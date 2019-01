Электромагнитное оружие. В публикациях и реальности

По материалам:

Согласно разным данным, в настоящее время ведущие страны мира разрабатывают перспективные виды вооружения, использующие т.н. новые физические принципы. Уже получены определенные успехи в тех или иных сферах, а кроме того, новое оружие становится поводом для серьезного беспокойства со стороны военных или аналитиков. К примеру, в последние дни с подачи американской прессы в разных странах заговорили об опасности в виде перспективного электромагнитного оружия, создаваемого в России, Китае и других странах.Следует напомнить основные положения концепции оружия, использующего электромагнитный импульс (ЭМИ). Такое оружие представляет собой генератор кратковременного мощного импульса и предназначается для борьбы с радиоэлектронными системами противника. Мощный ЭМИ должен создавать наводки в электрических цепях вражеской аппаратуры и буквально сжигать ее. После успешной атаки с применением ЭМИ, в теории, противник лишается возможности использования средств связи и управления, локаторов и даже бортовых систем техники.Волну беспокойства на этот раз вызвала очередная статья в американском издании The Washington Free Beacon. Постоянный автор издания Билл Герц 24 января опубликовал материал под названием «China, Russia Building Super-EMP Bombs for ‘Blackout Warfare’» –«Китай и Россия создают супер-ЭМИ бомбу для «войны отключений». Поводом для появления этой статьи стала публикация доклада «Nuclear EMP Attack Scenarios and Combined-arms Cyber Warfare» («Сценарии ядерных и ЭМИ-атак и комбинированные боевые действия в киберпространстве»).Этот доклад в 2017 году был подготовлен для недавно распущенной негосударственной Комиссии по противодействию ЭМИ-угрозам для США (Commission to Assess the Threat to the United States from EMP Attack). В документе приводился ряд фактов и предположений относительно ЭМИ-оружия и его возможном влиянии на обстановку в мире. Автором доклада выступил доктор Питер Винсент Прай.В своей статье Б. Герц приводил наиболее интересные цитаты из доклада. В первую очередь, его интересовали возможности разных стран в контексте ЭМИ-систем, а также сферы применения последнего и результаты таких атак. Согласно докладу для негосударственной организации, сразу несколько «неблагонадежных» стран в настоящее время разрабатывают свое электромагнитное оружие, и в будущем способны применить его для решения своих военно-политических задач. Целями для ЭМИ-зарядов могут стать объекты в Европе, Северной Америке, а также на Ближнем и Дальнем Востоке.П.В. Прай указывает, что разработка ЭМИ-оружия ведется в России, в Китае, Северной Корее и в Иране. Подобные разработки рассматриваются в контексте «боевых действий шестого поколения», подразумевающих атаку военных и гражданских объектов в киберпространстве, а также с использованием электромагнитных импульсов. В связи с возможным влиянием на энергетические сети противника такие идеи также носят название «война отключений» (Blackout War).В качестве источника «боевого» ЭМИ предлагается использовать ядерные боеприпасы. При этом возможны разные способы их применения с отличающимся эффектом. Так, подрыв ядерного заряда на малой высоте сокращает радиус поражения ЭМИ, но увеличивает мощность воздействия на противника. Увеличение высоты подрыва приводит к обратным результатам: росту радиуса и сокращению мощности. При этом возможно получение выдающихся результатов. Так, подрыв ядерного заряда неназванной мощности на высоте 30 км, по расчетам автора доклада, способен привести к катастрофическим последствиям для инфраструктуры Северной Америки.В докладе «Nuclear EMP Attack Scenarios and Combined-arms Cyber Warfare» также предлагались возможные сценарии гипотетических вооруженных конфликтов с применением ЭМИ-оружия. По мнению авторов, Россия может применить свои системы такого рода против контингента НАТО в Европе, также существует угроза для континентальной части США. Китай якобы может ударить электромагнитным импульсом по инфраструктуре Тайваня. Целями для северокорейского оружия назначены Тайвань и Япония. Иран способен использовать ЭМИ против Израиля, Египта и Саудовской Аравии.