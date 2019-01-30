В Сети появилась информация о конкуренте «Арматы»
В интернете появились данные о перспективном танке «Бурлан», разработка которого велась в Петербурге примерно в одно время с Т-14 «Армата», пишет Российская газета.
По некоторым данным, в основе разработки лежал «Объект 299», известный также под названием «Танк предельных параметров». Над его созданием конструкторы трудились с 1980-х годов. Кроме танка на его базе предполагалось создать еще несколько машин, в том числе тяжелую БМП, САУ и различную инженерную технику. Но позднее финансирование проекта было прекращено.
Сообщается, что основным отличием «Бурлана» от Т-14 должен был стать газотурбинный двигатель. Скорее всего, модернизированный ГТД-1250, мощность которого планировалось довести до 1400 л.с.
Другой особенностью машины было бы использование большого количества элементов танка Т-80, что значительно бы удешевило проект. В качестве главного орудия предлагалась пушка 2А82 калибра 125 мм, такая же, как у «Арматы».
Однако все задумки петербургских конструкторов остались на бумаге – ни одного макета «Бурлана» изготовлено не было.
Напомним, летом 2018 года в Сети появилось фото советского перспективного танка «Объект 490», получившего прозвище «дедушка "Арматы"».
Тяжелая машина создавалась в рамках масштабной программы по разработке танка нового поколения. Уже тогда инженеры предложили разделить корпус на изолированные друг от друга отсеки. Экипаж предполагалось разместить в отсеке, расположенном в центре танка.
По некоторым данным, в основе разработки лежал «Объект 299», известный также под названием «Танк предельных параметров». Над его созданием конструкторы трудились с 1980-х годов. Кроме танка на его базе предполагалось создать еще несколько машин, в том числе тяжелую БМП, САУ и различную инженерную технику. Но позднее финансирование проекта было прекращено.
Сообщается, что основным отличием «Бурлана» от Т-14 должен был стать газотурбинный двигатель. Скорее всего, модернизированный ГТД-1250, мощность которого планировалось довести до 1400 л.с.
Другой особенностью машины было бы использование большого количества элементов танка Т-80, что значительно бы удешевило проект. В качестве главного орудия предлагалась пушка 2А82 калибра 125 мм, такая же, как у «Арматы».
Однако все задумки петербургских конструкторов остались на бумаге – ни одного макета «Бурлана» изготовлено не было.
Напомним, летом 2018 года в Сети появилось фото советского перспективного танка «Объект 490», получившего прозвище «дедушка "Арматы"».
Тяжелая машина создавалась в рамках масштабной программы по разработке танка нового поколения. Уже тогда инженеры предложили разделить корпус на изолированные друг от друга отсеки. Экипаж предполагалось разместить в отсеке, расположенном в центре танка.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/mannycalavera15
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