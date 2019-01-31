Транзитных путей много, а Шёлковый путь один

В подписанном недавно меморандуме о развитии евразийской логистики по перевозке грузов между Китаем и странами Евросоюза, Украине досталась только «запасная» ветка на Будапешт. Ассоциация грузоперевозчиков FERRMED и Международный союз железных дорог, подписывая документ, просто не могли не учитывать массу сложностей, которые могли возникнуть, если магистраль пойдёт через территорию незалежной.О необходимости глобального сухопутного азиатско-европейского транзита говорилось ещё с незапамятных времён. Китайцев, только начинавших всерьёз заниматься железнодорожным строительством, в конце прошлого столетия здорово «завёл» тогдашний управляющий делами первого президента России Павел Бородин. В ходе одной из встреч на высшем уровне он в неформальной обстановке презентовал свою идею евразийской магистрали – от Шанхая до Балтики. На рукотворной карте трасса у Павла Павловича проходила через Беларусь, в связи с чем «батька» Лукашенко впоследствии даже протолкнул Бородина на пост госсекретаря Союзного государства.Однако настоящие схватки за право участия в проекте, практически сразу получившем имя «Шёлковый путь», разгорелись только в XXI веке. Россия даже попыталась как-то привязать к нему реконструкцию БАМа и Транссиба, но тут процесс реализации явно затянулся, к тому же китайских партнёров не слишком вдохновила перспектива делиться с Японией и двумя Кореями. Резко активизировались страны Среднего и Ближнего Востока, в том числе Иран, Казахстан и Турция, где тут же снова вошёл в моду легендарный «Восточный экспресс».Участие России в «Шёлковом пути», теперь уже не подвергаемое сомнениям, важно и с точки зрения перспектив развития «отстающих» регионов России за Уралом, а Китая на западе страны. Эти перспективы напрямую связаны с тем, насколько быстро удастся создать там развитую инфраструктуру. Ориентированную при этом в первую очередь на более масштабные проекты. В связи с этим в Китае не устают напоминать, что готовы участвовать практически в любых проектах, так или иначе дополняющих или продолжающих проекты модернизации БАМа и Транссиба, а также развития или расширения Китайской Восточной железной дороги. Она, кстати, до сих пор остаётся практически единственным наземным путём, соединяющим две наших страны напрямую.За последние годы Китай уверенно вышел в мировые лидеры по строительству сверхскоростных железнодорожных магистралей. Главным образом пассажирских, но этот опыт вполне может использоваться и для прокладки многокилометровых грузовых артерий. В Поднебесной по-прежнему оставляют проект «Шёлкового пути» открытым, сохраняя возможности для корректировки маршрутов и состава участников, но подписание меморандума в Париже свидетельствует о том, что процесс уже переходит в стадию реальных дел.Долгое время одним из участников проекта бесспорно считалась Украина. И когда случился «майдан», в Киеве всерьёз рассчитывали, что Китай, заинтересованный в сотрудничестве с Евросоюзом ничуть не меньше, а больше, чем с Россией, что в общем-то вполне справедливо, так или иначе примет это во внимание. Показательно, что всего два с небольшим года назад и в Китае были весьма активны те, кто не только и не столько пропагандировал сам проект «Шёлковый путь», сколько твердил о том, что он может пройти и по альтернативным маршрутам, минующим Россию.Тогда-то в Киеве, кажется, и поверили, что Китай направит «Шёлковый путь» если не мимо России, то уж точно напрямую по украинской земле. Уверенности в этом придавал и тот факт, что ещё в 2013 году территория Украины фигурировала во всех возможных схемах. Тогда же китайская сторона озвучила свою готовность вложить около семи миллиардов долларов в инфраструктуру Украины в рамках проекта.Вообще-то, обвинённый Киевом во всех страшных грехах Виктор Янукович оставил тем, кто пришёл ему на смену, совсем неплохое наследство – целую серию соглашений о сотрудничестве с Китаем. И бывший, и нынешний президент, и все премьеры Украины не раз то ли в шутку, то ли всерьёз говорили, что по пути составы смогут и углём с Донбасса, и иными местными товарами загрузиться. Хоть в направлении на запад, хоть на восток.Но всё это оказалось не более чем мечтой. Украину и так рассматривали лишь в качестве фрагмента «большой дороги», а тут Донбасс запылал, Крым отпал. Ну а сколько-нибудь пригодного товара с Украины, наверное, теперь и на пару эшелонов в год не хватит. Но это нисколько не мешало украинским политикам, превратившим страну в однозначно опасную для любого транзита, вести пропаганду в пользу «Шёлкового пути». Форумы и конференции сменяли друг друга, посол Китая и другие дипломаты делали обнадёживающие заявления.