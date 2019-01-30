Новый "Терминатор" на базе "Арматы" вооружат 57-мм "адскими молотилками"
Российское Минобороны может уже в этом году представить новую боевую машину поддержки танков БМПТ "Терминатор-3", созданную на платформе "Армата", пишет издание "Популярная механика" со ссылкой на эксперта в области бронетанковой техники Алексея Хлопотова.
Как пишет издание, новая версия "Терминатора", которая может быть представлена уже в этом году, кроме усиленной защиты, поучит также более мощное вооружение. По мнению Хлопотова, усиленное бронирование должно быть дополнено комплексом активной защиты. Кроме этого, вместо 30-мм пушек, установленных на БМПТ "Терминатор-2", новая версия получит два 57-мм автоматических орудия, прозванных "адскими молотилками", а также новый комплекс противотанковых управляемых ракет, что позволит БМПТ поражать цели противника на более дальнем расстоянии, чем в настоящее время.
Эксперт уверен, что боевые возможности нового "Терминатора" возрастут на порядок, а защита позволит выдерживать многочисленные попадания легкого оружия пехоты, для борьбы с которой он и предназначен. 57-мм пушки позволят боевой машине поражать не только легкобронированные цели на земле, но и с успехом бороться с вертолетами противника на значительных расстояниях. Для борьбы с танками БМПТ может использовать противотанковые ракеты.
Хлопотнов уверен, что такое сочетание сделает третью версию "Терминатора" одной из самых грозных боевых машин в своем классе.
Ранее сообщалось, что работы по созданию БМПТ "Терминатор-3" на базе платформы "Армата" ведутся на Уралвагонзаводе.
Как пишет издание, новая версия "Терминатора", которая может быть представлена уже в этом году, кроме усиленной защиты, поучит также более мощное вооружение. По мнению Хлопотова, усиленное бронирование должно быть дополнено комплексом активной защиты. Кроме этого, вместо 30-мм пушек, установленных на БМПТ "Терминатор-2", новая версия получит два 57-мм автоматических орудия, прозванных "адскими молотилками", а также новый комплекс противотанковых управляемых ракет, что позволит БМПТ поражать цели противника на более дальнем расстоянии, чем в настоящее время.
Эксперт уверен, что боевые возможности нового "Терминатора" возрастут на порядок, а защита позволит выдерживать многочисленные попадания легкого оружия пехоты, для борьбы с которой он и предназначен. 57-мм пушки позволят боевой машине поражать не только легкобронированные цели на земле, но и с успехом бороться с вертолетами противника на значительных расстояниях. Для борьбы с танками БМПТ может использовать противотанковые ракеты.
Хлопотнов уверен, что такое сочетание сделает третью версию "Терминатора" одной из самых грозных боевых машин в своем классе.
Ранее сообщалось, что работы по созданию БМПТ "Терминатор-3" на базе платформы "Армата" ведутся на Уралвагонзаводе.
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- https://mansden.ru/
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