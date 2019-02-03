Без человека есть куда. Обзор беспилотных систем. Часть 3

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Понятно, что наземные дистанционно управляемые машины (ДУМ) сложнее разрабатывать, чем летательные или морские аппараты просто потому, что на земле гораздо больше объектов, которые необходимо преодолевать, чем в воздухе или в воде.Директор американского Агентства стратегических возможностей, которое занимается прототипированием и испытаниями вариантов существующих систем и технологий, заметил: «Мы тщательно изучаем то, как выполняют свои задачи дистанционно управляемые аппараты коммерческого типа. Я вижу в них большой потенциал касательно военного применения. Мы сделали уже много военизированных вариантов. И некоторые из них вполне могут нести сложную военную службу». Он надеется, что «задействуя их с существующими технологиями, мы наработаем тот необходимый опыт и при появлении новых технологий мы уже будем готовы быстро создать эффективную платформу на их основе».По мнению представителя компании Roboteam North America, безэкипажные автомобили, хотя и должны быть высоконадежными и хорошо владеть обстановкой, для военных ДУМ подобные требования несколько снижены. «Если даже ДУМ ударится в стену, цена подобной ошибки здесь минимальна». Компания продала около 1000 дистанционно управляемых роботов в 20 стран, включая Австралию. Канаду, Францию, Израиль, Италию, Польшу, Великобританию и США.Компания Rheinmetall Canada разрабатывает многоцелевую ДУМ на базе колесной платформы повышенной проходимости 8x8 (с опциональной гусеничной конфигурацией). Эта полностью плавающая платформа развивает максимальную скорость 40 км/ч и отличается функцией «научись и повтори», позволяющей запоминать пройденные маршруты. Основное назначение платформы - разведка, но предполагается, что она будет выполнять и другие задачи: перевозка различных грузов, эвакуация пострадавших, ретранслятор связи и система вооружения. Машина может управляться по радиоканалу в прямой видимости или по спутниковой связи и программироваться для прохождения заданных промежуточных точек.Ведущая южнокорейская оборонная компания Hanwha на выставке OX Korea 2018 представила прототип новый дистанционно управляемой машин 6x6, которая будет разрабатываться и далее с целью удовлетворения потребностей южнокорейской армии.Шеститонный прототип, в настоящее время названный Unmanned Ground Combat Vehicle, имеет длину около 4,6 м, ширину 2,5 м и высоту 1,85 м с выдвинутой телескопической сенсорной мачтой.Прототип может перевозить груз массой около тонны, на выставке он был показан с стабилизированным дистанционно управляемым боевым модулем, вооруженным 12,7-мм пулеметом S&T Motiv К6, хотя может оснащаться другим вооружением в зависимости от требований задачи. Масштабная модель, также показанная на выставке, была вооружена модулем, вооруженным 7,62-мм пулеметом, а также пусковой установкой с двумя ПТУР.По некоторым оценкам, мировой рынок ДУМов к 2021 году достигнет 2,63 миллиарда долларов, причем самые высокие темпы роста наблюдаются в Азиатско-Тихоокеанский регионе, а точнее в таких странах, как Китай, Индия, Япония и Южная Корея.Военные и правоохранительные органы многих стран присматриваются к опыту американских военных по развертыванию роботов с вооружением. «Следующий конфликт будет уже с участием ДУМ, - предсказывает представитель компании Roboteam. - Роботы будут транспортировать раненых солдат, боеприпасы и вести наблюдение и разведку на поле боя. Для каждого найдется робот».Чем быстрее министерство обороны США сможет принять технологию коммерческих роботов, тем больше будут потенциальные выгоды. «Оно сможет получить надежные и недорогие технологии, которые смогут соответствовать потребностям военных. Это сэкономит минобороны много времени, а также средства на НИОКР».Безэкипажные системы, когда-то представляли собой нишевые возможности, но на наших глазах они серьезно меняют парадигму военных операций. Хотя они и предлагают альтернативу, которая позволяет выполнять боевые задачи более безопасно и более эффективно, они более уже не рассматриваются в качестве новой инновационной технологии, какой они считались совсем недавно. Военные многих стран в настоящее время скорее смотрят на новые пути использования этой технологии, а не рассматривают эту новую технологию как вещь в себе.БЛА широко использовались воюющими сторонами в сирийской гражданской войне. Открытые источники отмечают, что 27 апреля 2017 года израильская ракета MIM-104D комплекса PATRIOT сбила беспилотник сирийской армии, возможно или беспилотник ABADIL или MOHAJER производства Ghods Aviation Industries, либо иранский БЛА YASIR производства Iran Aviation Industries Organisation; все они были поставлены сирийской армии Ираном. Между тем 8 июня 2017 года иранский беспилотник SHAHED-129 был сбит в сирийском небе истребителем F-15E Strike EAGLE, a 12 дней спустя истребителем F-15E на юге страны был сбит второй беспилотник SHAHEO-129.