сегодня требуют от правительства, во-первых, ввести на украинские товары пошлины и специальную маркировку, указывающую на использование удобрений. Во-вторых, отменить антироссийские санкции и восстановить взаимовыгодную торговлю с Россией.«Я не понимаю нашу дипломатическую политику, – заявил в эфире Radio Zet председатель Ассоциации польских производителей овощей Михал Колодзейчак. – Польша защищает Украину, которая нас не уважает, а после многих лет торговли с Россией переговоры с ней внезапно прекращаются. Оставим историю, для нас самое главное – торговля... Мы рассматриваем этих людей (россиян), как старых деловых партнёров. А теперь государство даже не разговаривает с ними».Так Колодзейчак публично сформулировал две важные политические цели польских аграриев. У властей в Варшаве иная позиция. Выключенная из нормандского процесса Польша вдруг почувствовала, что на фоне некоторого охлаждения отношений между ЕС и Украиной она может стать покровителем киевской власти и тем самым приподнять свой статус до уровня регионального центра Восточной Европы.Только так можно объяснить дрейф Варшавы навстречу Киеву. Вначале он выразился в смягчении польской позиции по закону об Институте национальной памяти, ставшем яблоком раздора между двумя странами. В середине января по представлению президента Анджея Дуды Конституционный суд Польши признал неконституционными определения «украинские националисты» и «Восточная Малопольша», содержащиеся в спорном законе. Этому решению суда в Киеве, что называется, аплодировали стоя.Затем на очередном форуме XII «Европа-Украина», прошедшем на минувшей неделе в польском Жешуве, защитником киевской власти выступил маршал Сейма Польши Марек Кухчиньский. Он обрушился с резкой критикой на европейцев, допустивших строительство газопровода «Северный поток-2».«Строительство газопровода, а потом и ещё одной ветки, означает согласие Европы на то, чтобы Украина потеряла самостоятельность, на то, чтобы Украину бросить на растерзание», – зашёлся пафосом Кухчиньский на трибуне форума. Его риторика была прямо направлена против России и ласкала слух той части украинцев, что уже стала отторгаться польским обществом, и аграриями в первую очередь.Они настроены очень по-боевому. Свою январскую акцию профсоюзные лидеры польских аграриев называют не иначе, как «крестьянским восстанием». Оправдывая несколько завышенную оценку своего действа, Михал Колодзейчак предупредил власти, что протесты в понедельник – это только начало «агровосстания», а настоящую «бомбу» они готовят через десять дней.«В случае, если президент, с которым мы уже связались по телефону, не примкнет к нам в борьбе за польское сельское хозяйство, уже 6 февраля Варшаву ждет настоящая осада», – предупредил поляков глава Ассоциации производителей овощей.Власти на угрозы фермеров отреагировали весьма сдержанно, да это и понятно. Ведь для того, чтобы выполнить требования аграриев, нужно основательно подкорректировать международную политику Польши и, как минимум, отказаться от уже привычных всем позиций – оголтелой русофобии и потворства националистическому режиму в Киеве.К этому в Варшаве явно не готовы. Но вот что примечательно. Свою протестную активность фермеры наращивают в год парламентских выборов в Польше. Осенью будут переизбраны Сейм и Сенат, в которых пока уверенно чувствует себя правоконсервативная партия «Право и справедливость».В 2015-м году она получила 235 депутатских мандатов из 460 в Сейме и 61 место из 100 в Сенате. Это позволило «ПиС» впервые в посткоммунистической истории страны сформировать однопартийное правительство большинства. Как известно, базовым электоратом правящей партии стало сельское население Польши. То самое, что, по мнению профсоюзных лидеров аграриев, «теперь вымирает».Возможно, жёсткая оценка вымирания села несколько завышена, однако крестьянские протесты, безо всякого сомнения, ударят по популярности партии «Право и справедливость» и прямо повлияют на её дальнейшие перспективы. От предвыборной повестки, заявленной сейчас протестующими фермерами, польские власти вряд ли смогут отмахнуться.