Прекрасно понимая, что на «Шёлковом пути» без России не обойтись, в Киеве заодно решили всё же напомнить о давних поползновениях такого рода. Тут же возобновились рассуждения в прессе и цитирование прозрачных намёков некоторых западных или арабских политиков на то, что якобы «можно идти и в обход России». Из Китая тут же решили слегка остудить чрезмерный антироссийский пыл украинских партнёров. Особенно чёткую формулировку дал директор Института международных дел Народного университета Китая Ван Ивэй, который сразу назвал Россию ключевым звеном с точки зрения глобальной экономической интеграции Азии, Африки и Европы. Без России вряд ли будет полноценным и «Шёлковый путь» и уж тем более вряд ли реализуема в полной мере более масштабная инициатива «Один пояс – один путь». По мнению Ван Ивэя, имеющие место спекуляции представляют собой не более чем попытки выторговать более выгодные условия.Совсем недавно премьер Госсовета Китая Ли Кэцян в очередной раз напомнил о планах Китая отойти от превалирующего сырьевого сотрудничества с Россией, и сделать его более индустриальным. Китай не скрывает желания открывать в России, причём не только по ту сторону Урала, машиностроительные и металлургические, химические и агропромышленные, а также высокотехнологичные или достаточно несложные логистические предприятия. Насколько это стыкуется с «Шёлковым путём», думаем, дополнительно объяснять не надо.Тем не менее, не так давно Киев всё же сумел подключить китайского партнёра к опытной проверке по своему действительно уникальному проекту, который удостоился сомнительной чести называться в честь экс-премьера Арсения Яценюка. Напомним, именно он предложил не обращать внимания на ответные санкции России, которые были введены после акции по блокированию следовавшего из РФ грузового автотранспорта и подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС. Ещё в январе 2016 года политикам и бизнесменам из Поднебесной представили реальную доставку товаров в Азию в обход России.Опытный состав направлялся из Ильичевска, ныне переименованного в Черноморск, как у Ильфа и Петрова, к границе Казахстана с Китаем. В итоге на дорогу, которая по плану требовала 11-12 суток, ушли все 15, потому что на пути совершенно неожиданно (заметьте) оказались сразу пять таможен и два моря, Черное и Каспийское. А тут ещё и шторм случился в болгарской Варне, да и цена за транзит сразу зашкалила. На обратный путь состав вообще загрузить не удалось, оказалось слишком дорого, да и перспектива «обойти» России вообще никого не вдохновила.После этого политически Украина оказалась в положении того, кто пытается усидеть на двух стульях. Обвиняя Россию в агрессии, Киев не смог себе позволить сколько-нибудь серьёзное лоббирование наиболее целесообразного маршрута – через Казахстан и Россию, а если сложиться, то и через Украину. Абсолютно изношенная инфраструктуре, которая ещё осталась на Украине, к тому же там не могут даже обеспечить безопасность. Не только от неформальных вооружённых формирований, но и, к примеру, от таких катастроф, как взрывы на оружейных складах или заводах по производству боеприпасов. И при этом параллельно украинская элита со страстью билась за право на российский газовый транзит, жёстко критикуя и «Северный поток-2» и саму Россию как его главного фигуранта.Стоит ли удивляться, что та же Беларусь ещё до «Шёлкового пути» успела перехватить у украинских железнодорожников целый ряд транзитных заказов. Да и в целом железнодорожный монополист «Укрзализныця» особыми успехами похвастаться не может. В 2016 году под руководством поляка Войцеха Бальчуна компания снизила свои показатели по сравнению с 2015 годом сразу на 30 процентов. И в итоге установила антирекорд по объему транзитных перевозок за последние 20 лет — всего 16,9 млн. тонн. После того как транзитный план был недовыполнен сразу на 37 процентов, в 2017-2018 годах даже произошло небольшое повышение показателей, но из-за завышенных транзитных ставок на дальнейший рост рассчитывать не приходится.То ли в Киеве всего этого не знают, то ли ещё по каким-то причинам, но, когда в январе 2017 года тестовый контейнерный поезд из Китая добрался до Великобритании, минуя Украину, это стало немалым шоком для Киева. Оказалось, что и в карте маршрутов, приложенной в Париже к уже подписанному меморандуму, «украинского» варианта попросту нет. Теперь же реальностью становится тот самый вариант, который когда-то был нарисован для П.П. Бородина: вдоль северной границы Украины через Беларусь. Похоже, что дорога в транзитный рай для Украины заказана. И надолго.