Израильские зенитные управляемые ракеты MIM-104D вновь показали себя с лучшей стороны 19 сентября 2017 года, уничтожив неизвестный беспилотник, управляемый организацией Хезбалла, который пытался войти в израильское воздушное пространство над Голанскими высотами на северо-востоке страны. Около года назад, в ночь с 5 на 6 января 2018 года 10 самодельных БЛА, снаряженных взрывчаткой, были запущены в сторону российской военно-морской базы в Тартусе, а три атаковали авиабазу Хмеймим. По данным министерства обороны, семь беспилотников были уничтожены зенитным ракетно-пушечным комплексом Панцирь-С1, а три других посажены неназываемыми системами РЭБ. Из открытых источников следует, что в октябре 2015 года российская армия развернула несколько наземных комплексов РЭБ на сирийском театре, включая 1Л269 «Красуха-2» и 1РЛ257 «Красуха-4», которые способны подавлять частоты в диапазонах 2,3-3,7 ГГц и 8,5-17,7 ГГц, наряду с комплексами РЭБ «Леер-2» на базе автомобилей Тигр-М. Последняя система работает в диапазоне от 30 МГц до 3 ГГц.В сообщениях СМИ говорилось, что беспилотники, атаковавшие российскую базу, были доработаны из имеющихся в продаже радиоуправляемых моделей, которые затем были оснащены в основном минометными выстрелами. Эти беспилотники зачастую управляются по радиоканалу в диапазоне 300 МГц - 3 ГГц, поэтому возможно помехи ставил комплекс «Леер-2». Кроме того, подобные беспилотники необходимо контролировать в пределах прямой видимости, то есть из-за особенностей распространения радиоволн в дециметровом диапазоне комплекс "Леер-2" имел преимущества в том, что мог значительную часть энергии использовать для глушения сигналов управления на сравнительно небольшой дальности.Подход, принятый российской армией при нейтрализации последних атак беспилотников, во многом отражает два метода, принимаемыми армиями многих стран для поражения разведывательных и ударных беспилотников - главным образом поражение угрозы происходит за счет комбинации кинетического и электронного воздействия. Американская армия была весьма активна последние пару лет в борьбе с угрозой БЛА. В октябре 2017 года американское подразделение компании Leonardo, фирма DRS, получило контракт стоимостью до 42 миллионов долларов на систему MILDS (Mobile, Low, Slow UAV Integrated Defence System), испытания которой начались в том же месяце. Представленная на выставке AUSA 2017, система MILDS может устанавливаться на бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV. Все вместе сенсоры нескольких типов составляют комплекс MILDS, размещающийся на двух машинах M-ATV. На первой устанавливается оборудование наблюдения и разведки от DRS, которое включает традиционные оптико-электронные и инфракрасные сенсоры, способные обнаруживать и сопровождать БЛА, а согласно имеющейся информации, можно сделать вывод, что эта машина в перспективе может также получить комплект РЭБ, способный глушить радиочастотные каналы между БЛА и их станциями управления.Стоит заметить, что в сфере борьбы с БЛА использование активного радиоэлектронного подавления для глушения каналов управления беспилотников может выполнять две разные задачи. Первая, прямая постановка помех может использоваться для нарушения радиочастотного канала, таким образом, оператор лишается способности контролировать свой БЛА. Вторая, радиоэлектронное подавление может использоваться как точка входа для перехвата канала управления и последующего получения контроля над беспилотником.Последний подход, хотя и более сложный, позволяет операторам станции перехвата «принять» беспилотник и безопасно посадить его. Эта возможность может быть особенно полезной, когда БЛА действует в населенных пунктах или в зоне интенсивного воздушного движения, где он может представлять опасность для других судов.На втором автомобиле M-ATV комплекса MILDS установлен радар, возможно передающий в Х-диапазоне (8,5-10,68 ГГц). В этом случае антенна имеет достаточно небольшие размеры, позволяющие устанавливать ее на подобной платформе, при этом она способна обеспечить диапазон, необходимый для обнаружения БЛА и дальнейшего уничтожения его кинетическим способом, возможно штатным пулеметом автомобиля или дистанционно управляемым модулем вооружения. В сообщениях с выставки AUSA говорилось даже, что DRS рассматривала возможность введения в состав комплекса из двух машин M-ATV небольшого беспилотника, который мог бы запускаться с одной из машин для проведения атаки на беспилотник-нарушитель, хотя представители компании отказались обсуждать эту тему. На сегодняшний день американская армия не объявляла ни о каких графиках или твердых планах по закупке системы MILDS.