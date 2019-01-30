Создателю ДНР Андрею Пургину отказали в гражданстве республики
Министерство внутренних дел самопровозглашенной Донецкой народной республики отказалось выдавать гражданство республики бывшему председателю Народного совета ДНР, одному из основателей республики Андрею Пургину, о чем он сам сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Бывший спикер парламента ДНР сообщил, что ему отказали в гражданстве Донецкой республики, тем самым лишив нового паспорта. Кроме того, в аналогичной ситуации оказалась его супруга. К своему посту Пургин прикрепил изображение документа, повествующего об отказе.
По словам Пургина, в настоящее время из документов у него остался только украинский загранпаспорт, действие которого вскоре истекает и он не сможет выйти на улицу, так как в Донецке действует комендантский час с проверкой документов. Кроме того, Пургин находится в розыске на Украине, как один из создателей ДНР, а также в отношении него в 2014 году введены персональные санкции США. Как пишут некоторые СМИ, причиной того, что Пургину не дают паспорт ДНР, якобы является то, что он ранее проживал на территории, подконтрольной в настоящее время Украине и не имел Донецкой прописки.
В 2014 году Пургин был одним из лидеров так называемой "русской весны" в Донецкой области и принимал участие в создании Донецкой народной республики. С мая по ноябрь 2014 года он был первым заместителем председателя Совета министров республики, а с ноября 2014-го по сентябрь 2015-го был спикером парламента ДНР. Ранее Пургин заявлял об огромной коррупции нынешних властей республики.
Данная ситуация вовсю комментируется украинскими СМИ, где Андрея Пургина в открытую называют бомжом и насмехаются над ним, заявляя, что "создателю ДНР отказали в гражданстве ДНР".
Бывший спикер парламента ДНР сообщил, что ему отказали в гражданстве Донецкой республики, тем самым лишив нового паспорта. Кроме того, в аналогичной ситуации оказалась его супруга. К своему посту Пургин прикрепил изображение документа, повествующего об отказе.
По словам Пургина, в настоящее время из документов у него остался только украинский загранпаспорт, действие которого вскоре истекает и он не сможет выйти на улицу, так как в Донецке действует комендантский час с проверкой документов. Кроме того, Пургин находится в розыске на Украине, как один из создателей ДНР, а также в отношении него в 2014 году введены персональные санкции США. Как пишут некоторые СМИ, причиной того, что Пургину не дают паспорт ДНР, якобы является то, что он ранее проживал на территории, подконтрольной в настоящее время Украине и не имел Донецкой прописки.
В 2014 году Пургин был одним из лидеров так называемой "русской весны" в Донецкой области и принимал участие в создании Донецкой народной республики. С мая по ноябрь 2014 года он был первым заместителем председателя Совета министров республики, а с ноября 2014-го по сентябрь 2015-го был спикером парламента ДНР. Ранее Пургин заявлял об огромной коррупции нынешних властей республики.
Данная ситуация вовсю комментируется украинскими СМИ, где Андрея Пургина в открытую называют бомжом и насмехаются над ним, заявляя, что "создателю ДНР отказали в гражданстве ДНР".
- Использованы фотографии:
- https://www.youtube.com/
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