ВМС США заказали у компании Boeing 19 «Посейдонов»
Командование ВМС США выдало корпорации Boeing контракт на строительство 19-ти патрульных самолетов P-8A «Посейдон», сообщает Mil.Press FLOT.
Заказ распределен следующим образом: 10 самолетов предназначены для ВМС США, 5 – для Норвегии и еще 4 – для Британии. Общая стоимость сделки – $2,45 млрд. Полное исполнение контракта ожидается в 2022 году.
Парк британской морской авиации после пополнения будет насчитывать 9 «Посейдонов».
Норвегия получит самолеты этой модели впервые. Правительство страны одобрило закупку пяти единиц в 2017 году. Поставка оценивается 9,8 млрд. крон (около $1,1 млрд.). В нее кроме самолетов войдут противолодочное оружие, датчики и вспомогательное оборудование. Новые самолеты заменят шесть нынешних Р-3 «Орион» и три DA-20 «Джет Фэлкон».
Напомним, P-8A «Поседйон» – противолодочный самолет нового поколения, создан на базе пассажирского лайнера «Боинг-737-800». Он оборудован бортовой РЛС и системой радиотехнической разведки.
Во внутреннем отсеке размещаются гидроакустические буи, глубинные бомбы и торпеды Mark.54. Крылатые ракеты AGM-84H/SLAM-ER (для поражения надводных и сухопутных целей), ракеты «Гарпун» (противокорабельные) и AIM-9 (класса «воздух-воздух») располагаются на внешней подвеске.
Первый «Посейдон» поступил на вооружение ВМС США в 2012 году. К настоящему времени американскому флоту передано уже около 90 машин.
Заказ распределен следующим образом: 10 самолетов предназначены для ВМС США, 5 – для Норвегии и еще 4 – для Британии. Общая стоимость сделки – $2,45 млрд. Полное исполнение контракта ожидается в 2022 году.
Парк британской морской авиации после пополнения будет насчитывать 9 «Посейдонов».
Норвегия получит самолеты этой модели впервые. Правительство страны одобрило закупку пяти единиц в 2017 году. Поставка оценивается 9,8 млрд. крон (около $1,1 млрд.). В нее кроме самолетов войдут противолодочное оружие, датчики и вспомогательное оборудование. Новые самолеты заменят шесть нынешних Р-3 «Орион» и три DA-20 «Джет Фэлкон».
Напомним, P-8A «Поседйон» – противолодочный самолет нового поколения, создан на базе пассажирского лайнера «Боинг-737-800». Он оборудован бортовой РЛС и системой радиотехнической разведки.
Во внутреннем отсеке размещаются гидроакустические буи, глубинные бомбы и торпеды Mark.54. Крылатые ракеты AGM-84H/SLAM-ER (для поражения надводных и сухопутных целей), ракеты «Гарпун» (противокорабельные) и AIM-9 (класса «воздух-воздух») располагаются на внешней подвеске.
Первый «Посейдон» поступил на вооружение ВМС США в 2012 году. К настоящему времени американскому флоту передано уже около 90 машин.
- Использованы фотографии:
- Military.com
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