Помимо системы MILDS армия США в 2017 году приобрела несколько ручных противодронных систем. Компания SRC получила контракт стоимостью 65 миллионов долларов на закупку 15 экземпляров системы Silent ARCHER. Источники в армии рассказали, что контракт на покупку системы Silent ARCHER был направлен на удовлетворение общих неотложных потребностей по перехвату медленно- и низколетящих БЛА, которые потенциально могут нести взрывоопасные предметы. Основой системы Silent ARCHER является радар и оптронная система для обнаружения аппарата, а также радиоэлектронное оборудование для глушения радиочастотного канала управления. Кроме того, программное обеспечение, контролирующее Silent ARCHER, способно определять, работает ли беспилотник один или в составе роя.Последние два года американская армия изучала другие системы, включая систему AUDS (Anti-UAV Defence System), которая, как и уже описанная ранее система MILDS, использует оптоэлектронику и наземные радары наблюдения за воздушной обстановкой и управления огнем в качестве основы своего сенсорного комплекта. Система AUDS задействует камеру и два радара воздушного наблюдения, работающих на нераскрываемых частотах, каждый из которых обеспечивает покрытие на 180° по азимуту. При обнаружении БЛА операторы AUDS могут направить радиоэлектронное подавление против беспилотника, используя направленный сигнал с достаточным уровнем усиления, чтобы создать электронный шум и заглушить сигнал между БЛА и оператором. Стоит отметить, что некоторые беспилотники оснащаются автоматической функцией возвращения домой; в случае нарушения работы управляющего канала аппарат автоматически возвращается к точке взлета, таким образом, избегая опасности быть сбитым или перехваченным. Впрочем, один из недостатков радиочастотных подходов в борьбе с БЛА состоит в том, что каждый раз, когда передается сигнал, существует вероятность обнаружения и определения противником местоположения его источника. Затем может быть проведена электронная атака в форме контррадиопротиводействия или кинетическая атака с целью уничтожения источника постановки помех каналу управления беспилотником.Помимо таких систем, как AUDS и комплексов, устанавливаемых на транспортные средства, например, Silent ARCHER и MILDS, описанных выше, вооруженные силы США приняли на вооружение несколько ручных противодронных систем, которые позволяют отдельному солдату защищать небольшие тактические подразделения, например, отделения и взводы, от атак беспилотников. Двумя наиболее известными системами, принятыми на вооружение, являются DroneDefender от компании Battelle и DRONEBUSTER от компании Radio Hill Technologies. Система DroneDefender, по внешнему виду напоминающая ружье, может использоваться для направления мощного луча радиочастотной энергии в направлении БЛА с целью постановки помех каналу между аппаратом и оператором. Интуитивно понятная конструкция DroneDefender позволяет ставить помехи беспилотникам на расстоянии до 400 метров. DRONEBUSTER выполняет подобную работу, ставя помехи в диапазоне GPS и в полосе частот, отведённой для промышленной, научной и медицинской радиослужбы, на которых работают подавляющее большинство коммерческих беспилотников. Промышленный, научный и медицинский частотный диапазон составляет от 6,78 МГц до 245 ГГц, хотя в зависимости от распределения спектра частот этот диапазон может меняться. Сигнал же GPS. как правило, передается на частотах от 1,164 ГГц до 1,575 ГГц.В Европе также активно ведутся разработки в сфере технологии борьбы с беспилотниками, этим занимаются как гражданские, так и военные структуры. Несколько полетов гражданских БЛА над атомными электростанциями во Франции в 2014 году продемонстрировали уязвимости в системах безопасности таких сооружений. Точно так же, посадка беспилотника с камерой прямо перед канцлером Меркель в Дрездене выявила необходимость защищать население от ненадлежащего использования таких аппаратов. «Случай с Меркель стал отправной точкой для сообщества обеспечения безопасности, с этого момента угроза дронов стала рассматриваться со всей серьезностью», - заметил представитель компании Rhode and Schwarz. Компания Rohde and Schwarz совместно с ESG и Diehl Defence создала ряд противодронных систем, включая GUARDION, которая использует радиолокационную станцию оптоэлектронику и акустические датчики для обнаружения БЛА. Все подсистемы и соответствующее программное обеспечение размещаются в большом автофургоне и прицепе. Всеми подсистемами управляет программа TARANIS разработки GUARDION, а весь комплекс обслуживается одним оператором. «Система GUARDION полностью готова к эксплуатации и уже обслуживает несколько государственных и частных организаций, в частности немецкую автомобильную компанию Volkswagen».Разработка системы GUARDION наряду с созданием других противодронных систем в других странах указывает на то, что беспилотники вызывают повышенную озабоченность, выступая в качестве разведывательных и ударных средств на поле боя и вне его. Их использование в будущем будет только расширяться, ведь с такими относительно недорогими, но эффективными средствами можно получить, по крайней мере, асимметричное преимущество. Как пример, недавние события в Израиле и Сирии в военной сфере и в Германии и Франции в гражданской сфере могут стать генеральной репетицией расширения опасного использования беспилотников в будущем.