Далее в докладе приводятся еще более интересные оценки, которые тоже цитирует Б. Герц. Террористы из группировки «Исламское государство» (запрещена в России) якобы могут приобрести ЭМИ-заряды у КНДР, а также получить ракеты малой дальности у Ирана. Затем ракеты с необычной боевой частью могут быть использованы для нанесения ударов по странам Средиземноморья. П.В. Прай также предполагает, что Пхеньян способен продать свои вооружения и другим террористическим организациям, и это тоже приведет к удару по третьим странам.По понятным причинам, в Free Beacon особо подробно цитируется часть доклада, посвященная возможным ЭМИ-ударам по территории Северной Америки и Соединенных Штатов в частности. В частности, приводятся данные о количественных особенностях гипотетической атаки. Так, всего 14 ядерных боезарядов (мощность не указана) с подрывом на высоте 60 миль своими электромагнитными импульсами способны вывести из строя ключевую инфраструктуру США. Вторая серия подобных ударов делает бесполезными основные объекты армии, в том числе стратегических ядерных сил.В докладе указывается, что опасность для США представляет деятельность сразу нескольких «диктаторских режимов». По американским целям могут ударить Россия, Китай, КНДР и Иран, не считая террористические организации. При этом имеются достаточно подробные и правдоподобные сведения о некоторых проектах такого рода. К примеру, российские военные и чиновники неоднократно рассказывали о разработке оружия на основе электромагнитного импульса.Статья издания Free Beacon, основанная на докладе П.В. Прайя, привлекла внимание читателей и стала причиной для ряда новых публикаций в разных средствах массовой информации. Вот уже несколько дней продолжается обсуждение электромагнитного оружия, его возможностей и потенциального влияния на обстановку в мире.Б. Герц из The Washington Free Beacon привел лишь отдельные цитаты из доклада «Nuclear EMP Attack Scenarios and Combined-arms Cyber Warfare». Сам документ включает 65 страниц и попросту не уместится в статье небольшого формата. В связи с этим за пределами статьи в Free Beacon осталась масса любопытной информации. К примеру, в ней упоминались только тезисы доклада, прямо связанные с применением ЭМИ-оружия, тогда как в исходном документе также рассматривались угрозы в киберпространстве, ядерное оружие и т.д. Также доклад имел некоторые особенности, которые не позволяют проявлять к нему с особое доверие.Вопреки различным перепечаткам в СМИ разных стран, доклад 2017 года не имеет прямого отношения к Пентагону или Конгрессу США. Он был подготовлен «частным» экспертом для негосударственной организации, которая к тому же не так давно успела прекратить свою деятельность. Эти обстоятельства показывают уровень документа и его потенциал в контексте влияния на военную политику Соединенных Штатов. Возможно, конгрессмены могли ознакомиться с докладом и узнать из него некоторые факты (либо вымысел), но вряд ли бы стали относиться к нему со всей серьезностью.Также в документе содержатся весьма смелые оценки и крайне интересные предположения. Некоторые из них основываются на слишком вольных допущениях, вряд ли допустимых для серьезного доклада. Тем не менее, П.В. Прай вспоминает о некоторых событиях прошлого, учитывает актуальную политическую повестку, а затем на их основе делает выводы. Его измышления и предположения могут, как минимум, вызывать вопросы, но при этом являются «политически верными» и отвечают интересам некоторых кругов США и других стран.К примеру, в качестве одного из доказательств в пользу способности и желания России использовать свое гипотетическое ЭМИ-оружие приводятся события двадцатилетней давности (стр. 3). В мае 1999 года в Вене состоялось заседание по линии Россия-НАТО, посвященное текущим событиям на Балканах. В ходе этого мероприятия глава российской делегации Владимир Лукин сделал интересное заявление. Он предложил представить картину событий, при которых Россия действительно хочет навредить США и помешать боевой работе НАТО и решению политических задач Альянса. В этом случае российская сторона может запустить межконтинентальную ракету и подорвать ее боевую часть на большой высоте над Соединенными Штатами. Получившийся электромагнитный импульс мог бы вывести из строя основную инфраструктуру государства. Другой российский делегат отметил: если одна ракета не справится, вслед за ней полетит другая.