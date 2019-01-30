В ДНР прокомментировали "победу" 128-й бригады ВСУ под Докучаевском
Украинский пресс-штаб так называемой операции объединённых сил заявил о том, что представители 128-й горно-пехотной штурмовой якобы ликвидировали засаду Народной милиции ДНР в районе населённого пункта Докучаевск. В частности, было заявлено о захвате немалого числа трофейного оружия и боеприпасов. В социальных сетях были продемонстрированы пулемёт «Утёс», ПТРК «Фагот», гранаты к ручному противотанковому гранатомёту.
Также заявлено о 4-х убитых и 6-ти раненых бойцах НМ ДНР.
В пресс-службе Народной милиции ДНР говорят о том, что речь идёт о некачественном вбросе, который рассчитан на «одурманенную киевской пропагандой аудиторию».
Отмечается, что комбриг 128-й бригады ВСУ Собко убыл в отпуск. На это время врио комбрига назначен подполковник Хога, который решил соорудить фейк о «разгроме вражеской засады» и добыть себе "славу победителя". В пресс-релизе говорится, что украинские военнослужащие сфотографировали собственные оружие и боеприпасы, выдав их за трофейные.
Примечательно, что командующий так называемой ООС генерал-лейтенант Сергей Наев уже внёс врио комбрига и нескольких военнослужащих 128-й бригады, "участвовавших в операции", в наградной список.
В сообщениях военнослужащих ДНР отмечено, что на данный момент нет никакой необходимости устраивать засаду в районе Докучаевска, так как ситуация в районе этого населённого пункта контролируется силами народной республики.
Напомним, что ранее с так называемой Светлодарской дуги по приказу командования была выведена 72-я бригада ВСУ, у которой от списочного состава осталось не более 40 процентов. Бригаду встречал лично Порошенко в городке Белая Церковь. Встреча была обставлена как встреча героев, хотя волонтёры продолжают задавать вопросы: как так случилось, что военнослужащие из бригады попросту разбежались.
Также заявлено о 4-х убитых и 6-ти раненых бойцах НМ ДНР.
В пресс-службе Народной милиции ДНР говорят о том, что речь идёт о некачественном вбросе, который рассчитан на «одурманенную киевской пропагандой аудиторию».
Отмечается, что комбриг 128-й бригады ВСУ Собко убыл в отпуск. На это время врио комбрига назначен подполковник Хога, который решил соорудить фейк о «разгроме вражеской засады» и добыть себе "славу победителя". В пресс-релизе говорится, что украинские военнослужащие сфотографировали собственные оружие и боеприпасы, выдав их за трофейные.
Примечательно, что командующий так называемой ООС генерал-лейтенант Сергей Наев уже внёс врио комбрига и нескольких военнослужащих 128-й бригады, "участвовавших в операции", в наградной список.
В сообщениях военнослужащих ДНР отмечено, что на данный момент нет никакой необходимости устраивать засаду в районе Докучаевска, так как ситуация в районе этого населённого пункта контролируется силами народной республики.
Напомним, что ранее с так называемой Светлодарской дуги по приказу командования была выведена 72-я бригада ВСУ, у которой от списочного состава осталось не более 40 процентов. Бригаду встречал лично Порошенко в городке Белая Церковь. Встреча была обставлена как встреча героев, хотя волонтёры продолжают задавать вопросы: как так случилось, что военнослужащие из бригады попросту разбежались.
- Использованы фотографии:
- Фейсбук/ВСУ
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