На основе этих заявлений автор доклада для Комиссии по ЭМИ делает далеко идущие выводы. Кроме того, он склонен доверять не самым лучшим источникам и принимать их информацию на веру. Так, рассматривая угрозы в кибернетическом пространстве (стр. 11), П.В. Прай со ссылкой на зарубежные источники пишет, что в декабре 2015 и декабре 2016 гг. Россия устроила информационные атаки. Следствием таких кибератак стало отключение электроэнергии в западных областях Украины и в Киеве.Предполагаемые сценарии использования ЭМИ-оружия могут выглядеть правдоподобными или излишне смелыми. При этом некоторые из них смотрятся крайне странно. Так, всерьез рассматривается гипотетическая ситуация, в которой ближневосточные террористы наносят ракетный удар по Италии и выводят ее объекты из строя при помощи электромагнитного импульса (стр. 45). В качестве источников оружия и материальной части для такой операции указываются Иран и КНДР. Как и почему Пхеньян и Тегеран должны начать сотрудничать с «Исламским государством» – не уточняется.В целом, доклад «Nuclear EMP Attack Scenarios and Combined-arms Cyber Warfare» выглядит весьма странно. Реалистичные опасения и оценки в нем сопровождаются спорными тезисами и чрезмерно вольными предположениями. Все это резко снижает его ценность. Кроме того, на ценности доклада негативно сказывается тот факт, что в СМИ его позиционируют как официальный документ Пентагона, представленный Конгрессу. Вряд ли серьезный документ нуждается в подобной неправдивой «рекламе».Документ, привлекший внимание издания The Washingtin Free Beacon, а затем и других средств массовой информации, вызывает массу сомнений и подозрений. По всей видимости, речь идет о некой бумаге «для внутреннего потребления», связанной с интересами и задачами той или иной политической группировки в Соединенных Штатах. При этом, несмотря на постоянное упоминание третьих стран, доклад не имеет прямого отношения к ним. Зарубежные разработки – как реальные, так и предполагаемые – оказываются лишь поводом для пугающих заявлений и прогнозов. К тому же, по неким непонятным причинам, доклад из середины 2017 года начали обсуждать только в январе 2019-го.Следует напомнить, что электромагнитное оружие действительно разрабатывается несколькими государствами и вполне может поступить на вооружение. Впрочем, по очевидным причинам, разработчики таких систем не торопятся раскрывать все подробности, что способствует появлению различных версий, предположений и слухов. Известно, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по теме ЭМИ-оружия ведутся и в нашей стране.Несколько лет назад в отечественной прессе появились сведения о разработке перспективного ракетного комплекса с боевой частью в виде электромагнитного боезаряда. Это изделие получило известность под названием «Алабуга». Однако позже официальные лица опровергли разработку подобного ракетного комплекса. В то же время, уточнили, что шифр «Алабуга» относится к научно-исследовательской работе по изучению перспектив ЭМИ-оружия. Осенью 2017 года стало известно, что ряд отечественных предприятий теперь работает над созданием перспективного оружия, пригодного к применению на практике, и в этом проекте используются итоги НИР «Алабуга». В дальнейшем вновь появлялись различные слухи, но официальные сообщения на этот счет уже не поступали.В настоящее время ведущие страны действительно проявляют интерес к вооружению, поражающему объекты противника при помощи мощного электромагнитного импульса. Имеются некоторые сведения о разработке подобных систем и о скором их поступлении на вооружение. Таким образом, в ближней или средней перспективе ведущие страны мира действительно смогут получить принципиально новое вооружение с особыми возможностями. Это означает, что позапрошлогодний доклад для Комиссии по ЭМИ-угрозам и последние публикации в зарубежной прессе все же имеют некоторое отношение к реальным событиям. Впрочем, реалистичность отдельных прогнозов не является достойным оправданием для чрезмерно смелых допущений и неправдоподобных сценариев.